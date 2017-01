Völler bemängelt: Klima stimmte nicht mehr

Samstag, 07.01.2017

"Wir haben uns dazu schon vor Weihnachten entschieden", erklärte Völler gegenüber Bayer 04 TV und fügte an: "Nicht weil wir einige Punkte zu wenig hatten, sondern weil wir das Gefühl hatten, das Klima stimmt nicht mehr so und ein paar Dinge werden nicht so optimal ausgereizt, wie wir es wollen."

Der 40-jährige Wolf wird bei der Werkself künftig offiziell als "Koordinatior Trainer- und Funktionsteam" fungieren. Eine der Hauptaufgaben dabei soll die bessere Vernetzung der Teilbereiche rund um die Profimannschaft und die Unterstützung von Trainer Roger Schmidt sein.

"Jörn Wolf ist einfach nochmal jemand, der die Qualität hat, aus unseren vielen Spezialisten, die alle großes Potenzial haben, noch mehr rauszuholen", so Völler abschließend.

