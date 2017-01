Flum: "Will und werde gehen"

Donnerstag, 05.01.2017

"Ich will und werde gehen. Und zwar sofort", lautete die klare Ansage des 29-Jährigen, der sich im Dezember 2015 im Training die Kniescheibe brach: "Ein ganzes Jahr habe ich mich zurückgekämpft. Gerade jetzt, da ich endlich körperlich wirklich wieder einsatzfähig bin, geht es hier leider nicht mehr weiter."

Erlebe die Highlights der Bundesliga auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Interesse für Flum gibt es aus der 2. Bundesliga. Ein sportlicher Rückschritt, den er gerne in Kauf nehmen würde: "Entscheidend ist, dass ich Spielzeit bekomme."

Nach seiner schweren Verletzung folgten weitere Rückschläge wie eine Achillessehnen-Reizung, die ihn nochmals zurückwarfen. Bei den Hessen wird er eines ganz besonders vermissen: "Ich hätte gern noch mal in diesem Stadion, vor diesen Fans ein Spiel gemacht. Die Atmosphäre in Frankfurt ist einzigartig in der Bundesliga. Schade."

Neben Flum will sich die Eintracht offenbar auch von Slobodan Medojevic, Enis Bunjaki und Joel Gerezgiher trennen.

Alles zu Eintracht Frankfurt