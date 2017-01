Konzernumbau verhinderte Millionen-Minus

Sonntag, 08.01.2017

Der HSV landete damit zum sechsten Mal in Folge in den roten Zahlen, auch in dieser Saison erwartet der Tabellen-16. ein Minus von etwa elf Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten der HSV Fußball AG belaufen sich auf 75,1 Millionen Euro.

Das unbefriedigende Finanz-Ergebnis sei auf das "schlechte sportliche Abschneiden in den letzten fünf Spielzeiten" zurückzuführen, sagte Wettstein. Dadurch seien die Hanseaten im TV-Ranking auf Rang 14 abgerutscht, was keinesfalls den hohen Kaderkosten entspreche. "Dieses Missverhältnis kostet den HSV pro Saison rund zehn Millionen Euro", sagte Wettstein. Auch geringere Transfererlöse hätten zu dem Verlust geführt.

