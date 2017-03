Wiese steht am Samstag in der Kreisliga im Tor

Dienstag, 28.03.2017

"Es ist ein großer Spaß. Ich hatte meinem Freund Christoph Nowak versprochen, dass ich für den SV Dillingen ein Spiel mache", sagte Wiese bei sport1 und führte aus: "Ich werde am Mittwoch und Freitag trainieren, am Donnerstag gibt es eine Pressekonferenz, am Samstag ist das Spiel und danach ist Party angesagt."

"Okay, ich habe einige Kilo mehr auf den Rippen als früher, aber das macht mir nichts aus. Ich bin immer noch so schnell wie eine Katze", hat Wiese keine Zweifel an seiner Leistungsfähigkeit und erklärt: "Mich freut es, nach den paar Jahren Pause mal wieder im Tor zu stehen. Ich denke, dass ich nicht viel verlernt habe, das ist wie Fahrradfahren."

Grund für die ungewöhnliche Aktion Wieses ist dessen Freundschaft mit Christoph Nowak, dem Klub-Boss des SSV Willingen. "Ich kenne Tim noch aus seiner Zeit bei Werder Bremen", zeigte der sich begeistert und meinte: "Es ist eine einmalige Geschichte im ganzen Amateurfußball."

