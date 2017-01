Zorc: "Paderborn? Stadion nicht mehr betreten"

Freitag, 20.01.2017

"Dieses Stadion werden wir nicht mehr freiwillig betreten", stellte Michael Zorc deshalb klar. Zwei Fouls im Mittelfeld, zwei schwere Verletzungen bei Borussia Dortmund. Der BVB hat keine guten Erinnerungen an Gastspiele beim SC Paderborn.

Zorc ärgerte sich über die Vergehen des Rivalen. "So eine Grätsche an der Mittellinie muss nicht sein", sagte er zum Foul an Sven Bender, das den Defensivspieler nun mehrere Wochen kosten wird. Bender zog sich einen Außenbandriss im Sprunggelenk zu.

Ähnliches geschah schon mit Marco Reus 2014. Der Stürmer wurde von Marvin Bakalorz rustikal gefoult und fehlte im Anschluss ebenfalls mit einem Außenbandriss.

