Lewis Hamilton: Der Schuminator

Ligue 2 Orleans -

Lens MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

29. August DAZN ONLY Golf Channel The Golf Fix Weekly -

29. August MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

30. August MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins National Rugby League Cowboys -

Broncos DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

31. August MLB White Sox @ Twins Champions Hockey League Adler Mannheim -

Trinec WC Qualification Europe Ungarn -

Lettland WC Qualification Europe Portugal -

Färöer-Inseln WC Qualification Europe Schweiz -

Andorra WC Qualification Europe Bulgarien -

Schweden WC Qualification Europe Frankreich -

Niederlande WC Qualification Europe Luxemburg -

Weißrussland WC Qualification Europe Zypern -

Bosnien und Herzegowina WC Qualification Europe Griechenland -

Estland WC Qualification Europe Belgien -

Gibraltar MLB Dodgers @ Diamondbacks WC Qualification South America Venezuela -

Kolumbien WC Qualification South America Chile -

Paraguay WC Qualification South America Uruguay -

Argentinien MLB Blue Jays @ Orioles WC Qualification South America Brasilien -

Ecuador WC Qualification South America Peru -

Bolivien DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

01. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 1 WC Qualification Europe Kasachstan -

Montenegro Champions Hockey League Bystrica -

Wolfsburg Champions Hockey League Krakau -

Red Bull München MLB Braves @ Cubs WC Qualification Europe Dänemark -

Polen WC Qualification Europe Rumänien -

Armenien WC Qualification Europe Litauen -

Schottland WC Qualification Europe Malta -

England WC Qualification Europe Tschechien -

Deutschland WC Qualification Europe Norwegen -

Aserbaidschan WC Qualification Europe San Marino -

Nordirland MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins National Rugby League Roosters -

Titans National Rugby League Sea Eagles -

Panthers National Rugby League Storm -

Raiders DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

02. September PGA Championship Dell Technologies Championship: Tag 2 Premiership Saracens -

Northampton Premiership Wasps -

Sale NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State WC Qualification Europe Albanien -

Liechtenstein WC Qualification Europe Georgien -

Irland WC Qualification Europe Serbien -

Moldawien Pro14 Scarlets -

Southern Kings MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs Pro14 Connacht -

Glasgow WC Qualification Europe Isreal -

Mazedonien WC Qualification Europe Spanien -

Italien WC Qualification Europe Wales -

Österreich Serie A Gremio -

Recife MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State @ Alabama National Rugby League Dragons -

Bulldogs National Rugby League Tigers -

Warriors DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

03. September Premiership Leicester -

Bath Serie B Empoli -

Bari WC Qualification Europe Färöer Inseln -

Andorra WC Qualification Europe Weißrussland -

Schweden WC Qualification Europe Estland -

Zypern MLB Rays @ White Sox WC Qualification Europe Ungarn -

Portugal WC Qualification Europe Lettland -

Schweiz WC Qualification Europe Frankreich -

Luxemburg WC Qualification Europe Griechenland -

Belgien WC Qualification Europe Gibraltar -

Bosnien-Herzegowina DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

04. September WC Qualification Europe Armenien -

Dänemark WC Qualification Europe Aserbaidschan -

San Marino MLB Yankees@Orioles WC Qualification Europe Montenegro -

Rumänien WC Qualification Europe England -

Slowakei WC Qualification Europe Schottland -

Malta WC Qualification Europe Slowenien -

Litauen WC Qualification Europe Deutschland -

Norwegen WC Qualification Europe Nordirland -

Tschechien MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee @ Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

05. September WC Qualification Europe Mazedonien -

Albanien WC Qualification Europe Italien -

Israel WC Qualification Europe Liechtenstein -

Spanien WC Qualification Europe Island -

Ukraine WC Qualification Europe Türkei -

Kroatien WC Qualification Europe Kosovo -

Finnland WC Qualification Europe Österreich -

Georgien WC Qualification Europe Moldawien -

Wales WC Qualification Europe Irland -

Serbien WC Qualification South America Bolivien -

Chile WC Qualification South America Kolumbien -

Brasilien WC Qualification South America Ecuador -

Peru MLB Cubs @ Pirates WC Qualification South America Argentina -

Venezuela WC Qualification South America Paraguay -

Uruguay MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

06. September MLB Yankees@Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners DAZN ONLY Golf Channel Golf Central Daily -

07. September MLB Marlins@Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals CSL Evergrande -

Changchun MLB Brewers @ Cubs First Division A Anderlecht -

Lokeren Pro14 Leinster -

Cardiff Premiership Sale -

Newcastle Premiership Hamilton -

Celtic Championship Derby -

Hull Primera División Leganes -

Getafe MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Yankees @ Rangers J1 League Kofu -

Shimizu J1 League Urawa -

Kashiwa J1 League Gosaka -

Kobe Primera División Real Madrid -

Levante CSL Shandong -

Jiangsu Premiership Bath -

Saracens Primera División Valencia -

Atletico Madrid Primera División Sevilla -

Eibar Primera División Barcelona -

Espanyol MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Rays @ Red Sox World Championship Boxing Srisaket Sor Rungvisai -

Roman Gonzalez NFL Buccaneers @ Dolphins NFL Steelers @ Browns MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers

Nach jedem Grand Prix der Formel 1 bewertet SPOX die Leistungen der Fahrer am vergangenen Wochenende. Teil 12 der Saison 2017: der Große Preis von Belgien in Spa. Über allen thront Lewis Hamilton, der in einer wichtigen Kategorie mit Michael Schumacher gleichzog. Doch auch Nico Hülkenberg und Daniel Ricciardo wissen zu überzeugen, während bei Ferrari gemischte Gefühle vorherrschen. Force India bestraft sich selbst.

Platz 10, Jolyon Palmer:

Sein Cockpit für 2018 hat Palmer aller Voraussicht nach verloren. Trotzdem reiste er offenbar motiviert aus der Sommerpause zurück und legte eine starke Quali-Performance hin, bis sie jäh von einem Getriebeschaden in Q3 beendet wurde. Zuvor hatte der Brite sogar Teamkollege Hülkenberg geschlagen.

Von Platz 15 aus ins Rennen gegangen, war ein gutes Ergebnis dann kaum noch zu erreichen, zumal der Renault seine Schwächen auf der Gerade hat und Überholen somit nur schwer möglich war. Trotzdem einer der besseren Auftritte von Palmer.

Platz 9, Carlos Sainz Jr.:

Der Toro Rosso lief wie zu erwarten nicht so rund auf dem 1921 eröffneten Traditionskurs. Trotzdem feierte das Red-Bull-Schwesterteam einen WM-Zähler, weil der Spanier einen guten Sonntag erwischte und sich als Reifenflüsterer profilierte. 19 Runden hielt er auf den Ultrasofts aus. Damit entzog er sich dem Verkehr vor ihm und legte den Grundstein für ein Top-10-Ergebnis.

Und wer weiß, wäre das Safety Car nicht auf die Strecke gekommen, hätte der 22-Jährige auf den im Vergleich zur Konkurrenz frischeren Reifen noch weiter nach vorne fahren können. So oder so setzte Sainz aber eine Erfolgsserie fort: Immer, wenn er in dieser Saison die Zielflagge sah, tat er das in den Punkterängen. Chapeau!

Platz 8, Esteban Ocon:

Der junge Franzose musste sich in der Qualifikation zwar Sergio Perez geschlagen geben, zeigte dafür aber im Rennen eine gute Pace. Platz neun ist in Ordnung, allerdings wäre vermutlich noch mehr für Ocon drin gewesen - wäre da nicht dieser Perez gewesen ... (s. Härtefall, Seite 2) Ocons Wut nach dem Rennen war mehr als verständlich.

Platz 7, Kimi Räikkönen:

Der Iceman präsentierte sich sportsmännisch im dritten Quali-Segment, als er Vettel freiwillig durch Sektor drei zog. Vorausgegangen war allerdings ein Quersteher in Kurve neun, der ihm ein gutes Samstagsergebnis zunichte machte.

Zunichte machte er sich auch ein mögliches Podium, als er bei Doppel-Gelb nicht reagierte und mit Vollgas über die Kemmel-Gerade bretterte. Die Folge: eine 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe. Natürlich war Räikkönens Aktion nicht die klügste in seiner langen Karriere, allerdings war die von den Rennstewards auferlegte Strafe zu hart. Ein Fünf-Sekunden-Plus beim Boxenstopp hätte es auch getan.

Sei es drum: Der Schweiger aus Espoo ließ sich von dem Urteil nicht aus der Ruhe bringen und nutzte seine Chance nach der Safety-Car-Phase, als er den doppelten Windschatten von Ricciardo und Bottas nutzte, und innen am finnischen Landsmann vorbeiging. Eine starke Aktion.

Platz 6, Romain Grosjean:

Während Haas-Kollege Kevin Magnussen beim Restart seine Reifen wohl nochmal etwas zu sehr anheizen wollte und dabei fast in die vor ihm fahrende Konkurrenz gekracht wäre, hielt sich Grosjean von allen Missetaten fern und fuhr einen überlegten Grand Prix. Platz sieben und damit sechs WM-Punkte waren das Maximum an diesem Wochenende.

Seite 1: Konstanter Sainz, Force Indias Unglücksrabe und der rasende Iceman

Seite 2: Unperfekter Vettel, Sunnyboy deluxe und Hamilton als Schuminator