Wolfsburg: "Transfers? Wir bleiben wach"

Dienstag, 10.01.2017

Mit dem Wechsel von Julian Draxler zu Paris Saint-Germain nahm der VfL Wolfsburg einige Millionen ein.

Etwa 33 derer hat man in diesem Winter bereits wieder investiert. Paul-Georges Ntep, Riechedly Bazoer, Yunus Malli und Victor Osimhen kamen in die Autostadt.

Dennoch ist Trainer Valerien Ismael noch nicht vollkommen gesättigt. "Wir bleiben wach, bis zum Transferschluss am 31. Januar kann noch alles passieren", kündigte der Trainer an. Zuletzt rankten sich Gerüchte um Napolis Manolo Gabbiadini, der laut seinem Berater einen Wechsel in die Bundesliga anpeilt.

