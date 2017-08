Alle Infos zum Grand Prix von Belgien

Boxen So 03:00 Mayweather vs. McGregor - AUF DAZN! Premier League So 17:00 Kracher am Sonntag: Liverpool-Arsenal DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

Am 27. August steigt der Große Preis von Belgien 2017. Um 14 Uhr startet das Rennen (im LIVETICKER). Kann Sebastian Vettel seine WM-Führung vor Lewis Hamilton ausbauen? SPOX präsentiert alle wichtigen Infos zur prestigeträchtigen Strecke - dem Circuit de Spa-Francorchamps. Dazu gehören die Rennzeiten aller Sessions, die Rekord-Sieger und eine Übersicht zu TV-Übertragungen.

Wann findet der Belgien-GP statt?

Nachdem die Formel 1 fast den kompletten August über pausierte, geht es am 25. August in Spa weiter. Dann werden die ersten Trainings absolviert. Samstag ist ein weiteres Training, gefolgt vom Qualifying. Am Sonntag um 14 Uhr steigt dann das Highlight des Wochenendes - das Rennen.

Startzeit: Die Sessions im Überblick

Session Datum Uhrzeit 1. Freies Training Fr., 25. August 10.00 - 11.30 Uhr 2. Freies Training Fr., 25. August 14.00 - 15.30 Uhr 3. Freies Training Sa., 26. August 11.00 - 12.00 Uhr Qualifying Sa., 26. August 14 Uhr Rennen So., 27. August 14 Uhr

Belgien-GP: Das Rennen

Traditionell finden die Rennen in Europa am Sonntag um 14 Uhr statt. So auch in Belgien. Am 27. August um 14 Uhr wird um WM-Punkte gefahren. Hier geht es zum LIVETICKER.

Qualifying zum Belgien-GP in Spa

Die Startpositionen werden am Samstag, den 26. August um 14 Uhr in Spa ausgefahren. Hier geht es zum LIVETICKER.

3. Freies Training in Spa

Das abschließende freie Training erfolgt wenige Stunden vor dem Qualifying am Samstag, den 26. August um 11 Uhr. Hier geht es zum LIVETICKER.

1. und 2. Freies Training in Spa

Das Rennwochenende beginnt mit dem ersten freien Training am Freitag, den 25. August um 10 Uhr. Hier geht es zum LIVETICKER.

Nur wenige Stunden später folgt bereits das zweite freie Training. Hier geht es zum LIVETICKER.

Wo kann ich den Belgien-GP 2017 live im TV oder im Livestream sehen?

Auf Sky sind alle Sessions des Wochenendes live zu sehen - vorausgesetzt man hat ein Abo. Mobile Kunden können SkyGo nutzen.

Die kostenlose Alternative im deutschen Free-TV bietet RTL. Allerdings zeigt RTL nur das Qualifying und das Rennen live.

Zuschauer aus Österreich können außerdem das 2. Freie Training, das Qualifying und das Rennen live auf ORF1 verfolgen - in der ORF-TV-Thek findet man außerdem einen kostenlosen Livestream.

In der Schweiz zeigt SRF Info ausschließlich das Rennen.

© getty

Wo kann ich den Belgien-GP im LIVETICKER verfolgen?

SPOX bietet seinen Usern alle Trainingseinheiten, das Qualifying und das Rennen im LIVETICKER.

Der Circuit de Spa-Francorchamps: Strecke, Rundenrekord und Rekordsieger

Der Circuit de Spa-Francorchamps ist seit 1950 Teil des Formel-1-Weltmeisterschaftslaufs.

Die Strecke ist 7,004 km lang.

Es werden 44 Runden gefahren. Die Gesamtdistanz beträgt 308,052 km.

Es gibt 19 Kurven (9 Rechtskurven, 10 Linkskurven).

Die meisten Siege beim Belgien-GP hat Michael Schumacher eingefahren (6).

Der Rundenrekord gehört jedoch Sebastian Vettel (Red Bull, 2009) mit 1:47,263 Minuten.

Spa-Sieger 2016: Ergebnis des Belgien-GP im Vorjahr

Die besten Zehn des Belgien-GP 2016:

Rang Fahrer Team Zeit 1 Nico Rosberg Mercedes 1:44:51,058 2 Daniel Ricciardo Red Bull +0:14,113 3 Lewis Hamilton Mercedes +0:27,634 4 Niko Hülkenberg Force India +0:35,907 5 Sergio Perez Force India +0:40,660 6 Sebastian Vettel Ferrari +0:45,394 7 Fernando Alonso McLaren +0:59,445 8 Valtteri Bottas Williams +1:00,151 9 Kimi Räikkönen Ferrari +1:01,109 10 Felipe Massa Williams +1:05,873

Deutsche Sieger beim Belgien-GP: Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Nico Rosberg

Insgesamt neun Mal triumphierten beim Belgien-GP deutsche Fahrer. Neben Rekordsieger Michael Schumacher, dem das Kunststück sechs Mal gelang, gehören auch Sebastian Vettel und Nico Rosberg dazu.

Jahr Fahrer Team 2016 Nico Rosberg Mercedes 2013 Sebastian Vettel Red Bull 2011 Sebastian Vettel Red Bull 2002 Michael Schumacher Ferrari 2001 Michael Schumacher Ferrari 1997 Michael Schumacher Ferrari 1996 Michael Schumacher Ferrari 1995 Michael Schumacher Benetton-Renault 1992 Michael Schumacher Benetton-Ford

Rückblick auf den Ungarn-GP

Beim vergangenen Rennen, dem Ungarn-GP auf dem Hungaroring, baute Ferrari-Pilot Sebastian Vettel seine WM-Führung aus. Zusammen mit seinem Team-Kollegen Kimi Räikkönen fuhr er einen Doppelsieg für die Scuderia ein. Dies war ihm gelungen, obwohl er mit Lenkproblemen zu kämpfen hatte.

Hinter den beiden Ferraris kamen Valtteri Bottas und Lewis Hamilton (beide Mercedes) ins Ziel. Besonders in der zweiten Rennhälfte war Hamilton drauf und dran, die Ferraris vor ihm zu überholen. Daran scheiterte er aber immer wieder knapp. Auf der Zielgeraden ließ er seinen Teamkollegen Bottas passieren und als Dritten ins Ziel fahren. Zuvor hatte Bottas Hamilton vorbei gelassen, damit dieser Räikkönen und Vettel attackieren konnte.

Die Top 5 vom Hungaroring

Rang Fahrer Team Zeit 1 Sebastian Vettel Ferrari 1:39:46,713 2 Kimi Räikkönen Ferrari +0:00,908 3 Valtteri Bottas Mercedes +0:12,462 4 Lewis Hamilton Mercedes +0:12,885 5 Max Verstappen Red Bull +0:13,276

© getty

Wie steht es in der Formel-1-WM-Wertung?