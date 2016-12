Verabschiedet sich Wimmer aus London?

Donnerstag, 22.12.2016

Nur 180 Premier-League-Minuten sammelte ÖFB-Legionär Kevin Wmmer in der laufenden Saison. Besserung ist kaum in Sicht. Kein Wunder, dass sich um den 24-Jährigen regelmäßig Wechselgerüchte ranken. Laut einem Bericht des London Evening Standards sollen drei Klubs Interesse an dem Österreicher haben.

Demnach sind Southampton, der VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund an Wimmer dran. Southampton jedoch nur im Falle eines Verkaufs von Abwehrchef Virgil van Dijk. Der Niederländer wird mit Chelsea und Manchester City in Verbindung gebracht. Obwohl Wimmer nur Innenverteidiger Nummer vier hinter Toby Alderweireld, Jan Vertonghen und Eric Dier ist, sollen die Spurs nicht mit einem Verkauf im Jänner planen. Lieber wäre den Engländern demnach ein Deal im Sommer. Vielleicht ja nach Deutschland.

