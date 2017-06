Ricciardo siegt nach Spektakel, Vettel mit Eklat

Erlebe

deinen Sport

live Mallorca Open Women Single So Live WTA Mallorca: Görges -

Sevastova (Finale) IndyCar Series So Live Grand Prix of Elkhart Lake MLB So Live Indians -

Twins Hockey World League So Live Pool A: Schottland -

Südkorea (Damen) Serie A So 21:00 Gremio -

Corinthians Primera División So 21:15 Boca Juniors -

Unión Santa Fe MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros Serie A So 23:30 Bahia -

Flamengo AEGON International Women Single Mo 12:00 WTA Eastbourne: Tag 2 DAZN ONLY Golf Channel Mo 12:00 Golf Central Daily -

26. Juni MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels AEGON International Women Single Di 12:00 WTA Eastbourne: Tag 3 DAZN ONLY Golf Channel Di 12:00 Golf Central Daily -

27. Juni Boodles Challenge Di 13:30 The Boodles -

Tag 1 Hockey World League Di 14:00 Pool A: Südkorea -

China (Damen) DAZN ONLY Golf Channel Di 14:00 The Golf Fix Weekly -

27. Juni Hockey World League Di 16:00 Pool B: Neuseeland -

Malaysia (Damen) Hockey World League Di 18:00 Pool A: Niederlande -

Italien (Damen) Hockey World League Di 20:00 Pool B: Belgien -

Spanien (Damen) MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins DAZN ONLY Golf Channel Mi 12:00 Golf Central Daily -

28. Juni AEGON International Women Single Mi 12:00 WTA Eastbourne: Tag 4 Boodles Challenge Mi 13:30 The Boodles -

Tag 2 MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins National Rugby League Do 11:50 Eels -

Bulldogs AEGON International Women Single Do 12:00 WTA Eastbourne: Viertelfinals DAZN ONLY Golf Channel Do 12:00 Golf Central Daily -

29. Juni Boodles Challenge Do 13:30 The Boodles -

Viertelfinals MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees National Rugby League Fr 11:50 Broncos -

Storm AEGON International Women Single Fr 12:00 WTA Eastbourne: Halbfinals DAZN ONLY Golf Channel Fr 12:00 Golf Central Daily -

30. Juni Boodles Challenge Fr 13:30 The Boodles -

Halbfinals MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners DAZN ONLY Golf Channel Sa 12:00 Golf Central Daily -

01. Juli J1 League Sa 12:00 Kawasaki -

Kobe AEGON International Women Single Sa 13:15 WTA Eastbourne: Finale CSL Sa 13:35 Jiangsu Suning -

Shanghai SIPG FIBA U19 World Cup Sa 15:15 Argentinien -

Frankreich Allsvenskan Sa 16:00 Malmö -

Eskilstuna FIBA U19 World Cup Sa 17:30 Iran -

USA FIBA U19 World Cup Sa 17:45 Deutschland -

Litauen MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners National Rugby League So 08:00 Rabbitohs -

Panthers CSL So 13:35 Tianjin Quanjian -

Guangzhou Evergrande FIBA U19 World Cup So 15:30 Frankreich -

Neuseeland FIBA U19 World Cup So 16:00 Spanien -

Kanada FIBA U19 World Cup So 17:45 Puerto Rico -

Deutschland MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins Serie A So 21:00 Flamengo -

Sao Paulo MLB Di 00:05 Nationals -

Mets Serie A Di 01:00 Fluminense -

Chapecoense MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels FIBA U19 World Cup Di 13:45 Spanien -

Mali FIBA U19 World Cup Di 16:00 Italien -

USA MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays J1 League Mi 12:00 Kawasaki -

Urawa MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals Shanghai Darts Masters Do 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 1 MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles National Rugby League Fr 11:50 Roosters -

Rabbitohs Shanghai Darts Masters Fr 13:00 Shanghai Darts Masters -

Tag 2 MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins National Rugby League Sa 09:30 Panthers -

Sea Eagles National Rugby League Sa 11:30 Storm -

Eels Hockey World League Sa 12:00 Pool A: Japan -

Irland (Damen) J1 League Sa 12:00 Vissel Kobe -

Vegalta Sendai CSL Sa 13:35 Beijing Guoan -

Guangzhou Evergrande Hockey World League Sa 14:00 Pool A: Deutschland -

Polen (Damen) Hockey World League Sa 16:00 Pool B: USA -

Chile (Damen) MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers Serie A So 00:00 Corinthians -

Ponte Preta IndyCar Series So 01:00 Iowa Corn 300 MLB So 01:15 Cubs -

Pirates

Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo hat den Großen Preis von Aserbaidschan gewonnen. Vorausgegangen war ein Spektakel in Baku mit drei Safety-Car-Phasen und einer Rennunterbrechung, das Valtteri Bottas im Mercedes auf Platz zwei vor Williams-Rookie Lance Stroll auf drei brachte. Sebastian Vettel (4./Ferrari) sorgte mit einem Rammstoß gegen Lewis Hamilton (5./Mercedes) für einen Skandal.

Hamilton machte kurz vor einem der drei Restarts überraschend langsam, sodass ihm Vettel ins Heck fuhr. Der Heppenheimer beschwerte sich mit Handzeichen bei seinem WM-Kontrahenten und fuhr ihm dabei seitlich ins Auto - wohl mit Absicht.

Für dieses Manöver erhielt Vettel eine Zeitstrafe. Weil Hamilton aber an die Box musste, um ein lockeres Teil an seinem Mercedes richten zu lassen, kam der viermalige Weltmeister am Engländer vorbei.

Das Rennergebnis im Überblick

Das Rennen wurde von zahlreichen Kollisionen und auf der Strecke verteilten Gegenständen beeinflusst, sodass immer wieder das Safety Car auf die Strecke musste. Für einige Minuten musste das Geschehen sogar gänzlich unterbrochen werden.

Ricciardo, Bottas, der zwischenzeitlich Letzter mit einer Runde Rückstand war, und Stroll profitierten von dem Chaos. Bottas überholte den Kanadier auf der Zielgeraden.

Dahinter kamen Vettel und Hamilton ins Ziel. Esteban Ocon (Force India) wurde 6., Kevin Magnussen (7./Haas), Carlos Sainz Jr. (8./Toro Rosso), Fernando Alonso (9./McLaren-Honda) folgten dahinter. Pascal Wehrlein holte im Sauber als Zehnter einen Punkt. Nico Hülkenberg schied nach einem Fahrfehler aus.

In der WM-Wertung baute Vettel (153) vor Hamilton (139) aus. Dahinter folgen Bottas mit 111 und Ricciardo mit 92 Punkten. Räikkönen ist mit 73 Zählern Fünfter.

Die Reaktionen:

Daniel Ricciardo (Red Bull): "Das war ein verrücktes Rennen. Zwischenzeitlich war ich 17. und habe wirklich nicht mehr an einen Sieg geglaubt."

Valtteri Bottas (Mercedes): "Das Rennen hat gezeigt, dass es sich lohnt, niemals aufzugeben. Ich konnte das Rennen genießen und hatte viel Spaß. Es ist ein sehr gutes Ergebnis für uns."

Lance Stroll (Williams): "Mir fehlen die Worte, es war einfach unglaublich. Das Finish mit Valtteri war wohl eines der engsten aller Zeiten. Die anderen crashten und ich habe schlicht versucht, cool zu bleiben."

Der Formel-1-Kalender 2018: Hockenheim ist dabei © getty 1/21 Der Motorsport-Weltrat der FIA hat den vorläufigen Rennkalender für die Formel-1-Saison 2018 bekanntgegeben. 21 Rennen sollen gefahren werden, das ist Rekord. Los geht es am 25. März standesgemäß im australischen Melbourne © getty 2/21 8. April: Shanghai (China) © getty 3/21 15. April: Sakhir (Bahrain) © getty 4/21 29. April: Baku (Aserbaidschan) © getty 5/21 13. Mai: Barcelona (Spanien) © getty 6/21 27. Mai: Monte Carlo (Monaco) © getty 7/21 10. Juni: Montreal (Kanada) © getty 8/21 24. Juni: Le Castellet (Frankreich) © getty 9/21 1. Juli: Spielberg (Österreich) © getty 10/21 8. Juli: Silverstone (Großbritannien) © getty 11/21 22. Juli: Hockenheim (Deutschland) © getty 12/21 29. Juli: Budapest (Ungarn) © getty 13/21 26. August: Spa-Francorchamps (Belgien) © getty 14/21 2. September: Monza (Italien) © getty 15/21 16. September: Singapur (Singapur) © getty 16/21 30. September: Sotschi (Russland) © getty 17/21 7. Oktober: Suzuka (Japan) © getty 18/21 21. Oktober: Austin (USA) © getty 19/21 28. Oktober: Mexico City (Mexiko) © getty 20/21 11. November: Sao Paulo (Brasilien) © getty 21/21 25. November: Yas Marina (Abu Dhabi)

Der Spielfilm:

Vor dem Start: Carlos Sainz wird wegen seines Vergehens beim Kanada-GP drei Plätze nach hinten versetzt und geht von Platz 15 ins Rennen. Hülkenberg und Wehrlein rutschen damit je einen Rang nach vorne.

Start: Hamilton gewinnt den Start, Bottas bremst dahinter vor der ersten Kurve scharf an und Vettel fährt ihm fast hinten drauf. Im Hintergrund dreht sich Sainz, weil er seinem Teamkollegen ausweichen muss.

Runde 1: Räikkönen versucht es außen in Kurve zwei an Bottas vorbei, die beiden Finnen kollidieren und Vettel zieht vorbei auf Platz zwei. Bottas rechter Vorderreifen und der Frontflügel sind kaputt, er schleicht in die Box. Großer Profiteur des Wirrwarrs neben Vettel: Perez, der plötzlich auf Rang drei fährt.

Runde 6: Das Feld wird von den beiden Mercedes eingerahmt. Vorne zieht Hamilton Stück für Stück davon, hinten muss Bottas nun eine ganze Runde aufholen. Währenddessen kommt Ricciardo bereits zum ersten Mal zum Reifenwechsel - gelbe Pneus für den Red-Bull-Piloten.

Runde 11: Verstappen jagt nun Perez durch die Schluchten von Baku. Der Mexikaner im rosa Auto verteidigt sich gut, bis Verstappens Red Bull plötzlich langsam wird. Motorenprobleme! Wieder Ausfall!

Runde 12: Weil der Toro Rosso von Kvyat in Sektor zwei stehen bleibt und bei laufendem Rennbetrieb nicht entfernt werden kann, kommt das Safety Car raus. Hamilton, Vettel und Co. nutzen die Gelegenheit zum Reifenwechsel. Einzig Stroll und Hülkenberg bleiben vorerst draußen.

Runde 17: Restart! Hamilton rast sofort davon. Perez attackiert Vettel, doch der Heppenheimer kann sich auf Rang zwei behaupten. Im Hintergrund verliert Räikkönen gleich zwei Plätze - Massa und Ocon gehen am Iceman vorbei. Weil überall auf der Strecke Teile liegen, kommt das Safety Car sofort wieder raus.

Runde 19: Kurz vor dem Restart bremst Hamilton plötzlich und Vettel fährt dem Briten hinten drauf. Anschließend schießt Vettel neben Hamilton, gibt Handzeichen und fährt dem Mercedes seitlich ins Auto - das könnte ein Nachspiel haben.

Runde 20: Das Rennen ist wieder freigegeben, Hamilton zieht erneut weg. Vettel hingegen wird sofort von Massa und den beiden Force Indias gejagt, kann sich aber verteidigen. In Kurve zwei kollidieren die beiden Force Indias, damit ist Massa Dritter und Stroll Vierter. Bei Räikkönen löst sich derweil der rechte Hinterreifen auf.

Runde 22: Rote Flagge! Die Rennleitung reagiert auf die vielen herumliegenden Teile auf der Strecke und bricht das Rennen ab. Die Piloten reihen sich nun in der Boxengasse auf.

Runde 23: Perez und Räikkönen hatten eigentlich schon aufgegeben, durch die Unterbrechung wurden die Autos der beiden aber repariert. Sie können das Rennen fortsetzen. Währenddessen fährt das Feld hinter dem Safety Car wieder los.

Runde 24: Vettel ist beim Restart an Hamilton dran, kommt aber nicht vorbei. Dahinter stürmt Ricciardo von Platz fünf auf drei an den beiden Williams vorbei.

Runde 25: Hülkenberg berührt die Mauer und bricht sich die rechte Vorderradaufhängung. Der Emmericher muss auf Platz sechs liegend aufgeben. Auch für Massa ist frühzeitig Schluss.

Runde 31: Bei Hamilton sitzt das Kopfteil am oberen Rand seines Cockpits locker. Der dreimalige Weltmeister versucht, das Teil mit der Hand zurechtzurücken - ohne Erfolg. Hamilton muss an die Box, um das korrigieren zu lassen. Doch für den Engländer ist nichts verloren: Vettel bekommt für sein Manöver eine 10-Sekunden-Stopp-and-Go-Strafe aufgebrummt.

Runde 33: Vettel sitzt die Strafe ab und kommt vor Hamilton auf die Strecke zurück. Damit führt Ricciardo das Rennen vor Stroll, Magnussen, Ocon und Bottas.

Runde 40: Während Magnussen nun nach und nach durchgereicht wird, fliegt Bottas. Der Mercedes-Pilot ist nun Dritter. Währenddessen pflügen Vettel und Hamilton durchs Feld.

Runde 43: Hamilton geht an Ocon vorbei, nachdem ihm Vettel das eine Runde zuvor vorgemacht hatte. Vettel ist nun Vierter, Hamilton Fünfter.

Runde 47: Hamilton fordert, dass Bottas bewusst langsam macht, damit Vettel aufgehalten wird. Doch Mercedes weist diesen Wunsch zurück, weil der Finne noch Chancen auf Platz zwei hat.

Ziel: Nach 51 Runden gewinnt Ricciardo einen irren Grand Prix. Bottas überholt Stroll wenige Meter vor der Ziellinie. Hamiltons Jagd nach Vettel bleibt erfolglos.

Was die F1-Teams an Prämien bekommen © getty 1/13 Wie viel Geld verdienen die Formel-1-Teams durch ihre Platzierung in der WM? Die Preisgelder für die Saison 2016 hat Motorsport Total jetzt erfahren © getty 2/13 Chase Carey hat mittlerweile die Geschicke übernommen. Er wird sich genau anschauen, welche Prämien im Vorjahr ausgeschüttet wurden © getty 3/13 Das Geld kommt aus zwei Töpfen: sportliches Abschneiden und Bonuszahlungen. Wir haben es so aufgeschlüsselt: Geldplatzierung, Platzierung in der WM, Team, Prämien insgesamt (sportliche Prämien+Boni) © getty 4/13 10. (8.) Haas, 19 Millionen US Dollar (im Vorjahr noch ohne Prämien) © getty 5/13 9. (10.) Sauber, 49 Millionen US-Dollar (-10 Prozent zum Vorjahr) © getty 6/13 8. (9.) Renault, 52 Millionen US-Dollar (-19 Prozent zum Vorjahr) © getty 7/13 7. (7.) Toro Rosso, 59 Millionen US-Dollar (+3 Prozent zum Vorjahr) © getty 8/13 6. (4.) Force India, 72 Millionen US-Dollar (+7 Prozent zum Vorjahr) © getty 9/13 5. (5.) Williams, 79 Millionen US-Dollar (-9 Prozent zum Vorjahr) © getty 10/13 4. (6.) McLaren, 97 Millionen US-Dollar (+18 Prozent zum Vorjahr) © getty 11/13 3. (2.) Red Bull, 161 Millionen US-Dollar (+12 Prozent zum Vorjahr) © getty 12/13 2. (1.) Mercedes, 171 Millionen US-Dollar (gleichbleibend zum Vorjahr) © getty 13/13 1. (3.) Ferrari, 180 Millionen US-Dollar (-9 Prozent zum Vorjahr)

Mann des Rennens: Lance Stroll. Der Rookie zeigte ein fehlerfreies Rennen und hielt sich aus allem Unheil raus. Während die Konkurrenz sich nach und nach ausschaltete, rückte Stroll immer weiter nach vorne. Ein verdientes Podium für den oft gescholtenen Kanadier. Pech, dass er wenige Meter vor dem Ziel noch geschupft wurde.

Flop des Rennens: Sebastian Vettels Manöver gegen Lewis Hamilton. Einem anderen Fahrer absichtlich ins Auto zu fahren, ist auch unter all den vorhandenen Emotionen nicht vertretbar. Trotzdem tat der Heppenheimer genau das. Dass Vettel eine Strafe bekommen würde, war zu erwarten.

Das fiel auf: