Reale Fantasiewelt

Boxen So 27 Aug Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Super Cup Real Madrid -

Barcelona Copa do Brasil Botafogo -

Flamengo Copa do Brasil Gremio -

Cruzeiro Primera División Leganes -

Alaves First Division A Lüttich -

Zulte Waregem Ligue 1 Metz -

Monaco Championship Burton Albion -

Birmingham Primera División Valencia -

Las Palmas J1 League Gamba -

Kashiwa Championship Sheffield Utd -

Barnsley Premier League Swansea -

Man United Premiership Kilmarnock -

Celtic CSL Shanghai Shenua -

Guangzhou Evergrande Premier League Liverpool -

Crystal Palace Premier League Spartak Moskau -

Lok Moskau Ligue 1 Lyon -

Bordeaux Serie A Juventus -

Cagliari Primera División Celta Vigo -

Real Sociedad Premier League Stoke -

Arsenal Championship Sunderland -

Leeds Ligue 1 Montpellier -

Straßburg Ligue 1 Nizza -

Guingamp Ligue 1 Rennes -

Dijon Ligue 1 St. Etienne -

Amiens Ligue 1 Troyes -

Nantes Primera División Girona -

Atletico Madrid Premier League Leicester -

Brighton (Delayed) Serie A Hellas Verona -

Neapel Primeira Liga Benfica -

Belenenses Primera División Sevilla -

Espanyol Premier League Burnley -

West Bromwich (DELAYED) Premier League Bournemouth -

Watford (Delayed) Premier League West Ham -

FC Southampton Serie A Flamengo -

Goianiense J1 League Kobe -

Yokohama Eredivisie Excelsior -

Feyenoord CSL Guangzhou -

Shandong Luneng Eredivisie Ajax -

Groningen Premier League Huddersfield -

Newcastle Ligue 1 Lille -

Caen Ligue 1 Marseille -

Angers Premier League Tottenham -

Chelsea Allsvenskan Göteborg -

BK Häcken Serie A Atalanta -

AS Rom Superliga Aarhus -

Bröndby Primera División Bilbao -

Getafe Primeira Liga Porto -

Moreirense Primera División Barcelona -

Betis Serie A Bologna -

FC Turin Serie A Crotone -

AC Mailand Serie A Inter Mailand -

Florenz Serie A Lazio -

Ferrara Serie A Sampdoria -

Benevento Serie A Sassuolo -

Genua Serie A Udinese -

Chievo Ligue 1 PSG -

Toulouse Primera División Deportivo -

Real Madrid Serie A Palmeiras -

Chapecoense Primera División Levante -

Villarreal Premier League Manchester City -

Everton Primera División Malaga -

Eibar League Cup Sheffield Utd -

Leicester League Cup Blackburn -

Burnley League Cup Cheltenham -

West Ham Ligue 1 PSG -

Saint-Étienne Championship Bristol City -

Aston Villa J1 League Iwata -

Kobe J1 League Cerezo Osaka -

Kashima Premier League Bournemouth -

Manchester City Championship Burton -

Sheffield Wednesday Ligue 1 Nantes -

Lyon Serie A Benevento -

Bologna Serie A Genua -

Juventus Primera División Alaves -

Barcelona Premier League Manchester United -

Leicester Championship Nottingham -

Leeds Ligue 1 Amiens -

Nizza Ligue 1 Bordeaux -

Troyes Ligue 1 Caen -

Metz Ligue 1 Dijon -

Montpellier Ligue 1 Toulouse -

Rennes Premier League Huddersfield -

Southampton (Delayed) Serie A AS Rom -

Inter Mailand Primeira Liga Rio Ave -

Benfica Eredivisie Feyenoord -

Willem II Premier League Chelsea -

Everton Ligue 1 Guingamp -

Strasbourg Premiership Ross County -

Rangers Ligue 1 Angers -

Lille Premier League Liverpool -

Arsenal Allsvenskan Malmö -

Göteborg First Division A Gent -

Anderlecht Serie A Turin -

Sassuolo Premier League Zenit -

Rostow Serie A Chievo Verona -

Lazio Serie A Crotone -

Hellas Verona Serie A Florenz -

Genua Serie A AC Mailand- Cagliari Serie A Neapel -

Atalanta Serie A Spal -

Udinese Ligue 1 Monaco -

Marseille Primeira Liga Braga -

Porto Primera División Real Madrid -

Valencia

Der Fußball-Transfermarkt nervt und fasziniert gleichermaßen. Sommer für Sommer regt er zu Spekulationen, Träumereien und Diskussionen an. Und das, obwohl er stets dem gleichen Erzählstrang folgt. Der Versuch einer Erklärung.

Man könnte natürlich auch einfach warten. Warten, bis der Verein auf seiner eigenen Homepage den Neuzugang vermeldet. Warten, bis es Fakten gibt: Gehalt mit dem Spieler und Ablösesumme mit dem abgebenden Verein ausgehandelt, Medizincheck absolviert, Verträge unterschrieben. Alles fix. Man könnte also einfach auf die Fakten warten, sich einem Transfer somit wenige Sekunden statt vieler Stunden der immer neuen Updates widmen, aber dann würde irgendetwas fehlen.

Es würde vielen Fans ein wichtiger Zeitvertreib der dritten Saisonhälfte fehlen: Der Transfermarkt mit all seinen Begleiterscheinungen, mit seinen Gerüchten und Spekulationen. Früher ruhte das Geschehen zu dieser Zeit eben etwas, aber seit sich der Fußball von einer Samstagnachmittags- zu einer 24-Stunden-und-7-Tage-die-Woche-Beschäftigung emanzipiert hat, braucht es stets und immerzu Nachrichten und Neuigkeiten.

Und wenn zwischen Ende Mai und Mitte August eben nichts zwischen den Seitenauslinien passiert, passiert umso mehr zwischen den Büro-Türen und -Fenstern. Vereine "baggern" an Spielern "beobachten" oder "jagen" sie, "schielen" oder sind "heiß" auf sie. Sie "denken" an sie oder sind einfach nur "interessiert". Mittlerweile gibt es für das tatsächliche oder angebliche Interesse eines Vereins an einem Spieler fast mehr Synonyme als für das Schießen eines Tores. Es bedarf sprachlicher Abwechslungen, weil so oft darüber geschrieben und geredet wird.

Zum Ende einer Saison, wenn einige wenige Vereine ihre Saisonziele erreicht und viele mehr verpasst haben, gilt es die Mannschaft zu verstärken. Um seine Position zu bestätigen oder zu verbessern. Genau wie Tore während der Saison sorgen fixe Transfers zwischen den Saisons im Fan-Lager für Glücksgefühle und Optimismus. Fans sehnen sich nach Transfer-Updates: Wer kommt? Kommt er? Kommt er nicht? Wo es Nachfrage gibt, gibt es Angebot.

Das unerhörte Gerücht taucht auf

Lange bevor ein Transfer fix ist und der neue Spieler auf der Homepage des Vereins von der "großen Ehre" und der "neuen Herausforderung" sprechen darf, wird über die Realisierung des Transfers spekuliert. Jede Neuigkeit wird aufgesaugt. Jede noch so kleine oder vermeintliche Neuigkeit. Dieser Prozess nervt und fasziniert gleichermaßen und er beginnt meist so:

Irgendjemand will irgendetwas von irgendjemandem, der demjenigen, um den es geht, nahe steht, erfahren haben und irgendwie erfährt davon irgendein Journalist oder Medium. Dann taucht das unerhörte Gerücht erstmals auf: Paris Saint-Germain will Neymar vom FC Barcelona, heißt es etwa. Im ersten Moment wirkt es absurd, aber es ist letztlich der erste Schritt zum Transfer und löst in der Welt des Fußballs zu allererst Augenrollen, Kopfschütteln oder ein entrüstetes "Wird niemals passieren!" aus. Bei den Fans der involvierten Vereine löst es dagegen entweder Angst oder Vorfreude aus. Vermeintlicher Hoffnungsträger oder Verräter, je nachdem. Man schwärmt oder bangt.

Meist verschwindet das Gerücht so schnell, wie es aufgetaucht ist, aber manchmal bleibt das Gerücht hartnäckig und entwächst langsam dem Status des Gerüchts. Es wird konkreter, es wird über die Begleiterscheinungen spekuliert. Welche Ablösesumme? Welcher Transferzeitpunkt? Welche Vertragslaufzeit? Welches Gehalt? Und was bedeutet all das eigentlich für den abgebenden Verein? Wen könnte er mit dem eigenommenen Geld als Ersatz verpflichten? Und für welche Ablösesumme? Ein Kreislauf, der sich wiederholt und wiederholt.

Die teuersten Transfers aller Zeiten © getty 1/31 Am Abend des 3. August war es soweit: Neymar wechselte vom FC Barcelona zu PSG und wurde somit zum teuersten Fußballer aller Zeiten. SPOX zeigt das Ranking der höchsten Ablösesummen © getty 2/31 Platz 30: Alex Teixeira. 50 Millionen Euro bezahlte der chinesische Klub Jiangsu Suning für den Brasilianer an Schachtjor Donezk © getty 3/31 Platz 29: Kyle Walker. Der Verteidiger wechselte im Sommer 2017 für 51 Millionen Euro von Tottenham zu Manchester City © getty 4/31 Platz 28: Knapp 53 Millionen Euro für einen Torwart? Ja, ein Gianluigi Buffon hat seinen Preis. Juventus überwies 2001 diesen Betrag nach Parma © getty 5/31 Platz 27: Alexandre Lacazette löste mit 53 Millionen Euro Ablöse Mesut Özil als teuersten Neuzugang in der Arsenal-Geschichte ab © getty 6/31 Platz 26: Hernan Crespo ging im Sommer 2000 für 55 Millionen Euro vom AC Parma zu Lazio Rom. Bei seinen nächsten beiden Wechseln zu Inter bzw. Chelsea bewegte der Argentinier noch mal 60 Millionen © getty 7/31 Platz 25: John Stones war Pep Guardiolas absoluter Wunschspieler für City. Im Sommer 2016 flossen 55,60 Millionen Euro von Manchester nach Liverpool zum FC Everton © getty 8/31 Platz 24: Hulk. Nach vier Jahren in Russland ging der Brasilianer 2016 nach China. Shanghai SIPG überwies knapp 56 Millionen Euro nach Sankt Petersburg © getty 9/31 Platz 23: Benjamin Mendy wechselte im Sommer 2017 für gut 57 Millionen Euro von der AS Monaco zu Manchester City © getty 10/31 Platz 22: 2010 bezahlte der FC Chelsea gute 58 Millionen Euro für Fernando Torres an den FC Liverpool. Ob Carlo Ancelotti hier schon ahnte, dass der Spanier ein Flop sein würde? © getty 11/31 Platz 21: 60 Millionen Euro bezahlte Manchester United für Anthony Martial. Der Franzose wechselte 2015 von AS Monaco nach England © getty 12/31 Platz 20: Der Brasilianer Oscar verließ 2016 den FC Chelsea und schloss sich dem Hulk-Klub in Shanghai an. Kostenpunkt: 60 Millionen Euro © getty 13/31 Platz 19: Im Sommer 2000 beging Luis Figo eine "Todsünde": Er wechselte vom FC Barcelona zu Real Madrid. 60 Millionen überwiesen die Königlichen an den Erzfeind © getty 14/31 Platz 18: Gut 62 Millionen Euro bezahlte Manchester City im Sommer 2015 für Raheem Sterling an den FC Liverpool © getty 15/31 Platz 17: Weil Manchester United nichts mit ihm anfangen konnte, wechselte Angel Di Maria im Sommer 2015 nach nur einem Jahr England zu PSG. Ablöse: 63 Millionen Euro © getty 16/31 Platz 16: Verwegene Frisur, verwegene Ablösesumme - 2013 überwies PSG gute 64 Millionen Euro für Edinson Cavani an den SSC Neapel © getty 17/31 Platz 15: 2009 kam Kaka für 65 Millionen von Milan zu Real Madrid. Der Brasilianer war 2007 übrigens der letzte Weltfußballer, der nicht Ronaldo oder Messi hieß © getty 18/31 Platz 14: Zlatan Ibrahimovic ging 2009 für knapp 70 Millionen Euro von Inter zum FC Barcelona © getty 19/31 Platz 13: Lange, lange war Zinedine Zidane der teuerste Spieler der Welt. Real bezahlte gut 73 Millionen Euro an Juventus Turin im Sommer 2001 © getty 20/31 Platz 12: 2015 wurde der VfL Wolfsburg mit Euros zugeschüttet. Für 74 Millionen Euro wechselte Kevin De Bruyne von den Wölfen zu Manchester City © getty 21/31 Platz 11: Bei der WM in Brasilien verzückte James Rodriguez die Welt. Anschließend zückte Real das Portemonnaie und 75 Millionen Euro flossen von Madrid nach Monaco © getty 22/31 Platz 10: Da ist wieder Angel Di Maria. ManUnited holte ihn 2014 für 75 Millionen Euro aus Madrid. Wie schon erwähnt wurde es ein kurzes Gastspiel © getty 23/31 Platz 9: So richtig warm wurden Alvaro Morata und Real Madrid nie. Trotz einer starken Torquote in der Saison 2016/17 (26 Spiele, 15 Tore) kam er an Benzema nicht vorbei. Chelsea schlug zu im Sommer 2017 zu und holte ihn für rund 80 Millionen Euro © getty 24/31 Platz 8: Luis Suarez ballerte 2014 erst die Premier League in Trümmer und sorgte dann bei der WM für den nächsten Beißskandal. Barcelona erwarb das Gesamtkunstwerk "LS9" für knapp 82 Millionen Euro © getty 25/31 Platz 7: Nun ist der Deal fix! Romelu Lukaku wechselt für kolportierte 85 Millionen Euro vom FC Everton zu Manchester United © getty 26/31 Platz 6: Es bedarf fortgeschrittener BWL-Kenntnisse, um die Ablösesumme von Neymar zu berechnen, der 2013 vom FC Santos zu Barca ging. 88,2 Millionen sagt z.B. transfermarkt.de © getty 27/31 Platz 5: Für 90 Millionen Euro wechselte Gonzalo Higuain von Napoli zu Juventus Turin © getty 28/31 Platz 4: Die Erde bebte, als Cristiano Ronaldo 2009 von Manchester United zu Real Madrid transferiert wurde. 94 Millionen Euro war lange einsamer Rekord © getty 29/31 Platz 3: 2013 ging Gareth Bale von Tottenham Hotspur nach Madrid. Die Ablösesumme wurde mit 91 Millionen Euro angegeben. Inzwischen weiß man, dass Real wohl zehn Millionen mehr bezahlte © getty 30/31 Platz 2: Paul Pogba war ein knappes Jährchen der Rekormann. Manchester United bezahlte im Sommer 2016 105 Millionen Euro an Juventus Turin © getty 31/31 Platz 1: 222 Millionen Euro! Neymar wechselte am 3. August 2017 vom FC Barcelona zu PSG

Wie bei der Wetter-Prognose

Es wird dann über angebliche Angebote und Forderungen der Vereine und des Spielers spekuliert. Meist weiß keiner, ob es sie tatsächlich gibt. Eine Quelle zitiert die andere, alle Informationen werden aufgesogen und auf Wahrheitsgehalt geprüft. Eine Prüfung, die nie ganz sicher ist, denn die vermeintliche Wahrscheinlichkeit eines Transfers wogt auf und ab. Mal ist er fast fix, mal vermeintlich gescheitert. Es gibt Prozentangaben, die vertrauenswürdig sind wie Wetter-Prognosen. Wahrscheinlich regnet es, es könnte aber auch die Sonne scheinen. Wahrscheinlich wechselt er, er könnte aber auch bleiben.

Gegiert wird nach Updates und dafür gibt es Journalisten wie Gianluca di Marzio. "Transfer-Experte" wird geraunt, wenn über ihn gesprochen wird. Der Italiener berichtet über Fußball, aber sein Kerngebiet ist nicht die Taktik sondern der Transfermarkt. In der öffentlichen Wahrnehmung steigt die Werthaltigkeit eines Gerüchts, wenn er oder Vertreter seiner Spezies davon berichten. Wer einen Transfer frühzeitig korrekt ankündigt, dem ist Anerkennung und auch Vertrauen gewiss. Anerkennung und auch Vertrauen werden größer, je öfter sich die Ankündigungen bewahrheiten.

Irgendwann heißt es dann jedenfalls: "Es passiert tatsächlich." Wenig später vermeldet der Verein den Transfer auf seiner Homepage. Die, die es wussten oder ahnten, lassen sich feiern, während für die Fans der beteiligten Vereine aus dem vermeintlichen Hoffnungsträger und Verräter ein tatsächlicher wird.

Der immer gleiche Erzählstrang

Viel Geld hat der Spieler meist gekostet und wenn er mehr gekostet hat als jeder andere zuvor, wird besonders gerne über die Berechtigung der Summe spekuliert. Experten oder sogenannte Experten kommen zu Wort. Solche, die die Ablösesumme für akzeptabel halten, und solche, die nicht. Die Argumente der Lager sind Sommer für Sommer und Transfer für Transfer die gleichen. "Unmoralisch! Kein Mensch ist so viel Geld wert!", rufen die einen entrüstet. "Rentabel! Der Markt regelt den Preis!", die anderen beschwichtigend.

Beide Argumente sind wahr, umso angeregter lässt sich darüber diskutieren. Und wenn schließlich alles besprochen ist, wird gewartet auf den nächsten Transfer. Oft einen, den der ursprüngliche ausgelöst hat. Neymar ist weg, also sucht der FC Barcelona einen Nachfolger: Ousmane Dembele von Borussia Dortmund vielleicht? Und der Prozess startet von vorne.

"Das Publikum schwankt zwischen Faszination und Abscheu, aber es ist eine heuchlerische Empörung, die meisten schauen weiter gebannt zu, wenn Profifußball gespielt wird", schrieb die NZZ neulich treffend über das Getöse um den Neymar-Transfer. Das Publikum schaut aber nicht nur dann weiter gebannt zu, wenn Profifußball gespielt wird, sondern auch, wenn auf dem Transfermarkt gehandelt wird.

Ein Slogan für den Transfermarkt an sich

Obwohl er nur leicht abgeänderte Wiederholungen eines stets gleichen Erzählstrangs liefert, sorgt der Transfermarkt mit all seinen Begleiterscheinungen für eine allumfassende Faszination. Und kaum einer entzieht sich dieser. Es ist diese Vorstellung eines bestimmten Spielers in einer bestimmten Mannschaft, womöglich der eigenen, die fesselt. Es sind aber auch diese abstrusen, unvorstellbaren Summen, um die es geht. Sie begeistern und schockieren.

"Revons plus grand!" steht derzeit überall in Paris, wo der 222 Millionen Euro teure Neymar vorbeiläuft: "Lasst uns größer träumen!" Ein durchaus passender Slogan, nicht nur für Paris und Neymar sondern den Transfermarkt an sich. Er ist schließlich eine Fantasiewelt mitten in der Realität. Als solcher regt er zum Träumen an - und gibt Gesprächsstoff. Sommer für Sommer.