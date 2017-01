Besuschkow: Hatte beim VfB keine Zukunft

Dienstag, 10.01.2017

Für Besuschkow scheint der Transfer an den Main eine große Befreiung zu sein. Nach dem ersten Testspiel gegen Changchun sagte er: "Es war ein gutes Gefühl wieder zu spielen." Beim VfB Stuttgart war der U19-Nationalspieler von Luhukay aussortiert und in die Regionalliga verbannt worden.

Aus seinem Unmut über die Situation macht er nun keinen Hehl mehr. "Es wurde mir viel versprochen im Hinblick auf die Profis. Nach der U 19-Europameisterschaft habe ich eine Woche bei den Profis trainiert. Dann haben sie mich unter Jos Luhukay gleich zur zweiten Mannschaft aussortiert", erzählte Besuschkow und fügte an: "Ich hatte beim VfB keine Perspektive, mir wurde die Tür zur Zukunft zugemacht."

Der derzeitige VfB-Trainer Hannes Wolf äußerte sich ebenfalls und erklärte den Wechsel des flexiblen Mittelfeldspielers: "In der Art, wie und auf welcher Position er spielt, hat es in diesem Moment nicht gepasst. Die Problematik lag am Spielertyp. Dadurch haben sich für ihn die Türen zum Profikader nicht geöffnet. Und dann kam sein Wechselwunsch", erklärte Wolf.

