Wolfsburg: Baute Wagner schon ein Team?

Donnerstag, 22.12.2016

David Wagner? Nein, diesen Namen habe man in Wolfsburg noch nie gehört. Der VfL gab sich zuletzt alle Mühe, Gerüchte um den Trainer von Huddersfield zu dementieren und bestärkte Trainer Valerien Ismael in seinem Amt. Die Bild will jedoch mehr wissen.

Demnach soll sich Wagner bereits nach einem Trainerteam umgesehen und erste Informationen über den Kader der Wölfe eingeholt haben. Vor dem Sieg gegen Eintracht Frankfurt sollen die Gespräche zwischen VfL und Wagner intensiviert worden sein.

Wenig später sagte Wagner jedoch per Homepage seines Klubs ab. Während Wolfsburg dementierte, jemals mit ihm gesprochen zu haben, klang Huddersfield-Chef Dean Hoyle etwas anders: "Er hat einige Anfragen von Bundesligisten während seiner Zeit hier abgelehnt, die letzten kamen erst vor ganz kurzer Zeit."

