Formel 1 - Duell zwischen Vettel und Hamilton vor dem Australien-GP: Sternenklar?

Lewis Hamilton geht mit Mercedes als Favorit in die Formel-1-Saison 2018. Der amtierende Weltmeister sieht sich noch lange nicht am Limit, warnt aber vor der Konkurrenz. Die Frage, die sich vor dem Auftakt in Australien (So., 7 Uhr im LIVETICKER) mal wieder stellt: Können Ferrari und Red Bull endlich zu den Silberpfeilen aufschließen? Sebastian Vettel zeigt sich zuversichtlich, verzichtet jedoch auf mögliche Kampfansagen. Wohl zurecht.

Wer Sebastian Vettel dieser Tage durchs Fahrerlager spazieren sah, war verblüfft. Selten nämlich sah man den 30-Jährigen so kampfeslustig wie unmittelbar vor dem Start in die neue Saison - zumindest frisurentechnisch.

Während Vettel seine blonde Tolle obenrum wie üblich stehen ließ, ist der Kopf an den Seiten und im Nacken kurzgeschoren. Ob der Undercut stilsicher ist oder nicht, darüber lässt sich streiten. Die Bild zumindest schrieb schon von Vettels "erstem Unfall" der Saison. Und auch sonst sorgte die neue Militär-Frise nur bedingt für positive Schlagzeilen.

Vettel selbst wird das egal sein. Er bewirbt sich in Melbourne schließlich nicht als neues Frisuren-Model, sondern für das 100. Podium seiner Formel-1-Karriere. Oder noch besser: für seinen 48. Sieg in der Königsklasse.

"Wir haben allen Grund, zuversichtlich zu sein. Denn unser Auto ist klasse", zeigte sich Vettel auf der Pressekonferenz am Donnerstag optimistisch. Dass ihm der Albert Park mit seinen winkligen Kurven liegt, hat der Ferrari-Pilot erst im Vorjahr bewiesen. Damals schnappte er sich dank eines Overcuts den Sieg vor Dauerrivale Lewis Hamilton.

Australien-GP 2017: Ergebnis im Vorjahr

Platz Fahrer Team 1 Sebastian Vettel Ferrari 2 Lewis Hamilton Mercedes 3 Valtteri Bottas Mercedes 4 Kimi Räikkönen Ferrari 5 Max Verstappen Red Bull

Mercedes vor Red Bull und Ferrari

Ein Auftakterfolg wäre aus Vettels Sicht auch diesmal schön - mit dem Unterschied, dass in dieser Saison am Ende endlich die fünfte WM-Krone herausspringen soll. Ein wie gewohnt schwieriges Unterfangen.

Man sei, erklärt Vettel den anwesenden Journalisten, zwar "gut dabei, aber wir könnten in besserer Form sein". Exakt diesen Eindruck vermittelten auch die Winter-Testfahrten Anfang des Monats. Vettel und sein Teamkollege Kimi Räikkönen stellten eine Bestzeit nach der anderen auf, im Renntrimm aber war Mercedes überlegen. Auch die beiden Red Bulls waren mindestens auf Augenhöhe.

In den ersten beiden Freien Trainings dann die Bestätigung der Eindrücke: Das silberne Auto mit dem Stern auf der Nase ist immer noch die Nummer eins. "Drei bis vier Zehntel" sei Mercedes' Vorsprung auf Red Bull, rechnete Helmut Marko im ORF vor. Und Red Bull wiederum hat aktuell Vorsprung auf die Scuderia, bei der sich Vettel unzufrieden mit der Abstimmung zeigte.

"Es läuft noch nicht ganz so, wie wir uns das wünschen. Auf eine Runde fehlt noch ein bisschen der Rhythmus", erklärte Vettel: "Aber bei uns liegt noch etwas verborgen. Das müssen wir ausgraben und unsere Waffen noch etwas schärfen. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, werden wir im Qualifying auf jeden Fall besser sein. Und es ist gut für uns, dass alles so eng beisammen ist."

Ergebnis des 2. Freien Trainings zum Australien-GP:

Platz Fahrer Team Zeit 1 Lewis Hamilton Mercedes 1:23,931 2 Max Verstappen Red Bull 1:24,058 3 Valtteri Bottas Mercedes 1:24,159 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:24,214 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:24,451

Sebastian Vettel: "Noch einiges in der Pipeline"

Überhaupt sieht Vettel noch Verbesserungspotenzial bei seiner "Loria", wie die neue rote Göttin getauft wurde. "Wir haben noch einiges in der Pipeline, auf das wir uns freuen können", macht Vettel den Tifosi Hoffnung, schiebt aber sofort hinterher: "Doch unmittelbar vor dem ersten Rennen weißt du einfach nicht genau, wo die Konkurrenz steht. Deshalb ist es müßig, sich hinzustellen und zu behaupten, dieser oder jener wird allen um die Ohren fahren."

Überhaupt zeigt sich der Heppenheimer vergleichsweise zurückhaltend. Er bemüht sich vieler Floskeln, spricht von einer langen Saison und möchte nur von Rennen zu Rennen denken. Kampfansagen? Sticheleien gegen die Konkurrenz? Fehlanzeige. "Es muss viel zusammenkommen, damit wir um die Meisterschaft kämpfen. Lewis macht seit vielen Jahren einen tollen Job", lobt Vettel vielmehr seinen ärgsten Widersacher.

Formel 1: Power-Ranking zur Saison 2018 © getty 1/21 Der Start in die Formel-1-Saison 2018 steht kurz bevor. Obwohl es in diesem Jahr keine großen Regeländerungen gibt, hat sich in der Hackordnung etwas getan. SPOX rankt die Teams vor dem Auftakt in Australien. © getty 2/21 Platz 10: Alfa Romeo Sauber. In der letzten Saison wurde der Schweizer Privatrennstall abgeschlagen Letzter. Und dieses Jahr? Läuft es wohl nur unwesentlich besser. © getty 3/21 Zwar hat Sauber mit Alfa Romeo einen namhaften Partner an Land gezogen, helfen tut das aber zumindest kurzfristig nur wenig. Charles Leclerc und Markus Ericsson beklagen vor allem fehlenden Grip, auch die Fahrbarkeit soll nicht die beste sein. © getty 4/21 Platz 9: Williams. Während viele Teams ihre Boliden nur auf das neue Jahr angepasst haben, hat Williams mit Technikchef Paddy Lowe rustikaler umgebaut. Das Ergebnis? Wenig überzeugend. © getty 5/21 Eine gute Abstimmung zu finden, sei schwierig und die neuen Pirellis rollen auch noch nicht wie gewünscht, heißt es aus Williams-Kreisen. Dass man mit Lance Stroll und Sergey Sirotkin zwei unerfahrene Piloten an Bord hat, hilft da auch nicht. © getty 6/21 Platz 8: Force India. Das Team von Vijay Mallya überraschte im vergangenen Jahr nicht nur mit seiner Lackierung, sondern auch mit Platz vier in der Konstrukteurs-WM. Eine Leistung, die 2018 wohl kaum wiederholt werden kann. © getty 7/21 Die Zeiten bei den Wintertestfahrten in Barcelona waren schließlich wenig überzeugend. Der Grund: Dem neuen rosafarbenen Schlitten fehlt es gehörig an Abtrieb. Hoffnung macht jedoch ein Aerodynamik-Paket, das es zum Saisonstart geben soll. © getty 8/21 Platz 7: Toro Rosso. Die kleine Red-Bull-Schwester setzt nun auf den vermeintlich schwachen Honda-Antrieb. Zur Überraschung vieler lief das Auto bei den Tests aber rund - 819 Runden sprechen eine klare Sprache, nur Ferrari spulte mehr ab. © getty 9/21 Ein Problem dürfte für Toro Rosso die Fahrerpaarung werden. Mit Carlos Sainz Junior hat man einen hochtalentierten Piloten verloren, Pierre Gasly und Brendon Hartley müssen ihr Können erst beweisen. Außerdem bereitet die Vorderachse Sorgen. © getty 10/21 Platz 6: McLaren. Nachdem man Honda los geworden ist, galt das Team aus Woking für das neue Jahr als Geheimfavorit auf Siege. Die Testfahrten zeigten dann aber ein altes Bild: technische Defekte, Ausfälle - und viel Frust. © getty 11/21 Problem könnte das sehr schmale Heck des McLaren sein, das den Motor-Einbau besonders schwierig macht. Doch es gibt auch Hoffnung: Fernando Alonso setzte am letzten Testtag die zweitbeste Zeit. © getty 12/21 Platz 5: Haas. Das US-Team ist wohl die Überraschung der Testfahrten! Während es im vergangenen Jahr mit Ach und Krach in Richtung Punkteränge ging, kämpft der neue Haas um den Platz hinter den großen Drei. © getty 13/21 Das alte Bremsproblem scheint behoben und überhaupt zeigten Romain Grosjean und Kevin Magnussen konstant gute Rundenzeiten. 2018 wird ein enger Kampf mit ... © getty 14/21 Platz 4: Renault. Die Franzosen machten in Barcelona den etwas schlechteren Eindruck als Haas, profitieren aber vom Werksteam-Status und damit größeren Entwicklungspotenzial. © getty 15/21 Während Nico Hülkenberg und Sainz anfangs mehr Problemchen haben dürften, sollte es mit der Zeit immer besser laufen. Podestplätze sind aber im Normalfall nach wie vor außer Reichweite. © getty 16/21 Platz 3: Ferrari. Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen feuerten reihenweise schnellste Runden in den Asphalt. Titel-Anwärter Nummer eins also? Denkste! Die Longrun-Zeiten zeigen Ferrari deutlich hinter der Spitze, selbst Haas ist nur knapp dahinter. © getty 17/21 Problem: Ferrari hat seine alte Stärke, die Geschwindigkeit in den Kurven, verloren und lässt dort entsprechend viel Zeit liegen. Für Super-Seb, der 2018 endlich seinen fünften Titel will, könnte es einige frustrierende Rennen geben. © getty 18/21 Platz 2: Aston Martin Red Bull. Die Entwicklung aus dem Vorjahr setzt sich fort. RB hat nicht nur den Anschluss an Ferrari gefunden, sondern sich sogar vor die Rote Göttin gesetzt. © getty 19/21 Das Chassis sei "besser als das von Mercedes. Den Unterschied macht der Motor", ist sich Motorsportchef Marko sicher. Tatsächlich zeigt das GPS laut AMS, dass der Red Bull in den Kurven so schnell wie Mercedes ist. Jetzt braucht's nur noch Renault-Power. © getty 20/21 Platz 1: Mercedes. Der lange Radstand bleibt. Auch sonst ist der neue Silberpfeil eher Evolution statt Revolution. Der große Vorteil lauert unter der Haube: Mercedes' neuer Motor soll bis zu 1.000 PS liefern und damit deutlich vor der Konkurrenz liegen. © getty 21/21 Mercedes setzte bei den Testfahrten nicht auf schnelle Runden, sondern auf Konstanz. Im Renntrimm sind Hamilton und Bottas damit wohl nur schwer schlagbar. Einziger Hoffnungsschimmer der Konkurrenz: Mercedes plagen Blasenbildungen auf den weichen Reifen.

Mercedes verbraucht weniger Sprit

Und Hamilton selbst? Der sieht sich - trotz eines überragenden Vorjahres - längst nicht am Limit. Er habe vor seiner zwölften Formel-1-Saison seinen "Zenit noch nicht erreicht", ist sich der Engländer sicher: "Dieses Jahr will ich noch konstanter als 2017 sein. Ich möchte die Grenzen des Machbaren weiter verschieben."

Helfen dürfte ihm dabei ein Silberpfeil, der nicht nur ein erneut starkes Chassis hat, sondern auch auf Motorenseite einen wichtigen Vorteil mit sich bringt: den im Vergleich zur Konkurrenz geringeren Spritverbrauch. "Auf Strecken, wo das eine größere Rolle spielt, kann Mercedes die ganze Zeit auf voller Leistung fahren", stellt auch Formel-1-Experte Marc Surer im SPOX-Interview fest.

Wegen der noch höheren Geschwindigkeiten ist der Verbrauch in diesem Jahr besonders hoch. Wessen Motor viel schluckt, muss entweder mehr Sprit mitnehmen oder sparsamer und damit langsamer fahren. Nicht umsonst fürchten Renault und Honda, dass die Thematik eines der Hauptprobleme 2018 werden könnte.

Red Bull der Geheimfavorit auf Formel-1-Siege?

Hamilton macht sich da weniger Gedanken. Er glaubt an die Stärke der Konkurrenz - und hat dabei vor allem den RB14 von Max Verstappen und Daniel Ricciardo auf dem Zettel. "Ich erwarte Red Bull sehr stark. Sie haben dieses Jahr eine Chance auf die WM", glaubt der amtierende Weltmeister: "Die Leute werden überrascht sein, wie gut die wirklich sind. Die Tests haben vieles verschleiert. Weil die Streckenbedingungen komisch waren und die Spritmengen differenzierten."

Im Bullen-Lager gibt man sich da schon etwas vorsichtiger. "Unser neues Auto ist sicher ein Schritt nach vorne. Es ist ziemlich stark. Ich bin deshalb optimistisch, gleichzeitig aber realistisch", sagt Max Verstappen. Man müsse "abwarten, wie unser Gesamtpaket im Vergleich mit der Konkurrenz abschneidet".

Um die wahre Performance der drei Top-Teams bleiben also - wie üblich vor dem Saisonstart - einige Fragezeichen. Erste Antworten gab es am Freitag, bessere Antworten wird am Samstag und Sonntag in Australien geben. Mit einer Ausnahme: Fernando Alonso. Der Spanier ist sich nämlich schon jetzt bewusst, wo er die Leistungsfähigkeit seines McLaren einzuordnen hat.

"Wir sind derzeit weder auf dem Niveau von Mercedes, noch auf dem von Red Bull oder Ferrari", konstatierte er - aber nicht ohne hinterher zu schieben: "Das sollen wir aber in ein paar Rennen oder in der zweiten Saisonhälfte sein."