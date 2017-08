Ohne Wahl viel Qual

#DAZNfightclub So Re-Live Mayweather vs. McGregor: Das komplette Spektakel NFL Live Bears @ Titans MLB Live Twins @ Blue Jays MLB Live Padres @ Marlins MLB Live Orioles @ Red Sox MLB Live Cubs @ Phillies Primera División Live Getafe -

Sevilla Serie A Live Chievo Verona -

Lazio Serie A Live Crotone -

Hellas Verona Serie A Live Florenz -

Sampdoria Serie A Live AC Mailand -

Cagliari Serie A Live Neapel -

Atalanta Serie A Live Spal -

Udinese Serie A Live Palmeiras -

Sao Paulo Ligue 1 Live Monaco -

Marseille Premier League Live Tottenham -

Burnley (Delayed) Primeira Liga Live Braga -

Porto Primera División Live Real Madrid -

Valencia NFL Bengals @ Redskins Premier League West Brom -

Stoke (Delayed) Superliga Boca Juniors v

Olimpo Serie A Cruzeiro -

Santos Superliga Temperley -

River Plate NFL 49ers @ Vikings DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

28. August Ligue 2 Orleans -

Lens MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. August DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

29. August MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins National Rugby League Cowboys -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August MLB White Sox @ Twins Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer-Inseln WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien und Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar MLB Dodgers @ Diamondbacks WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien MLB Blue Jays @ Orioles WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 1 WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro Champions Hockey League Bystrica -

Wolfsburg Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München MLB Braves @ Cubs WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 2 Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale NCAA Division I FBS Clemson @ Kent. St NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien Pro14 Scarlets -

Southern Kings MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs Pro14 Connacht -

Glasgow WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. National Rugby League Dragons -

Bulldogs National Rugby League Tigers -

Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. September Premiership Leicester -

Bath Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern MLB Rays @ White Sox WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. September WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino MLB Yankees@Orioles WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Georgia Tech @ Tennessee MLB Diamondbacks @ Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. September WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru MLB Cubs @ Pirates WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. September MLB Yankees@Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. September MLB Marlins@Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals CSL Evergrande -

Changchun MLB Brewers @ Cubs First Division A Anderlecht -

Lokeren Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle Primera División Leganes -

Getafe MLB Marlins@Braves J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante CSL Shandong -

Jiangsu Premiership Bath -

Saracens Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol MLB Marlins@Braves MLB Rays @ Red Sox

Während Lewis Hamilton beim Großen Preis von Belgien im WM-Duell gegen Sebastian Vettel zurückgeschlagen hat, sitzt der Frust bei Max Verstappen nach seinem erneuten Ausfall in Spa tief. Der Red-Bull-Pilot wird immer ungeduldiger und attackiert nun sein Team. Eine wirkliche Alternative für die Zukunft hat er aber nicht. Genauso wie sein Leidensgefährte Fernando Alonso.

Fernando Alonso und Max Verstappen haben auf den ersten Blick nicht viel gemein. Der eine ist ein 36-jähriger Spanier und gehört zu den erfahrensten Fahrern in der Formel 1, ist vielfacher GP-Sieger und zweimaliger Weltmeister. Der andere kommt aus den Niederlanden, ist mit seinen 19 Jahren blutjung, unerfahren und wartet bis auf einen Sieg noch auf die ganz großen Erfolge in der Königsklasse.

Doch auf den zweiten und dritten Blick teilen sich die Piloten dann doch einige Gemeinsamkeiten. Beide zählen zu den polarisierendsten Personen, die durch das Fahrerlager marschieren. Beide sind hochtalentiert. Und: Beide werden in dieser Saison vom Pech verfolgt.

Letzteres durfte man am Sonntag in Spa erneut feststellen. Alonso parkte seinen McLaren-Honda in Runde 25 in der Garage, Verstappen schied bereits im achten Umlauf wegen eines defekten Zylinders aus. Vor den Augen der zigtausenden niederländischen Fans - und zum bereits sechsten Mal in dieser Saison. Bei zwölf Rennen macht das eine Ausfallquote von 50 Prozent, böser erwischte es da nur ebenjenen Alonso, der sieben Mal die Zielflagge verpasste.

"Es ist einfach demotivierend. Du arbeitest das ganze Wochenende hart, hast ein tolles Qualifying und freust dich auf das Rennen und dann fällst du nach acht Runden aus. Es ist ein sehr hartes Jahr", klagte Verstappen nach dem Belgien-GP. Wie viele Ausfälle er denn noch verkraften würde, fragte Sky daraufhin: "Ich weiß es nicht, aber nicht mehr so viele."

Silly Season: Welcher Fahrer fährt 2018 für welches Team? © getty 1/20 In der Sommerpause brodelt die Gerüchteküche in der Formel 1 am heißesten. Welcher Fahrer fährt in der nächsten Saison für welches Team? SPOX zeigt mögliche Szenarien © getty 2/20 SAUBER: Für Pascal Wehrlein wird es richtig eng. Weil Sauber mit Ferrari-Motoren fährt, wird er seinen Platz voraussichtlich an einen Junior der Italiener verlieren. Charles Leclerc oder Antonio Giovinazzi dürften das Cockpit übernehmen © getty 3/20 Für Wehrlein kommt damit eigentlich nur ein Wechsel zu Mercedes oder Force India in Frage. Doch ob das wahrscheinlich ist...? Viel sicherer darf sich Marcus Ericsson sein. Dank der Millionen seines Gönners hat der Schwede seinen Platz bei Sauber sicher © getty 4/20 MCLAREN-HONDA: Stoffel Vandoorne hat noch Jahre Vertrag und ist damit auch 2018 bei McLaren gesetzt. Das große Fragezeichen steht hinter seinem jetzigen Teamkollegen ... © getty 5/20 Fernando Alonsos Zukunft ist ungefähr so offen wie der WM-Kampf. Der Spanier könnte seine F1-Karriere beenden, wahrscheinlicher ist aber ein Verbleib bei McLaren. Auch ein Wechsel zu Mercedes, Renault oder Williams stehen im Raum © getty 6/20 RENAULT: Nico Hülkenberg hat sich langfristig an das französische Werksteam gebunden. Ein Wechsel zur 2018er-Saison ist damit im Normalfall ausgeschlossen. Doch wie sieht es mit dem Platz an seiner Seite aus? © getty 7/20 Da fährt aktuell Palmer. Der hat nach seinen schwachen Leistungen keine Zukunft in der F1 und wird wohl im Winter ausgetauscht. Nachfolgekandidaten wären in erster Linie Perez und Kubica, der bei den jüngsten Tests überzeugte. Auch Alonso ist im Gespräch © getty 8/20 HAAS: "Wir werden im kommenden Jahr mit den gleichen Piloten fahren, die wir auch in diesem Jahr haben", erstickte Teambesitzer Gene Haas alle Gerüchte um seine Fahrer schon im Keim. Grosjean & Magnussen werden auch 2018 ins amerikanische Lenkrad greifen © getty 9/20 TORO ROSSO: Daniil Kvyat überzeugte selten, doch wer könnte den Russen 2018 ersetzen? Am ehesten RB-Junior Gasly, doch in der Super Formula sticht der Franzose auch nicht sonderlich heraus © getty 10/20 Das zweite Jungbullen-Cockpit wird von Carlos Sainz Jr. besetzt. Der Spanier will eigentlich zu Renault, doch ein Wechsel kommt Stand jetzt nicht zustande. Es kann also gut sein, dass das aktuelle Duo um Sainz und Kvyat auch 2018 den Toro Rosso pilotiert © getty 11/20 WILLIAMS: Lance Stroll wird aller Voraussicht nach auch 2018 für den Privatrennstall fahren. Der Kanadier bringt nicht nur die Knete seines Milliardärsvaters mit, sondern zeigte in den letzten Rennen auch sein fahrerisches Talent © getty 12/20 Der Mann an seiner Seite wird im kommenden Jahr wohl Felipe Massa bleiben. Der 36-Jährige war im Winter schon Rentner, hat nun aber wieder Gefallen an der Königsklasse gefunden. Als alter Hase ist er zudem der ideale Partner für den blutjungen Stroll © getty 13/20 FORCE INDIA: Esteban Ocons Platz bei den Indern gilt dank seiner starken Leistungen als sicher - es sei denn, Mercedes bietet seinem Junior tatsächlich ein Cockpit im Weltmeisterteam an © getty 14/20 Bei Perez ist die Lage etwas kniffliger: Er hat sich bewusst nur für ein Jahr entschieden, um 2018 für ein Topteam frei zu sein. Doch der Plan scheint nicht aufgegangen zu sein. Er wird wohl bei Force India bleiben oder maximal zu Renault wechseln © getty 15/20 RED BULL: Max Verstappen, Daniel Ricciardo - beide Fahrer haben für die nächste Saison Vertrag. Darauf hat Motorsportchef Helmut Marko immer wieder hingewiesen © getty 16/20 Sollte ein Pilot - und das wäre wohl dann am ehesten Verstappen - widererwartend doch abgeworben werden, wäre Sainz der noch wahrscheinlichste Nachfolgekandidat © getty 17/20 FERRARI: Bei der Scuderia steht die Fahrerpaarung für die kommende Saison bereits. Kimi Räikkönen hat seinen Vertrag verlängert © getty 18/20 Und auch bei Sebastian Vettel wurde in Spa ein neuer Kontrakt verkündet. Bis 2020 fährt der Heppenheimer bei der Scuderia © getty 19/20 MERCEDES: Lewis Hamilton hat für 2018 noch ein gültiges Arbeitspapier und wird den Silberpfeilen treu bleiben, wie er selbst bestätigte. Doch was passiert mit Bottas? © getty 20/20 Auf der anderen Seite der Garage wird's nämlich komplizierter. Sollte Mercedes Bottas nicht halten wollen, wären mit Alonso, Wehrlein, Ocon und Verstappen gleich mehrere Piloten scharf auf das Cockpit

Verstappen attackiert Red Bull

Während Teamkollege Daniel Ricciardo zusammen mit Lewis Hamilton und Sebastian Vettel auf dem Podest feiern durfte, stand der ehrgeizige Youngster wieder mit leeren Händen da. Mittlerweile liegt er mit mageren 67 Zählern weit abgeschlagen auf dem sechsten Weltmeisterschaftsrang. Der Fünftplatzierte Kimi Räikkönen hat bereits 128 Punkte auf seinem Konto, Ricciardo ist mit 132 Zählern noch weiter entfernt. Und das alles in einem Jahr, in dem der Teenager eigentlich um die WM kämpfen wollte.

"Bei einem Topteam dürfen solche Sachen nicht passieren. Am Anfang kann man noch sagen, dass es Pech ist. Aber jetzt ist es kein Pech mehr. Es ist einfach schlecht", attackierte Verstappen nun seinen Arbeitgeber öffentlich.

Red Bull muss sich auf ungemütliche Gespräche mit seinem Fahrer einstellen. Verstappen, der nicht gerade als Meister der Geduld gilt, will ein siegfähiges Auto. Alles andere ist ihm zu wenig. Das weiß auch Motorsportchef Helmut Marko: "Es wird immer schwieriger, ihn zu motivieren. Er weiß, dass wir alles tun. Vom Chassis her passt auch alles, aber es ist keine angenehme Situation."

Doch Verstappen hat ein Problem: Ihm fehlt die Alternative. Ferrari hat die Verträge mit Vettel und Räikkönen erst kürzlich verlängert und auch bei Mercedes sind die Cockpits für die nächste Saison an Hamilton und wahrscheinlich Valtteri Bottas vergeben. Entsprechend glaubt Marko auch nicht an einen baldigen Abgang seines Schützlings. Verstappen habe "erstens Vertrag, zweitens ist Ferrari voll, drittens ist Mercedes voll. Wir sind das Beste, was übrig bleibt".

Alonsos Alternativen sind begrenzt

Ganz ähnlich sieht es beim wohl nicht weniger unglücklichen Alonso aus. 2015 mit großen Ambitionen zu McLaren gewechselt, vertreibt sich der Asturier seine Zeit mittlerweile eher mit Fluchen und Galgenhumor als mit Champagnerduschen und Pokale sammeln.

Nachdem ihn die Gegner in Spa reihenweise auf der Kemmel-Gerade überholten (oder besser gesagt: mühelos an ihm vorbeifuhren), betitelte er die Performance seines Autos als "wirklich peinlich". Abstände und Zeiten, die ihm sein Renningenieur Mark Temple per Funk durchsagte, interessierten Alonso gar nicht erst.

Doch wie in der Causa Verstappen sind auch Alonso die Hände gebunden. Beendet er nach der Saison nicht seine Formel-1-Karriere, ist die Qual der Wahl nur im niederen Segment vorhanden. Die Türen bei den Topteams sind verschlossen und sein jetziger Rennstall ist auf gewaltige Fortschritte von Motorenpartner Honda angewiesen. Ob die Japaner den Rückstand auf Ferrari und Mercedes aber in ein paar Monaten egalisieren, scheint mehr als fraglich.

Formel-1-Fahrer mit den meisten Pole Positions © getty 1/11 Lewis Hamilton hat sich die nächste Pole unter den Nagel gerissen und ist nun zusammen mit Michael Schumacher Rekordhalter. SPOX zeigt die Top 10 der besten Formel-1-Qualifier aller Zeiten © getty 2/11 Platz 10: Mika Häkkinen - 26 Poles (161 GP-Starts) © getty 3/11 Platz 9: Juan-Manuel Fangio - 29 Poles (51 GP-Starts) © getty 4/11 Platz 8: Nico Rosberg - 30 Poles (206 GP-Starts) © getty 5/11 Platz 7: Nigel Mansell - 32 Poles (187 GP-Starts) © getty 6/11 Platz 5: Alain Prost - 33 Poles (199 GP-Starts) © getty 7/11 Platz 5: Jim Clark - 33 Poles (72 GP-Starts) © getty 8/11 Platz 4: Sebastian Vettel - 48 Poles (189 GP-Starts) © getty 9/11 Platz 2: Ayrton Senna - 65 Poles (161 GP-Starts) © getty 10/11 Platz 1: Lewis Hamilton - 68 Poles (199 GP-Starts) © getty 11/11 Platz 1: Michael Schumacher - 68 Poles (307 GP-Starts)

"60 Prozent der Angebote abgelehnt"

Also spekuliert die Auto Bild Motorsport über einen möglichen Deal mit Williams. Doch würde dieser Wechsel Sinn machen? Zwar fährt das Privatteam mit Mercedes-Antrieben, hat aber nur ein Chassis der Güteklasse B. Ein großer Fortschritt sieht anders aus.

Renault wäre die nächste Alternative, bis die Franzosen aber ein Weltmeister-Auto gebaut haben, dürften auch noch ein paar Jährchen vergehen.

"Natürlich hatte ich einige Angebote - im Juni, im Juli, im August", verriet Alonso am Ende der Sommerpause: "60 Prozent habe ich schon abgelehnt, 40 Prozent liegen noch auf dem Tisch." Er würde gerne für McLaren weiterfahren, möchte aber "abwarten, was in den nächsten Wochen passiert". Ein klares Bekenntnis sieht anders aus.

Die Silly Season wird die Formel 1 somit noch weiter beschäftigen. Alonso sitzt dabei mitten auf dem Fahrerkarussell, das die besten Plätze aber schon belegt hat, während Verstappen den Sprung auf das drehende Pilotenkreisel gar nicht erst gemacht hat.