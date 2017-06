Vettel hätte disqualifiziert werden müssen

Erlebe

deinen Sport

live MLB So Live Giants -

Mets MLB So Live Dodgers -

Rockies MLB So Live Mariners -

Astros Serie A So Live Bahia -

Flamengo AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

26. Juni MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 Golf Central Daily -

27. Juni Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 Hockey World League Di 14:00 Pool A: Südkorea -

China (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

27. Juni Hockey World League Di 16:00 Pool B: Neuseeland -

Malaysia (Damen) Hockey World League Di 18:00 Pool A: Niederlande -

Italien (Damen) Hockey World League Di 20:00 Pool B: Belgien -

Spanien (Damen) MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

28. Juni AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

30. Juni Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

01. Juli J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo MLB Di 00:05 Nationals -

Mets Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels Hockey World League Sa 12:00 Pool A: Japan -

Irland (Damen) J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Deutschland -

Polen (Damen) Hockey World League Sa 16:00 Pool B: USA -

Chile (Damen) MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta IndyCar Series So 01:00 Iowa Corn 300 MLB So 01:15 Cubs -

Pirates J1 League So 11:30 Urawa -

Nigata CSL So 13:35 Tianjin -

Shandong MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros Serie A So 21:00 Cruzeiro -

Palmeiras MLB So 21:05 Rangers -

Angels Serie A Mo 00:00 Santos -

Sao Paulo

Während des Großen Preises von Aserbaidschan kam es zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton zu einem handfesten Skandal. Der Ferrari-Pilot fuhr seinem Mercedes-Kontrahenten absichtlich ins Auto. Eine Aktion, die härter bestraft hätte werden müssen. Ein Kommentar von SPOX-Redakteur Dominik Geißler.

Es läuft die 19. Runde beim Großen Preis von Aserbaidschan. Der zweite Restart des Rennens steht an, Lewis Hamilton führt das Feld vor Sebastian Vettel an. Dann die vorletzte Kurve - und die Szene, die für den größten Skandal in der Formel 1 seit langem sorgte:

Statt Gas zu geben, macht Hamilton plötzlich langsam. Der dahinter fahrende Vettel kann nicht mehr ausweichen und knallt dem Mercedes ins Heck. Voller Emotion, voller Aggression setzt sich Vettel sofort links neben Hamilton, beschwert sich wild gestikulierend bei seinem Kontrahenten. Dann lenkt er einmal kurz nach rechts und verpasst Hamilton einen Rammstoß. Ein Eklat. Und eine peinliche Aktion von Vettel.

Die plötzliche Schleichfahrt des Engländers hingegen war korrekt. Der Führende verlangsamt immer kurz vor dem Restart, um das Feld zusammenzustauchen und Abstand zum Safety Car zu gewinnen. Zudem war Hamilton zum besagten Zeitpunkt nach Informationen von auto, motor und sport nicht viel langsamer als beim Restart zuvor und danach.

Diesen Fakt konnte Vettel im wirren Treiben von Baku womöglich nicht wahrnehmen. Verständlich. Doch entschuldigt das seine Reaktion? In keiner Weise. Ein viermaliger Weltmeister darf sich nicht derart provozieren und zu solch einer Unsportlichkeit hinreißen lassen.

Warum keine Schwarze Flagge für Vettel?

Um seinen nun beschädigten Ruf zumindest etwas aus dem Schlamm zu ziehen, hätte Vettel wenigstens nach dem Rennen Einsicht zeigen sollen. Stattdessen präsentierte er sich stur. "Ich war nicht zufrieden mit dem, was Lewis gemacht hat. Das habe ich ihm gezeigt. Die Formel 1 ist etwas für Erwachsene", erklärte der Viertplatzierte seine Aktion bei Sky: "Er ist auf die Bremse gestiegen, ich konnte nirgendwo hin und bin ihm in die Kiste gefahren. Wenn ich bestraft werde dafür, sollte er auch bestraft werden."

Eine Aussage, die verwundert. Schließlich war Vettel mit einer 10-Sekunden-Stop-and-Go-Strafe gut bedient. Er hätte auch die Schwarze Flagge sehen und damit disqualifiziert werden können. Einen anderen Fahrer vorsätzlich zu rammen, ist schließlich das Unfairste, was man im Motorsport machen kann. Was sonst muss passieren, damit ein Fahrer wegen eines sportlichen Vergehens disqualifiziert wird?

Der Formel-1-Kalender 2018: Hockenheim ist dabei © getty 1/21 Der Motorsport-Weltrat der FIA hat den vorläufigen Rennkalender für die Formel-1-Saison 2018 bekanntgegeben. 21 Rennen sollen gefahren werden, das ist Rekord. Los geht es am 25. März standesgemäß im australischen Melbourne © getty 2/21 8. April: Shanghai (China) © getty 3/21 15. April: Sakhir (Bahrain) © getty 4/21 29. April: Baku (Aserbaidschan) © getty 5/21 13. Mai: Barcelona (Spanien) © getty 6/21 27. Mai: Monte Carlo (Monaco) © getty 7/21 10. Juni: Montreal (Kanada) © getty 8/21 24. Juni: Le Castellet (Frankreich) © getty 9/21 1. Juli: Spielberg (Österreich) © getty 10/21 8. Juli: Silverstone (Großbritannien) © getty 11/21 22. Juli: Hockenheim (Deutschland) © getty 12/21 29. Juli: Budapest (Ungarn) © getty 13/21 26. August: Spa-Francorchamps (Belgien) © getty 14/21 2. September: Monza (Italien) © getty 15/21 16. September: Singapur (Singapur) © getty 16/21 30. September: Sotschi (Russland) © getty 17/21 7. Oktober: Suzuka (Japan) © getty 18/21 21. Oktober: Austin (USA) © getty 19/21 28. Oktober: Mexico City (Mexiko) © getty 20/21 11. November: Sao Paulo (Brasilien) © getty 21/21 25. November: Yas Marina (Abu Dhabi)

"Das war ein Riesenfoul"

Wird in einer anderen Sportart, wie zum Beispiel im Fußball, ein Spieler gefoult und lässt sich anschließend zu einer Tätlichkeit hinreißen, sieht er mit Sicherheit die Rote Karte. Diese hätten die Schiedsrichter in Baku - um im Fußball-Jargon zu bleiben - auch Vettel zeigen müssen. Sie taten es nicht. Stattdessen gab es eine Strafe, die ein Pilot auch erhält, wenn er beispielsweise bei Rotlicht aus der Boxengasse fährt. Ein gesundes Strafmaß sieht anders aus.

"Das war ein Riesenfoul", stellte deswegen auch Mercedes-Aufsichtsratsvorsitzender Niki Lauda gegenüber Sky fest. Damon Hill äußerte sich sogar noch deutlicher zu Vettels Vergehen: "Er verhielt sich wie ein Verkehrsrowdy. Und wenn man das im Straßenverkehr macht, dann wird man eingesperrt." Vettel habe "sein Auto benutzt, um einem anderen einen Schlag zu geben. Das darf im Sport keinen Platz haben. Das geht einfach nicht", kritisierte der Weltmeister von 1996 weiter.

Vettels Aktion erinnerte an das Manöver von Michael Schumacher 1997 beim Saisonfinale in Jerez, als er absichtlich in WM-Rivale Jacques Villeneuve fuhr, um Weltmeister zu werden. Die Strafe damals: Schumacher wurden alle Punkte der damaligen Saison aberkannt.

Ein solches Schicksal wird Vettel nicht ereilen. Gänzlich zurücklehnen kann sich der 29-Jährige allerdings trotzdem noch nicht: Das Internationale Sportgericht der FIA könnte ihn noch anklagen und damit nachträglich bestrafen.