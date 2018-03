Australien-GP: Startaufstellung, Pole Position, Qualifying-Ergebnisse der Formel 1

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? A-League Melbourne City -

Beim Qualifying zum Großen Preis von Australien hat sich Lewis Hamilton im Mercedes die Pole Position gesichert. Der deutsche Ferrari-Pilot Sebastian Vettel kam lediglich auf Rang drei.

Hamilton sicherte sich den vordersten Startplatz souverän. Sein Vorsprung auf den Zweitplatzierten Kimi Räikkönen im Ferrari betrug 0,644 Sekunden. Knapp hinter Räikkönen holte sich Vettel den dritten Startplatz.

Startaufstellung beim Australien-GP: Die Qualifying-Ergebnisse

Platz Fahrer Team Zeit 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:21.164 2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:21.828 3 Sebastian Vettel Ferrari 1:21.838 4 Max Verstappen Red Bull 1:21.879 5 Kevin Magnussen Haas 1:23.187 6 Romain Grosjean Haas 1:23.339 7 Nico Hülkenberg Renault 1:23.532 8 Daniel Ricciardo (plus 3, Strafe) Red Bull 1:22.152 9 Carlos Sainz Renault 1:23.577 10 Valtteri Bottas Mercedes - 11 Fernando Alonso McLaren 1:23.692 12 Stoffel Vandoorne McLaren 1:23.853 13 Sergio Perez Force India 1:24.005 14 Lance Stroll Williams 1:24.230 15 Esteban Ocon Force India 1:24.786 16 Brendon Hartley Toro Rosso 1:24.532 17 Marcus Ericsson Sauber 1:24.556 18 Charles Leclerc Sauber 1:24.636 19 Sergey Sirotkin Williams 1:24.922 20 Pierre Gasly Toro Rosso 1:25.295

Quali in Melbourne: Stimmen von Vettel, Hamilton und Räikkönen

Lewis Hamilton (Mercedes): "Man könnte nach so vielen guten Ergebnissen in den letzten Jahren meinen, die Pole sei die Norm. Aber das ist sie nicht. Es ist immer wieder genauso intensiv. Ich bin so glücklich über diese Runde. Es ist überraschend, wo die Ferraris jetzt sind."

"Man könnte nach so vielen guten Ergebnissen in den letzten Jahren meinen, die Pole sei die Norm. Aber das ist sie nicht. Es ist immer wieder genauso intensiv. Ich bin so glücklich über diese Runde. Es ist überraschend, wo die Ferraris jetzt sind." Kimi Räikkönen (Ferrari): "Die Differenz bei den Rundenzeiten ist groß. Es war jetzt auch schwierig mit den Verhältnissen und dem Crash in der entscheidenden Phase. Da müssen wir zufrieden sein."

"Die Differenz bei den Rundenzeiten ist groß. Es war jetzt auch schwierig mit den Verhältnissen und dem Crash in der entscheidenden Phase. Da müssen wir zufrieden sein." Sebastian Vettel (Ferrari): "Ich kann schon zufrieden sein. Im letzten Qualifying habe ich in Kurve 13 ein bisschen spät gebremst. Das hat nicht funktioniert. Schade, dass Lewis diesen Abstand am Ende herausgefahren hat. Aber ich freue mich auf morgen. Es ist schon sehr eng."

Daniel Ricciardo wird zum Rennstart strafversetzt

Obwohl Daniel Ricciardo im Red Bull eigentlich die fünftbeste Zeit erzielte, muss er beim Rennen am Sonntag von Platz acht starten. Nachdem er im zweiten Freien Training am Freitag unter Roter Flagge zu schnell gefahren war, wurde er von der Rennleitung um drei Plätze nach hinten versetzt. Mit der Entscheidung war er aber nicht einverstanden: "Ich bin wirklich sauer. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Aber wenn so ein Fehler in einem Freien Training eine Grid-Strafe wert ist, obwohl sonst eh keiner auf der Strecke ist, na dann gute Nacht."

Nico Hülkenberg mit gutem Qualifying-Ergebnis

Der zweite Deutsche Nico Hülkenberg erzielte mit seinem Renault die achtbeste Zeit und war damit der beste Fahrer, der nicht für die Teams Mercedes, Red Bull, Ferrari oder Haas unterwegs ist. Durch Ricciardos Versetzung rückt er sogar noch auf den siebten Startplatz vor.

Valtteri Bottas mit Unfall im Qualifying

Der zweite Mercedes-Pilot konnte in den letzten Abschnitt des Qualifyings nicht mehr eingreifen. Er hatte zuvor die Kontrolle über seinen Wagen verloren und einen Unfall gebaut. Sein Mercedes war beim Aufprall in die Seitenbegrenzung stark demoliert worden. Er muss Sonntag von Platz zehn starten.