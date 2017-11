Antisemitismus-Bekämpfung zu passiv?

Premier League So 15:15 Mega-Sonntag: City-Arsenal & Chelsea-United Primera División Live Valencia -

Leganes Premier League Live Stoke -

Leicester Premiership Live St. Johnstone -

Celtic Championship Aston Villa -

Sheffield Wed Primera División La Coruna -

Atletico Madrid Ligue 1 Angers -

PSG Serie A Bologna -

Crotone Premier League West Ham -

Liverpool Primera División Alaves -

Espanyol Championship Brentford -

Leeds Ligue 1 Monaco -

Guingamp Ligue 1 Montpellier -

Amiens Ligue 1 Nantes -

Toulouse Ligue 1 Troyes -

Straßburg Premier League Huddersfield -

West Bromwich (Delayed) Primera División Barcelona -

Sevilla Serie A Genua -

Sampdoria Primeira Liga Porto -

Belenenses Premier League Newcastle -

Bournemouth (DELAYED) Premier League Swansea -

Brighton (DELAYED) Premier League Southampton -

Burnley (DELAYED) J1 League Kashima -

Urawa Primera División Levante -

Girona Serie A Inter Mailand -

FC Turin Premier League Tottenham -

Crystal Palace Championship Middlesbrough -

Sunderland Premier League Lok Moskau -

ZSKA Moskau Ligue 1 Nizza -

Dijon Allsvenskan Malmö -

Häcken Serie A Cagliari -

Hellas Verona Serie A Chievo Verona -

Neapel Serie A Florenz -

AS Rom Serie A Juventus -

Benevento Serie A Lazio -

Udinese Premier League Man City -

Arsenal Primera División Celta Vigo -

Bilbao Eredivisie PSV -

Twente Ligue 1 Marseille -

Caen Ligue 1 Metz -

Lille Premier League Chelsea -

Man United First Division A Anderlecht -

Brügge Serie A Atalanta -

SPAL Primera División Real Sociedad -

Eibar Primera División Villarreal -

Malaga 1. HNL Slaven Belupo -

Dinamo Zagreb Serie A Corinthians -

Palmeiras Premier League Everton -

Watford (DELAYED) Primera División Real Madrid -

Las Palmas Serie A Sassuolo -

AC Mailand Ligue 1 St. Etienne -

Lyon Superliga River Plate -

Boca Juniors Serie A Paranaense -

Corinthians WC Qualification Europe Nordirland -

Schweiz WC Qualification Europe Kroatien -

Griechenland Friendlies Japan -

Brasilien WC Qualification Europe Schweden -

Italien Friendlies France -

Wales A-League Melbourne Victory -

Brisbane Friendlies Russland -

Argentinien WC Qualification Europe Dänemark -

Irland Serie A Corinthians -

Avai J2 League YokohamaFC -

Okayama League One Wimbledon -

Peterborough WC Qualification Europe Schweiz -

Nordirland WC Qualification Europe Griechenland -

Kroatien WC Qualification Europe Italien -

Schweden WC Qualification Europe Irland -

Dänemark Friendlies England -

Brasilien Serie A Corinthians -

Fluminense A-League Brisbane -

Melbourne City Ligue 1 Lille -

Saint-Etienne Ligue 1 Amiens -

Monaco Championship Preston -

Bolton

Verbände sind nach Ansicht von Makkabi Deutschlands Präsident Alon Meyer beim Kampf gegen Antisemitismus im Sport zu passiv. "Die Verbände tun zu wenig Aktives. Es gibt keine Fortbildungen, keine Lehrgänge, keine Weiterbildungen über den Umgang mit Judenfeindlichkeit. Da habe ich in Deutschland nichts drüber gehört", sagte der Chef des Jüdischen Turn- und Sportverbandes in Deutschland im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Inzwischen verschärfte Strafen würden nur oberflächliche Wirkungen haben, meinte Meyer. "Wir lösen das Problem nur durch Sensibilisierung. Durch Strafen ändert niemand seine Meinung, er behält sie zukünftig nur für sich."

Gerade Aufklärung jedoch hält der 43-Jährige wegen einer "Tendenz weg vom latenten hin zum aktiven Antisemitismus in unserer Gesellschaft" für bedeutsam: "Die Leute halten sich nicht mehr die Hand vor den Mund. Die AfD hat Antisemitismus wieder zurück in die Alltagsgespräche gebracht. Das merken wir auch im Sport", sagte Meyer und schilderte antijüdische Parolen von Zuschauern bei Spielen seines Heimatvereins TuS Makkabi Frankfurt.

Die Verhöhnung des bekannten Holocaust-Opfers Anne Frank zuletzt durch Fans des italienischen Erstligisten Lazio Rom und Nachahmer auch in Deutschland hingegen wertet Meyer nicht als Beleg für generelle Judenfeindlichkeit im Sport. "Ich würde nicht sagen, dass Antisemitismus sich pauschal durch die Sportwelt zieht." Ständige Probleme seien nur im Basketball, Handball "und vor allem im Fußball" festzustellen.

Meyer beobachtet dabei "bei Fans, auch im professionellen Bereich" eine Form des Antisemitismus, "der Juden generell herabsetzt". In unteren Ligen hingegen würden sich die Angriffe "gegen Juden direkt" richten.

Meyer: "Direkte Angriffe gegen Juden in unteren Ligen"

Allgemein ist der Sport nach den Beobachtungen des Hauptorganisators der Maccabi Games 2015 in Berlin zu einer Plattform für Antisemiten geworden: "Viele Leute sehen den Sportplatz oder das Stadion als Ort, ihre Aggressionen gegen Juden auszuleben. Die haben sie in sich, der Sport ist dann das Ventil. Hier lassen sie ihren Hass heraus. Dem gilt es, entschlossen entgegenzutreten."

In der aus seiner Sicht schwierigeren Gesamtsituation registriert Meyer für die Makkabi-Vereine auch konkrete Probleme: "Makkabi spielt mit dem Davidstern auf der Brust, Israel hat den auf der Fahne. Trotzdem haben wir in der Kreisklasse nichts mit der Siedlungspolitik zu tun. Wir sind multikulturell. Aber manche Eltern zögern mittlerweile, ihre Kinder bei uns anzumelden. Wenn die Leute aufhören, in den Makkabi-Vereinen Sport zu treiben, wäre das eine Niederlage für die Demokratie."