"WM-Kampf wird zu einer billigen Schlägerei"

AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily - 26. Juni

26. Juni MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 Golf Central Daily -

27. Juni Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 Hockey World League Di 14:00 Pool A: Südkorea -

China (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

27. Juni Hockey World League Di 16:00 Pool B: Neuseeland -

Malaysia (Damen) Hockey World League Di 18:00 Pool A: Niederlande -

Italien (Damen) Hockey World League Di 20:00 Pool B: Belgien -

Spanien (Damen) MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

28. Juni AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

30. Juni Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

01. Juli J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo MLB Di 00:05 Nationals -

Mets Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels Hockey World League Sa 12:00 Pool A: Japan -

Irland (Damen) J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Deutschland -

Polen (Damen) Hockey World League Sa 16:00 Pool B: USA -

Chile (Damen) MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta IndyCar Series So 01:00 Iowa Corn 300 MLB So 01:15 Cubs -

Pirates J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras MLB So 21:05 Rangers -

Angels Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo

Sebastian Vettels Rammstoß gegen Lewis Hamilton beim Großen Preis von Aserbaidschan schlägt auch in der internationalen Presse hohe Wellen. Die Zeitungen nehmen das Duo auseinander, Lob gibt es hingegen für ein Rennen mit einem Sensationspodium.

England

Telegraph: "In der Hitze von Baku kochen die Gemüter über. Vettel rammt Hamilton gleich zweimal, der fordert ihn nun auf, die Angelegenheit ohne Autos von Angesicht zu Angesicht zu klären. Lewis sagt, Seb ist eine Schande. Die Formel 1 ist in einem chaotischen Rennen zum Leben erwacht."

Daily Mirror: "Was zur Hölle ist hier los? Vettel und Hamilton duellieren sich in wilder Wut. Nun fordert Hamilton den Deutschen auf, die Sache wie Männer zu klären, und erinnert an all die jugendlichen Autofahrer, denen Vettel ein fatales Beispiel ist. Ricciardo gewinnt fast unbemerkt sein fünftes Rennen."

Daily Mail: "Sebastian Vettel außer Kontrolle! Er hätte die schwarze Flagge sehen müssen, schließlich hat er sich ja auch wie ein Pirat benommen. Eine unglaubliche Attacke gegen Hamilton, dafür sind zehn Sekunden lächerlich. Ein billiges Manöver eines Hochbegabten, der zur Belohnung auch noch seine WM-Führung ausbauen durfte. Ach ja, wer hat eigentlich gewonnen? Glückwunsch, Danny Ricciardo."

The Guardian: "Und dann kommt er auch noch mit Platz vier davon - Seb, das war nicht weltmeisterlich! Wenn er beweisen will, dass er ein echter Kerl ist, können wir das gerne ohne Autos ausfechten, sagt Lew. Ricciardo gewinnt ein Rennen, in dem er nie im Mittelpunkt steht."

Sun: "Vergesst Formel 1, das war Wacky Races (US-Zeichentrickserie, d. Red.) mit Sebastian Vettel in der Rolle des Bösewichtes Dick Dastardly. Bisher haben sich Seb und Lew gemocht, das können wir auch vergessen, jetzt herrscht Krieg zwischen den beiden. Einen Sieger hatte dieses verrückte Rennen auch, er heißt Daniel Ricciardo und fährt einen Red Bull."

Frankreich

L'Equipe: "Das ist ja hier wie beim IndyCar, schimpfte Lewis Hamilton in den Boxenfunk, und der Mercedes-Pilot hatte nicht unrecht. Der Grand Prix in Baku hatte ein Podium, das man so kaum vorhersehen konnte. Die beiden WM-Leader Sebastian Vettel und Lewis Hamilton mussten sich mit den Plätzen vier und fünf begnügen."

Beste Bilder 2017: Grid Girls, Promis, Fans © getty 1/43 ASERBAIDSCHAN-GP: Ob die Indianer früher in Baku gelebt haben? Zumindest sind die Grid Girls mit einem an die indianische Kultur Stirnband ausgerüstet © getty 2/43 Auch in Nahaufnahme weiß der Kopfschmuck zu überzeugen. Auch wenn diese Dame nicht sonderlich zufrieden aussieht ... © getty 3/43 Selbstverständlich lassen sich auch die Promis das Geschehen am Kaspischen Meer nicht entgehen. Hier gibt's ein Meet and Greet zwischen Mariah Carey, ihrem Sohn und den Red-Bull-Jungs © getty 4/43 Anschließend will die Pop-Diva mal selbst ans Steuer. Ist das vielleicht der Grund, warum sich Lewis Hamilton im Rennen über das zu langsame Safety Car beschwert hat? © getty 5/43 Apropos Hamilton: Dieser darf sich in Baku über viel Zuspruch aus dem Iran freuen © xpb 6/43 KANADA-GP: In Montreal ist es ziemlich windig, wie diese Ladies und ihre Haarprachten spüren müssen © xpb 7/43 So, jetzt sitzt auch die Frisur wieder. Zeit, um verstohlen in die Kamera zu blicken © getty 8/43 Sportlich geht es in der Startaufstellung zu. Hier unterhält sich Nico Hülkenberg mit Tennis-Beauty Eugenie Bouchard und NBA-Star Bismack Biyombo © getty 9/43 Auch die Filmprominenz ist zu Gast. Hier guckt Michael Douglas mit seinen Kindern in die Ferne © getty 10/43 Auf dem Siegerpodest gibt's dann von Schauspiel-Legende Sir Patrick Stewart den "Shoey" - ganz zur Freude von Daniel Ricciardo © getty 11/43 MONACO-GP: In der Häuserschlucht Monte Carlos crashen die Fahrer ganz gerne. Esteban Ocon wollte im Schwimmbad die Abkürzung nehmen. War offenbar nicht die beste Idee © getty 12/43 Nur mit einer Armada von Helfern konnte der Force India aus der Streckenbegrenzung befreit werden. Ganze Arbeit des Franzosen © getty 13/43 Immerhin wurde der pinke Renner vom Kran aufgeräumt. Die Helfer werden es gedankt haben © getty 14/43 Was Ocon kann, kann ich schon lange. So ähnlich dürften die Gedanken von Stoffel Vandoorne gewesen sein. Die Flugeinlage gab es gratis © getty 15/43 Genug Autos, ab zu den wichtigen Themen des Rennsports: den Grid Girls. Die ersten Blicke im Fürstentum sind durchaus vielversprechend © getty 16/43 Die Dame an Daniel Ricciardos Startplatz ist auch durchaus nett anzuschauen. Chris Hemsworth kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus © getty 17/43 Daniil Kvyat ist durchaus zu beneiden © getty 18/43 SPANIEN-GP: Wem diese Oranje-Fans die Daumen drücken, ist unschwer zu erkennen. Natürlich hoffen sie auf einen erneuten Triumph Verstappens © getty 19/43 Hübsch, hübsch! Diese Damen haben gut lachen - und gehören offenbar auch zum Max-Fanclub © getty 20/43 In Barcelona wird erstmals ein Fan-Festival im Rahmenprogramm veranstaltet - mit Grusel-Monstern inklusive © getty 21/43 Wer da die Flucht sucht, sollte am besten auf dieses Gerät. Spaß und Nervenkitzel sind hier wohl inklusive © getty 22/43 RUSSLAND-GP: Auf dem Sochi Autodrom sind hübsche Frauen keine Mangelware. Lewis Hamilton scheint davon aber nicht sonderlich beeindruckt © getty 23/43 Die beiden Jung-Bullen Carlos Sainz und Daniil Kvyat genießen den Gang über den roten Teppich da schon mehr - zu Recht! © getty 24/43 Die russischen Fans zeigen sich in diesem Jahr von der kreativen Seite. Maskiert, ganz in weiß - das hat was © getty 25/43 Kurz und präzise: Russland, deine schönen Frauen © xpb 26/43 Den Schminkkübel haben diese beiden Grid Girls offenbar gefunden © getty 27/43 Ziemlich beste Freunde: Putin und Ecclestone. Neu-Formel-1-Boss Chase Carey wirkt da fast wie das fünfte Rad am Wagen © getty 28/43 BAHRAIN-GP: In dem arabischen Königreich sind die Damen traditionell eher dicht bekleidet. Gut aussehen tut's natürlich trotzdem! © getty 29/43 Der Iceman erwartet Nachwuchs! Minttu Virtanen, die Frau von Kimi Räikkönen, präsentiert stolz ihren Baby-Bauch © getty 30/43 Den möchte sich offenbar auch Model-Ikone Naomi Campbell ansehen © getty 31/43 Frustriert unternimmt der Iceman einen Wüstenspaziergang. Ob dieser Baggerkran schneller als Alonsos McLaren-Honda ist? © getty 32/43 In Sakhir zeigte sich auch Christian Horners Frau, Ex-Spice-Girl Gary Horner - samt Kindern © getty 33/43 CHINA-GP: Wenn die Formel 1 im Reich der Mitte gastiert, bekommt man eine der besten Fangemeinden der Welt zu sehen. Vom schlechten Wetter lassen sich diese Herrschaften jedenfalls nicht die Laune verderben © getty 34/43 ... im Gegensatz zu dieser jungen Dame. Das Wetter scheint ihr nur bedingt zu gefallen © getty 35/43 Sich vor dem Regen zu schützen, ist gar nicht mal so einfach, wie dieser Polizist beweist © getty 36/43 Hey Valtteri, bei diesem ansehnlichen Spalier dürfte die Laune schon etwas besser sein © getty 37/43 Und ab in die Reihe: Diese Ladies nutzen die Rennstrecke als Laufsteg - mit Recht! © getty 38/43 Ein etwas genauerer Blick schadet nicht, wie dieses Bild beweist © getty 39/43 AUSTRALIEN-GP: Die neue Saison geht los und damit feiern auch die Grid Girls ihr Comeback in der Formel 1. Munter warten die Damen auf ihren Einsatz © getty 40/43 Diese zwei Ladies machen Red Bull eine Freude und zeigen sich ganz passend im österreichischen Dirndl. Bei diesem hübschen Anblick können Ricciardo und Verstappen natürlich nur grinsen © getty 41/43 Vettel wird bei der Fahrerparade vor dem Rennen von einer Blondine kutschiert. Wirklich interessieren tut das den Ferrari-Star aber offenbar nicht ... © getty 42/43 Vielleicht war Super-Seb aber auch nur von dieser Dame abgelenkt: Hollywood-Star Nicole Kidman stattet der Formel 1 hier einen Besuch ab © getty 43/43 Dieser Fan ist ohne Frage ziemlich farbenfroh. Über Geschmack lässt sich aber natürlich streiten

Italien

Gazzetta dello Sport: "Das große WM-Duell zwischen Hamilton und Vettel wird zu einer billigen Rauferei. Der GP in Baku war eine Formel Wrestling, ein Rodeo mit Unfällen und Theater zwischen Mercedes und Ferrari, aus dem überraschend Daniel Ricciardo als Sieger hervorging. Was für ein Stiefkampf! Vettel verliert die Nerven, im zweiten Teil des Rennens wird er zur Furie."

Corriere dello Sport: "Verkehrsrowdys! Beim GP in Baku haben Hamilton und Vettel das Schlechteste aus ihrem Repertoire zur Schau gestellt. Knallhart und schlau sind die Piloten, doch bestimmte Prinzipien korrekten Verhaltens sollten respektiert werden. In einem chaotischen Match verliert Vettel wie ein Teenager den Kopf. Schade für ihn und für Ferrari, sie hätten gewinnen können."

Tuttosport: "Alles Mögliche geschieht beim GP in Baku, bei dem ein Spitzenpilot wie Sebastian Vettel einfach die Nerven verliert. Aus einem chaotischen Rennen, wie man es lange nicht erlebt hat, geht Ricciardo als Sieger hervor. Vettel kann sich trotz eines katastrophalen Tages über nun 14 Punkte Vorsprung auf Hamilton freuen."

Corriere della Sera: "Vettel vs Hamilton: Ein Streit wie auf einer Hauptstraße mitten im innerstädtischen Verkehr. Beim GP in Baku verhalten sich die beiden Starpiloten wie zwei undisziplinierte Autofahrer. Nach dem wahnsinnigen Sonntag in Aserbaidschan wird der Kampf um den WM-Titel zu einer billigen Schlägerei. Zwischen Hamilton und Vettel wird nichts mehr sein wie früher. Ihre Gesichter sagen mehr als tausend Worte und sind voller Wut und Rachelust."

Repubblica: "Baku wird zu einem brutalen Rennen zwischen Vettel und Hamilton. Bei der großen Schlägerei verlieren die Sieger, und die Außenseiter erobern die Spitze. Die Straßen in Baku werden zu einer Großstadt-Peripherie, in der sich Vettel und Hamilton wie Straßenschläger benehmen. Bei einem Fußball-Match hätten beide rot gesehen."

Österreich

Kronenzeitung: "Baku endet mit Krieg zwischen Hamilton und Vettel. Dass Daniel Ricciardo vor Valtteri Bottas und Sensationsmann Lance Stroll siegte, verkam fast zur Nebensache."

Schweiz

Blick: "Ricciardo gewinnt Chaos-GP - Vettel rammt Hamilton. Ein verrücktes Rennen in Aserbaidschan geht an Daniel Ricciardo im Red Bull. Als Dritter sorgt der Kanadier Lance Stroll für eine Sensation. Zu diskutieren gibt es ein grobes Foul von Vettel an Hamilton."

Spanien

Marca: "Ricciardo ist der Sieger der Schlägerei. Vettel haut Hamilton das Auto weg! Vettels Aktion hätte ganz klar eine Disqualifikation zur Folge haben müssen. Alonsos Punkte in einem Spielzeugauto sind ein echtes Wunder."

As: "Ricciardo gewinnt ein verrücktes Rennen. Kaum zu fassen: Vettel knallt Hamilton absichlich ins Auto. Vettel spielt plötzlich verrückt, aber auch Hamiltons Aktion war wenig elegant und nicht vertretbar. Trotzdem darf man nicht einfach so in ein anderes Auto reinfahren. Vettels Aktion hätte eine Disqualifikation sein können - oder müssen."

Sport: "Ricciardo regiert im Chaos von Baku. Hamilton bremst zu stark, und Vettel fährt in Rage auf ihn drauf - ein elektrisierendes Duell zwischen dem Deutschen und dem Engländer. Es war das Rennen, das viele erwartet hatten: chaotisch, verrückt,unvorhersehbar, polemisch."

El Mundo Deportivo: "Ricciardo gewinnt in Baku, er war der Abgezockteste. Hamilton bremst unerwartet an der Grenze des Erlaubten, das führt zu einer heftigen Reaktion von Vettel. Das Theater geht weiter: Nun fordert Hamilton Vettel zu einem Zweikampf heraus."