Transfer von Seferovic? Verlängert Huszti?

Sonntag, 08.01.2017

Der Vertrag des 24-Jährigen läuft am Ende der Saison aus und er könnte die Hessen im Sommer ablösefrei verlassen, falls sich die Parteien nicht auf eine Verlängerung des Arbeitspapieres einigen: "Wir gehen mit der Situation entspannt um. Wenn es nicht funktioniert, hätten wir mit Haris einen guten Spieler in der Rückrunde. Natürlich wäre es aber schön, wenn wir noch eine Ablöse generieren könnten. Das Winter-Transferfenster ist die einzige Option. Es liegt nicht in unserer Hand"

Seferovic steht offenbar im Fokus von Benfica Lissabon, auch wenn Sport-Vorstand Fredi Bobic ein offizielles Angebot der Portugiesen zuletzt dementierte. Auf der Suche nach einem "jungen, ambitionierten, entwicklungsfähigen Spieler" könnten allerdings die finanzstarken Chinesen für Probleme sorgen.

Hübner stöhnte: "Es ist schon Wahnsinn, was du für Spieler zahlen musst. Mit China kommt ein Markt dazu, den du vorher nicht auf dem Papier hattest. Was die für Summen zahlen... Die bringen Bewegung rein und holen Spieler von etablierten Vereinen, die dann wieder andere finanzielle Möglichkeiten haben."

Erfahrung mit der chinesischen Super League hat bereits Mittelfeld-Akteur Szabolcs Huszti gesammelt: Der 33-Jährige wechselte im vergangenen Jahr aus dem Reich der Mitte zurück nach Deutschland. Die Eintracht strebt eine Verlängerung mit dem Ungarn ab, die möglicherweise sogar automatisch greifen könnte, sollte er eine unbekannte Anzahl an Bundesliga-Partien absolvieren.