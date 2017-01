Niemeyer: Frings ist genau der Richtige

Donnerstag, 19.01.2017

Der 33-Jährige kennt Frings noch aus seiner aktiven Zeit bei Werder: "Er ist [als Trainer, Anm. d. Red.] so, wie er als Spieler war. Er hat sich immer voll reingehauen, er ist kein Verpisser! Für ihn ist keine Hürde zu hoch und kein Weg zu weit", sagte er im Bild-Interview.

Frings sei in vielerlei Hinsicht eine Bereicherung für die Lilien: "Zudem motiviert er brutal, und auch taktisch wird er uns nach vorne bringen. Ich bin davon überzeugt, dass er genau der Richtige ist."

Trotz Platz 18 und acht Punkten Rückstand aufs rettende Ufer, ist Niemeyer heiß auf den Rückrundenstart: "Wir werden doch von allen abgeschrieben. Wir haben nun ein halbes Jahr auf die Fresse bekommen, lagen am Boden - aber wir stehen jetzt wieder auf! Wir, also das Team, das Team um das Team und die Fans haben schon so viele Schlachten gemeinsam geschlagen, jetzt packen wir das auch an."

