Ein Sport als Symbol für Amerika

Dienstag, 28.03.2017

Ein ganz normaler Frühjahrsnachmittag in Boston: Major League Baseball ist angesagt. Die Boston Red Sox, amtierender Titelträger, empfangen die New York Yankees, die mit dem Titel seit Jahren nicht viel zu tun gehabt haben. Dementsprechend einseitig fällt die Partie dann auch aus, Boston gewinnt 3:0 und macht einen Schritt Richtung Titelverteidigung.

Starting Pitcher George Herman Ruth von den Red Sox liefert ein starkes Spiel ab, lässt gerade mal drei Singles und ein Double gegen das Green Monster zu, die von Werbebotschaften zugepflasterte hohe Mauer im linken Outfield. Rechts auf den Tribünen haben sich vor allem die Zocker zusammengefunden, die glücklicherweise zumeist auf einen Heimsieg getippt haben. Ein paar Jungen tauschen auf den billigen Plätzen Baseball-Karten und stopfen sich Süßigkeiten in den Mund. Ansonsten sind aber noch einige Plätze frei im 35.000 Zuschauer fassenden Fenway Park.

So - oder zumindest so ähnlich - dürfte es sich zugetragen haben.

1917. Vor genau 100 Jahren.

Von Fenway Park bis Yankee Stadium: Die Stadien aller 30 MLB-Teams

American Football mag mittlerweile populärer sein, Basketball präsenter in Medien und Popkultur. Aber kein Sport ist derart untrennbar in die Seele der USA verwoben wie "America's favorite pastime" - Amerikas liebster Zeitvertreib. Von den großen Zeiten wie etwa den Goldenen Zwanzigern bis hin zu den schwarzen Flecken der Vergangenheit: Betrachtet man die Geschichte der USA, drängen sich unweigerlich auch Baseball-Schnappschüsse in den Fokus. So allzeit präsent sind die Historie und die Tradition des Sports, dass sie dessen Gegenwart zuweilen förmlich zu verschlucken scheinen.

Baseball-Stadien: Die Kombination aus Tradition und Moderne © getty 1/44 Angel Stadium of Anaheim: Das Zuhause der Angels hat nach einigen Umbauten nun eine Felsenlandschaft im Outfield. Wer den Ball dort hinschlägt, hat mächtig Power /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks.html © getty 2/44 AT&T Park in San Francisco: Die Heimat der San Francisco Giants seit 2001 sah schon einige Highlights. Unter anderem den Rekord-Homerun von Barry Bonds im Jahr 2007 /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=2.html © getty 3/44 Ikonisch: Außerhalb des Right Fields liegt McCovey Cove, benannt nach Legende Willie McCovey. Wer den Ball dort ins Wasser hämmert, landet einen "Splash Hit" /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=3.html © getty 4/44 Busch Stadium in St. Louis. Das zweite Stadion mit diesem Namen. Hatte das alte Stadion noch den Gateway Arch am Gebäude, ziert das Tor zum Westen nun den Hintergrund jenseits des Center Fields /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=4.html © getty 5/44 Oriole Park at Camden Yards in Baltimore: Viele nennen ihn den modernsten traditionellen Ballpark, weil vieles an die gute, alte Zeit erinnert /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=5.html © getty 6/44 Hinter der Tribüne im Right Field ist das Lagerhaus in der Eutaw Street zu sehen. Ganz starke Hitter hauen einen Ball schon mal dagegen - oder wenigstens kurz davor /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=6.html © getty 7/44 Chase Field in Phoenix: Mitten in der Wüste Arizonas spielen die Diamondbacks in ihrem Stadion mit verschließbarem Dach. Der Rasen ist trotzdessen Natur /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=7.html © getty 8/44 Great American Ball Park in Cincinnati: Direkt am Rande des Ohio Rivers spielen die Cincinnati Reds. Und dank der Bauweise des Parks fliegen die Bälle hier förmlich aus dem Stadion /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=8.html © getty 9/44 Traditionell wird's im Center Field: Die zwei Schornsteine rauchen, wenn die Reds einen Homerun schlagen. Sie sollen an die Dampfschiffe des Ohio Rivers im 19. Jahrhundert erinnern /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=9.html © getty 10/44 Citi Field in Flushing/New York: Seit 2009 spielen die New York Mets in ihrem neuen Ballpark. An selber Stelle war früher der Parkplatz des alten Shea Stadiums lokalisiert /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=10.html © getty 11/44 Citi Field ist weitläufig und wird gerne als "Petco East" bezeichnet - weil Homeruns hier nur schwer zu schlagen sind. Daher wurden die Zäune auch schon zweimal näher zur Home Plate bewegt /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=11.html © getty 12/44 Comerica Park in Detroit: Die Tigers setzen in ihrem Ballpark auf die Region - Man achte auf das Chevrolet-Logo oder die Skyline der Motor City /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=12.html © getty 13/44 Weiße Tiger direkt am Eingang - und nein, Siegfried und Roy haben hiermit rein gar nichts zu tun! /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=13.html © getty 14/44 Coors Field in Denver: Ja steh ich denn im Wald? Im Center Field sind zahlreiche Bäume zu finden, man ist in der Mile High City eben naturverbunden /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=14.html © getty 15/44 Ansonsten aber setzt man im Coors Field auf moderne Technik wie dem gigantischen Scoreboard. Und durch die dünne Luft fliegen hier die Bälle auch besonders weit /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=15.html © getty 16/44 Dodger Stadium in Los Angeles: Eine der ikonischsten Spielstätten ist der Ballpark in Chavez Ravine. Hier gehen 56.000 Zuschauer rein /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=16.html © getty 17/44 Dodger Stadium ist auch einer der wenigen Ballparks, die nahezu symmetrisch gebaut sind - beide Foul-Linien sind 330 Fuß lang, Center Field ist 400 Fuß tief /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=17.html © getty 18/44 Fenway Park in Boston: 1912 eröffnet ist Fenway der älteste Ballpark der MLB. Das besondere Merkmal ist dabei die große grüne Wand samt Anzeigetafel im Left Field: das "Green Monster" /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=18.html © getty 19/44 Alle größeren Erfolge der Boston Red Sox finden sich oberhalb der Tribüne hinter der Home Plate in Form von Wimpel-Schildern /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=19.html © getty 20/44 Kauffman Stadium in Kansas City: Die Heimat des World-Champions von 1986 und 2015, den Royals. Neben des riesigen Scoreboards samt Krone überzeugt es durch eine weitere Besonderheit ... /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=20.html © getty 21/44 ... die Wasserfälle und Springbrunnen im Outfield sorgen für ein besonderes Ambiente. Selbst eintauchen dürfen Zuschauer aber nicht /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=21.html © getty 22/44 Marlins Park in Miami: Seit 2012 spielen die Miami Marlins in ihrer neuen Heimat mit verschließbarem Dach /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=22.html © getty 23/44 Im Left-Center Field findet sich dieses Monstrum: Eine Skulptur, die sich bewegt, wenn die Marlins einen Homerun schlagen. Nicht schön, aber selten /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=23.html © getty 24/44 Miller Park in Milwaukee: Die Brewers-Spielstätte war eines der ersten MLB-Stadien mit verschließbarem Dach. /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=24.html © getty 25/44 Durch die großen Fenster im Outfield wird das Tageslicht so lange es geht optimal ausgenutzt /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=25.html © getty 26/44 Minute Maid Park in Houston: Das Stadion der Astros hat neben dem verschließbaren Dach eine Eisenbahn entlang der Left-Field-Linie. Sie erinnert an die alte U-Bahn-Station unterhalb des Ballparks /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=26.html © getty 27/44 Nationals Park in Washington/DC: Die Heimat der Nationals steht seit 2008 und wurde damals mit einem Sunday Night Game auf ESPN eingeweiht. George W. Bush warf den zeremoniellen ersten Pitch /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=27.html © getty 28/44 Alameda County Coliseum in Oakland: Die von den Raiders und Athletics gleichermaßen ungeliebte Spielstätte soll schon lange ersetzt werden. Doch es finden sich nur schwer Alternativen /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=28.html © getty 29/44 PETCO Park in San Diego: Ein gigantischer Ballpark, in dem 2016 das All-Star Game stattfand. Homeruns schlagen hier nur echte Power-Hitter /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=29.html © getty 30/44 Das Stadion steht im Übrigen mitten in der Stadt und einen Teil der Tribüne im Left Field bildet das alte Western Metal Supply Building, das unter Denkmalschutz steht /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=30.html © getty 31/44 Citizens Bank Park in Philadelphia: Seit 2004 spielen die Phillies dort und erreichten zweimal die World Series in dieser Zeit - 2008 gewannen sie gar den Titel hier /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=31.html © getty 32/44 PNC Park in Pittsburgh: Egal wen man fragt, PNC Park ist einer der schönsten Ballparks in der MLB. Besonders der Background mit der Roberto Clemente Bridge ist sehenswert /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=32.html © getty 33/44 Progressive Field in Cleveland: Früher als "Jacob's Field" bekannt, wurde der Ballpark sukzessive zum Schmuckkästchen geformt /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=33.html © getty 34/44 Globe Life Park: Das Stadion der Rangers hat einen durch die Bauweise einen "Jet Stream", also eine Luftzug-Schneise, die viele Bälle weit fliegen lässt. Viele Homers sind das Resultat /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=34.html © getty 35/44 Rogers Centre: Der frühere "Sky Dome" ist das einzige MLB-Stadion in Kanada. Direkt neben dem CN Tower überzeugt es aber nicht unbedingt durch seinen Kunstrasen /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=35.html © getty 36/44 Safeco Field: Im Stadion der Seattle Mariners sind Homeruns eine Seltenheit. Es ist ein Pitcher-Paradies. Links im Hintergrund sieht man auch das Stadion der Seahawks /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=36.html © getty 37/44 Turner Field in Atlanta: Turner Field war 1996 das Olympiastadion bei den Sommerspielen und wurde anschließend umgebaut. Nach 2016 hat es aber ausgedient /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=37.html © twitter.com/suntrustpark 38/44 SunTrust Park: Ein Blick in die Zukunft gefällig? Ab 2017 spielen die Atlanta Braves im dann fertigen SunTrust Park in Cobb County. Er wird Platz für 41.500 Zuschauer bieten /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=38.html © getty 39/44 Target Field in Minneapolis: Seit 2010 spielen die Minnesota Twins unter freiem Himmel. Zuvor trugen sie ihre Heimspiele im stickigen Metrodome aus /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=39.html © getty 40/44 Tropicana Field in St. Petersburg: Stickig und ungeliebt ist auch "The Trop". Die Tampa Bay Rays wollen schon lange ein neues Stadion, aber bislang fehlen noch das klare Konzept und öffentliche Gelder /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=40.html © getty 41/44 Guaranteed Rate Field in Chicago: Die Heimat der White Sox, früher als "Comiskey Park" bekannt, findet sich im Süden Chicagos /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=41.html © getty 42/44 Wrigley Field in Chicago: Im Norden Chicagos sind die Cubs beheimatet. Wrigley steht seit 1914 und wartete seit dem "Curse of the Billy Goat" auf eine World Series - 2016 war es dann endlich soweit! /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=42.html © getty 43/44 Yankee Stadium in der Bronx/New York: Seit 2009 ist die dritte Version des legendären Yankee Stadiums im Dienst. Direkt zum Start gab's den 27. Titel für die Bronx Bombers /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=43.html © getty 44/44 Die Außenfassade erinnert damit an das allererste Yankee Stadium aus den 20er-Jahren, ebenso das Relief innerhalb der Arena unterhalb des Dachs /de/sport/diashows/1605/mlb/stadien/big-league-ballparks,seite=44.html

Anfänge im 19. Jahrhundert

Dabei gehen die Ursprünge des Baseball noch um einiges weiter zurück als "nur" ein Jahrhundert. Angefangen hat alles schon mit den europäischen Siedlern, die Spiele wie Cricket oder Rounders über den Atlantik brachten. Es entwickeln sich diverse Formen des universell beliebten Konzepts "Einer wirft, der andere schlägt und läuft los", vor allem im Nordosten der USA.

Das erste Reglement ähnlich dem heutigen Sport wird schließlich dem New Yorker Alexander Cartwright zugeschrieben, der 1842 den Knickerbocker Base Ball Club begründet (104 Jahre vor den Basketballern gleichen Namens) und drei Jahre später die "Knickerbocker Rules" in Steintafeln meißelt.

Erlebe die MLB Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Unter anderem löst er das Problem des durch eine Klebstofffabrik und mehrere Straßen eingegrenzten Spielfeldes durch das klassische Infield-Diamond mit anschließendem Outfield und dem "Foul Territory" (= Aus) zu beiden Seiten. Außerdem mit dabei: drei Strikes pro Out, drei Outs pro Inning und die 90 Fuß (knapp 27,5 Meter) Entfernung zwischen den einzelnen Bases. Ganz wichtig: Die Baserunner müssen von nun an mit dem Ball berührt und nicht einfach nur abgeworfen werden - was so einige Prügeleien verhindert haben dürfte.

Ob Cartwright einen Großteil dieser Regeln nicht doch von anderen Teams abgekupfert hat, ist mittlerweile wieder umstritten - und beim ersten offiziellen Spiel unter eben jenen Regeln am 19. Juni 1846 zwischen den Knicks und einem weiteren New Yorker Team verlieren erstere sang- und klanglos mit 1:23 (Cartwright selbst übrigens belegt als Referee einen Knicks-Spieler wegen Fluchens mit einer Geldstrafe von sechs Cent). Dennoch verbreiten sich Cartwrights Regeln schnell über den New Yorker Raum und schließlich, auch aufgrund des Bürgerkriegs, der Soldaten aus der ganzen Nation zusammenbrachte, in den gesamten USA.

Vom Freizeit- zum Publikumssport

Kein Wunder also, dass in Sachen Tradition kaum eine Sportart mithalten kann. Welcher NBA-Fan weiß schon, dass der berühmte Spalding 1894 nur zum offiziellen Spielgerät wurde, weil Pitcher A.G. Spalding aus Chicago 1876 den ersten universell adoptierten Baseball erfand und so den Grundstein seines späteren Unternehmens legte? Oder welcher Fußball-Fan, dass 1869 mit den Cincinnati Red Stockings der erste Profiklub aus der Taufe gehoben wurde, 16 Jahre bevor die FA Profi-Mannschaften zuließ?

Amerikas liebste Freizeitbeschäftigung nahm langsam Formen an: Aus mehreren gegründeten Verbänden ist es die 1876 ins Leben gerufene National League, welche die stärksten Teams der großen Städte aufnimmt und über Verträge, Spielergehälter und die Einhaltung der Spielpläne entscheidet. Es bleibt turbulent: Franchises ploppen auf und gehen ein, dazu kommen bittere Streitigkeiten der Teambesitzer und Schlägereien zwischen den Spielern. 1894 bricht in einem Bostoner Stadion sogar ein Feuer aus und zerstört Teile der Stadt.

"Stadion" ist übrigens zunächst noch relativ: Anfangs wird auf weitläufigen Wiesen am Stadtrand gespielt, nach und nach kommen dann hölzerne Tribünen um das Infield hinzu - im Outfield trennt die Zuschauer vielleicht nur ein Zaun oder ein gespanntes Seil von den Spielern. Und dieses Outfield kann enorme Ausmaße annehmen: Beträgt heute die größte Distanz zwischen der Home Plate und der Wand im Center Field nicht mehr als 420 Fuß (128 Meter), kann sie damals locker 500 oder mehr Fuß betragen. Dementsprechend selten sind Homeruns.

Die erste World Series: Die MLB ist angekommen

Aber schon vor der Jahrhundertwende rücken die Ballparks näher an die Stadtzentren heran und bieten mehreren tausend Zuschauern Platz. Wobei der endgültige Durchbruch noch etwas dauern soll: Erst als sich die American League neben der schwächelnden National League als zweite große Liga etabliert und man sich 1903 auf die Austragung der ersten World Series zwischen den beiden Champions einigt, kehrt etwas Ruhe ein.

MLB live: DAZN macht das US-Sport-Paket perfekt!

Diese erste World Series zwischen den Pittsburg (bis 1911 ohne "h" am Ende) Pirates und den Boston Americans - den heutigen Red Sox - lockt zum Spiel 3 über 18.000 Zuschauer in den Bostoner Ballpark. Boston gewinnt die Serie mit 5-3, ein Spiel dauert im Schnitt keine zwei Stunden. Und im Outfield des ehemaligen Zirkusgeländes steht damals noch ein Geräteschuppen ...

Aber die Nation hat Lust auf Baseball: Zur Eröffnung des Shibe Park in Philadelphia, dem ersten Stahl-und-Beton-Ballpark überhaupt mit insgesamt 23.000 Plätzen, drängeln sich über 45.000 Fans vor den Eingängen - weitere 6.000 schauen von benachbarten Dächern zu. Andere Teams ziehen nach: Der Fenway Park und das Braves Field (40.000) in Boston oder die Polo Grounds in New York (34.000), in dem unter anderem die Yankees aufschlagen, folgen.

Baseball-Boom dank "The Babe"

Der endgültige Boom kommt schließlich in den 20er Jahren, und das hat mehrere Gründe. Die USA sind auf einmal die größte Supermacht der Welt. Die Bewohner der prosperierenden Städte haben plötzlich Geld in der Tasche - und Freizeit, um dieses Geld auszugeben. Warum also nicht einen gemütlichen Nachmittag im sonnigen Stadion verbringen? Nationale Zeitungen versorgen die Fans mit Infos und abgedruckten Boxscores, und von 1921 an gehen die Auftritte von Stars wie Ty Cobb oder Lou Gehrig auch im nationalen Radio über den Äther.

Noch wichtiger ist jedoch das Ende der "Deadball Era": Spielbälle kosten zum Anfang des 20. Jahrhunderts für damalige Verhältnisse ein kleines Vermögen und werden deshalb bis zur Unendlichkeit genutzt. Ein abgewrackter, dreckiger Ball - der zudem vom Pitcher gerne mal mit der einen oder anderen Substanz zum "Spitball" präpariert wird - ist aber kaum zu treffen, und schon gar nicht aus den weitläufigen Stadien zu prügeln.

"Für mich war der Baseball-Sport immer ein Spiegelbild des Lebens. Er passt sich an - und übersteht alles." Willie Stargell

Das ändert sich mit dem Jahr 1920. Eine Kombination aus kleineren Stadien, neuartigen und öfter ausgetauschten Spielbällen und verbotenen Pitches führt zu einer Offensiv-Explosion und zum Baseball-Boom. Und zum größten Superstar, den der Sport jemals hat: Babe Ruth. Jener Ruth, der bei den Red Sox noch als Pitcher geglänzt hat, wird 1919 an die Yankees abgegeben und dort zum besten Power-Hitter seiner Zeit. 1920 schraubt er den Homerun-Rekord von 29 auf 54 hoch, im Jahr darauf gar auf 59 - eine Dekade zuvor hat kaum jemand überhaupt zehn Homeruns geschlagen.

Das führt nicht nur zu zahllosen Nachahmern, sondern auch zu Zuschauerrekorden im Big Apple: Angeführt von "The Great Bambino" können es sich die Yankees erlauben, 1923 ihr eigenes Stadion zu eröffnen. Mit sage und schreibe 58.000 Plätzen. Im gleichen Jahr holen die Bronx Bombers den ersten von mittlerweile 27 Titeln - das "Evil Empire" ist geboren. Im "Haus, das von Ruth gebaut wurde", wie die Yankees-Fans ihr Stadion nennen.

Seite 1: Von den Knickerbocker Rules zum Baseball-Boom und Babe Ruth

Seite 2: Vom Boom bis heute. Ist Baseball krank: Was bringt die Zukunft?