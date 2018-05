Formel 1 - Daniel Ricciardo triumphiert beim Monaco-GP: Die Wieder-besser-machung

NBA Di 29.05. Rockets vs. GSW: Spiel 7! Wer zieht in die Finals ein? BSL Live Tofas -

Anadolu Efes (Spiel 1) IndyCar Series Live Indy 500 MLB Live Angels @ Yankees Ligue 1 Live Toulouse -

AC Ajaccio MLB Padres @ Dodgers MLB Twins @ Mariners MLB Giants @ Cubs NBA Cavaliers @ Celtics (Spiel 7) League Two Coventry -

Exeter MLB Astros @ Yankees MLB Angels @ Tigers MLB Cubs @ Pirates BSL Fenerbahce -

Banvit (Spiel 1) Friendlies Portugal -

Tunesien MLB Twins @ Royals NHL Capitals @ Golden Knights (Spiel 1) NBA Warriors @ Rockets (Spiel 7) Liga ACB Malaga -

Baskonia (Spiel 2) Friendlies Argentinien -

Haiti MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers MLB Twins @ Royals MLB Blue Jays @ Red Sox BSL Fenerbahce -

Banvit (Spiel 2) World Rugby U20 Championship Frankreich -

Irland World Rugby U20 Championship Neuseeland -

Japan Liga ACB Gran Canaria -

Valencia MLB Astros @ Yankees MLB Cubs @ Pirates MLB Angels @ Tigers NHL Capitals @ Golden Knights (Spiel 2) MLB Angels @ Tigers BSL Anadolu Efes -

Tofas (Spiel 2) PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 1 MLB Cubs @ Mets MLB Red Sox @ Astros MLB Indians @ Twins PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 2 MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets MLB Indians @ Twins MLB Rangers @ Angels PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 3 -

Session 1 Friendlies England -

Nigeria Glory Kickboxing Glory SuperFight Series: Birmingham PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 3 -

Session 2 IndyCar Series IndyCar Series: Dual in Detroit, Rennen 1 Friendlies Island -

Norwegen MLB Yankees @ Orioles MLB Indians @ Twins Glory Kickboxing Glory 54: Birmingham MLB Cubs @ Mets NHL Golden Knights @ Capitals (Spiel 3) MLB Rangers @ Angels World Rugby U20 Championship Australien -

Japan PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 4 -

Session 1 Friendlies Brasilien -

Kroatien World Rugby U20 Championship Neuseeland -

Wales MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Mets PDC World Cup of Darts World Cup of Darts: Tag 4 -

Session 2 MLB Indians @ Twins IndyCar Series IndyCar Series: Dual in Detroit, Rennen 2 MLB Rangers @ Angels MLB Yankees @ Tigers NHL Golden Knights @ Capitals (Spiel 4) MLB Royals @ Angels MLB Braves @ Padres MLB Diamondbacks @ Giants MLB White Sox @ Twins MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels Friendlies Norwegen -

Panama MLB Orioles @ Mets MLB Yankees @ Blue Jays MLB Phillies @ Cubs MLB Royals @ Angels World Rugby U20 Championship Wales -

Japan MLB White Sox @ Twins MLB Phillies @ Cubs World Rugby U20 Championship England -

Schottland World Rugby U20 Championship Neuseeland -

Australien Friendlies England -

Costa Rica Friendlies Portugal -

Algerien Friendlies Island -

Ghana MLB Tigers @ Red Sox MLB Astros @ Rangers Friendlies Schweiz -

Japan MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Red Sox MLB Angels @ Twins MLB Angels @ Twins MLB Pirates @ Cubs Friendlies Dänemark -

Mexiko Rugby Union Internationals Argentinien -

Wales MLB Diamondbacks @ Rockies MLB Yankees @ Mets

Daniel Ricciardo musste beim Großen Preis von Monaco 2016 eine der bittersten Niederlagen seiner Karriere hinnehmen. Nun, zwei Jahre später, ist ihm trotz technischer Probleme die Revanche für das Fiasko gelungen - in einer Manier, die seine Chefs bei Red Bull ins Schwärmen und Teamkollege Max Verstappen ins Hintertreffen bringt. Was bedeutet das für die Zukunft des Australiers?

Von dem breiten Dauergrinsen, das sich sonst eigentlich immer über sein Gesicht zieht, sah man an diesem Tag nichts. Stattdessen: Frust, Enttäuschung, Wut. "Ich wurde zwei Rennen in Folge beschissen. Das ist kacke. Es tut weh", klagte Daniel Ricciardo nach dem Rennen in seiner Wahl-Heimat vor zwei Jahren.

Gerade hatte Red Bull Ricciardos Sieg bei dem so prestigeträchtigen Grand Prix aus der Hand gegeben - und das auf die vielleicht unnötigste und zugleich kurioseste Art und Weise überhaupt. Auf abtrocknender Piste rief man den führenden Australier zum Boxenstopp, um auf Slicks zu wechseln. Doch die Mechaniker kramten in dem Kuddelmuddel den falschen Reifensatz heraus, holten einen neuen und ließen den entblößten Ricciardo satte zehn Sekunden in der Boxengasse warten. Der dahinter fahrende Lewis Hamilton dankte und fuhr auf die Eins. Ricciardo wurde Zweiter.

"Diesen Sieg bekomme ich niemals zurück", stellte er mit eiserner Miene fest: "Das ist Fakt." Man muss dem heute 28-Jährigen Recht geben: Die verlorenen sieben Punkte sind für immer weg. Und dennoch kann der Sunnyboy nun endlich Frieden mit dem Großen Preis von Monaco schließen. Immerhin erlebte er am Sonntag seine persönliche Wiedergutmachung für das 2016er-Fiasko.

Red Bull dominiert in Monaco

Der Weg dorthin schien spätestens nach dem Qualifying ein leichter zu sein. Red Bull dominierte das Geschehen im Fürstentum bereits am Donnerstag nach Belieben. Als dann auch noch Max Verstappen im dritten Freien Training crashte und nicht am Qualifying teilnehmen konnte, war die Pole Position für Ricciardo genauso vorprogrammiert wie der Rennsieg. Eigentlich.

Der zweimalige Pole-Setter diktierte das Geschehen an der Spitze und ließ Vettel hinter sich verhungern - bis zur 28. Runde. "Ich verliere Leistung", meldete Ricciardo da über Funk und erklärte so das Bild, das sich bereits die Umläufe zuvor gezeigt hatte. Vettel schloss Stück für Stück auf und verkürzte seinen Rückstand von über zwei auf weniger als eine Sekunde.

Daniel Ricciardos Vorsprung auf Vettel im Verlauf:

Runde Ricciardos Vorsprung auf Vettel 23 - 2,2 Sekunden 25 - 2,1 Sekunden 27 - 1,4 Sekunden 29 - 0,7 Sekunden

Ricciardo einzigartig - Verstappen in der Kritik

Zunächst schien der Defekt vom Getriebe auszugehen. Ricciardo benutzte statt acht nur noch sechs Gänge. Doch das Problem war laut Red Bulls Motorsportchef Helmut Marko massiver und stammte "aus dem Motorenumfeld", wie er im ORF erklärte. Konkret fiel die MGU-K - also der Teil des Hybridmotors, der die kinetische Energie in Strom umwandelt - für 15 Runden aus und verursachte damit einen Leistungseinbruch um 25 Prozent. 30 km/h fehlten plötzlich auf den Geraden, 2,5 Sekunden auf die Runde gerechnet.

Und Ricciardo? Der wuchs über sich hinaus und machte sich einen Namen als Krisenmanager. Während er durch den Leitplanken-Dschungel von Monte Carlo kurvte, bei dem es praktisch keine Zeit zum Verschnaufen gibt, korrigierte er ganz nebenbei das Motormapping und passte seinen Fahrstil auf die neuen Gegebenheiten an. Scheinbar mühelos fuhr er so zu seinem sechsten Sieg in der Königsklasse.

"Daniel ist ein unglaubliches Rennen gefahren. Das Team sagte mir, dass wir das Auto in zwei Runden hereinholen und abstellen müssten. Doch er gab nie auf und ließ das alles wie eine Kaffeefahrt wirken", überschüttete Teamchef Christian Horner seinen Piloten mit Lob: "Dabei so ruhig zu bleiben, ist beeindruckend. Er ist der perfekte Rennfahrer." Auch Marko war schwer beeindruckt. Gegenüber Sky sagte er, Ricciardo habe das "Manko durch eine gezielt andere Fahrweise ausgeglichen" und damit Einmaliges geleistet: "Wie er das hingekriegt hat, war unglaublich. Ich denke nicht, dass das ein anderer Fahrer geschafft hätte."

Ein Satz, den Verstappen nicht gerne hören wird. Immerhin war der 20-Jährige lange Zeit Red Bulls Lieblingszögling und derjenige, den die Talentschmiede wohl gerne als nächsten Weltmeister gesehen hätte. Nun aber fährt Verstappen von Missgeschick zu Missgeschick und erprobt damit die österreichische Geduld mit harten Bandagen. Unter der Woche soll er gar zum Krisengespräch anrücken.

Daniel Ricciardo 2019: Red Bull? Ferrari? Mercedes?

So etwas hat Ricciardo aktuell nicht nötig. Der Aussie Boy ist in Topform und macht sich damit zum heißesten Eisen auf dem Fahrermarkt. Immerhin läuft sein Vertrag am Ende der Saison aus und er wird ganz genau ausloten, was ab 2019 das für ihn beste Paket ist.

Red Bull ist sicherlich die erste Alternative. Er kennt das Team, das Potenzial und wird immer mehr wertgeschätzt. "Ich habe klargemacht, dass wir Daniel behalten wollen", bestätigte Horner entsprechend am Sonntag. Allerdings: Ricciardo will Weltmeister werden und ob das mit Renault- oder gar Honda-Power in naher Zukunft möglich ist? Fraglich.

Insofern wäre vielleicht Ferrari oder Mercedes die bessere Alternative. Beide Rennställe sollen an einer Verpflichtung interessiert sein, zumal die Zukunft von Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas alles andere als sicher ist.

Es sind Überlegungen, die alle Beteiligten noch einige Monate beschäftigen werden. Auch wenn in Monaco erstmal anderes angesagt war: Zum Beispiel der Sprung in den Red-Bull-Pool, der Ricciardo vor zwei Jahren verwehrt wurde. Einen besseren Ort, um die perfekte Revanche für 2016 zu feiern, gibt es wohl nicht.