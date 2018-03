Qualifying zum Australien-GP der Formel 1: Lewis Hamilton auf Pole - Vettel Dritter

World Championship Boxing Sa 31.03. Joshua vs. Parker: Wer ist der weltbeste Schwergewichtler? A-League Melbourne City -

Im "Party-Modus" zur Rekord-Pole: Weltmeister Lewis Hamilton bleibt der unangefochtene Qualifying-König von Australien - und demoralisiert seine Herausforderer um Sebastian Vettel schon vor dem ersten Saisonrennen. Der Mercedes-Star aus England sicherte sich in der Streckenrekordzeit von 1:21,164 Minuten bereits seine siebte Pole Position im Albert Park von Melbourne. Ferrari-Star Vettel musste sich seinem Dauerrivalen mit seiner "Loria" als Dritter um die kleine Galaxie von fast sieben Zehntelsekunden geschlagen geben.

"Die Lücke ist größer, als wir gehofft haben", sagte Vettel, der auch noch seinem Teamkollegen Kimi Räikkönen (Finnland) um eine Hundertstel den Startplatz in der ersten Reihe neben Hamilton überlassen musste.

Dennoch sprach sich Vettel für seinen 200. Grand Prix am Sonntag (7.10 Uhr im LIVETICKER) Mut zu: "Gestern war ich nicht zufrieden. Ich habe das Auto nicht gefühlt. Aber wir haben es verbessert. Vielleicht gelingt uns ja noch einmal so ein Sprung."

Hamilton, der den Qualifying-Trimm seines Silberpfeils zuletzt euphorisch als "Party-Modus" gepriesen hatte, war überglücklich: "So eine Runde ist nicht normal. Es ist immer noch sehr intensiv, mein Herz rast." Allerdings habe "Ferrari einen Schritt nach vorn gemacht. Es wird eng im Rennen", fügte der 33-Jährige an.

Mit seiner 73. Pole setzt sich Hamilton in dieser Wertung immer weiter von der Konkurrenz ab, auch in der Australien-Statistik liegt er nun eine Pole vor dem legendären Brasilianer Ayrton Senna (sechs). Allerdings hat Hamilton lediglich 2008 und 2015 den ersten Startplatz im Albert Park in einen Sieg verwandelt.

Valtteri Bottas setzt seinen Mercedes gegen die Wand

Im Vorjahr hatte Hamilton sich nach einem taktisch schlechten Boxenstopp Vettel geschlagen geben müssen - damals war der Abstand zwischen den beiden viermaligen Weltmeistern im Qualifying aber deutlich geringer. Zudem muss Vettel am Sonntag auch nach hinten schauen: Der hochgewettete Red-Bull-Pilot Max Verstappen (Niederlande) war auf seiner besten Qualifying-Runde nur 0,041 Sekunden langsamer als der Heppenheimer.

Der zweite Mercedes fehlt dagegen in den vorderen Reihen: Hamiltons Teamkollege Valtteri Bottas flog im Q3 nach einem Fahrfehler böse ab. Der zerstörte Silberpfeil des Finnen blockierte die Strecke, das Qualifying wurde für zehn Minuten unterbrochen.

Bottas konnte seinen havarierten Boliden zwar aus eigener Kraft verlassen, allerdings muss der WM-Dritte der Vorsaison hoffen, dass das Getriebe unbeschädigt geblieben ist. Ansonsten droht ihm von Startplatz zehn noch eine Rückversetzung auf Rang 15.

Formel 1: Power-Ranking zur Saison 2018 © getty 1/21 Der Start in die Formel-1-Saison 2018 steht kurz bevor. Obwohl es in diesem Jahr keine großen Regeländerungen gibt, hat sich in der Hackordnung etwas getan. SPOX rankt die Teams vor dem Auftakt in Australien. © getty 2/21 Platz 10: Alfa Romeo Sauber. In der letzten Saison wurde der Schweizer Privatrennstall abgeschlagen Letzter. Und dieses Jahr? Läuft es wohl nur unwesentlich besser. © getty 3/21 Zwar hat Sauber mit Alfa Romeo einen namhaften Partner an Land gezogen, helfen tut das aber zumindest kurzfristig nur wenig. Charles Leclerc und Markus Ericsson beklagen vor allem fehlenden Grip, auch die Fahrbarkeit soll nicht die beste sein. © getty 4/21 Platz 9: Williams. Während viele Teams ihre Boliden nur auf das neue Jahr angepasst haben, hat Williams mit Technikchef Paddy Lowe rustikaler umgebaut. Das Ergebnis? Wenig überzeugend. © getty 5/21 Eine gute Abstimmung zu finden, sei schwierig und die neuen Pirellis rollen auch noch nicht wie gewünscht, heißt es aus Williams-Kreisen. Dass man mit Lance Stroll und Sergey Sirotkin zwei unerfahrene Piloten an Bord hat, hilft da auch nicht. © getty 6/21 Platz 8: Force India. Das Team von Vijay Mallya überraschte im vergangenen Jahr nicht nur mit seiner Lackierung, sondern auch mit Platz vier in der Konstrukteurs-WM. Eine Leistung, die 2018 wohl kaum wiederholt werden kann. © getty 7/21 Die Zeiten bei den Wintertestfahrten in Barcelona waren schließlich wenig überzeugend. Der Grund: Dem neuen rosafarbenen Schlitten fehlt es gehörig an Abtrieb. Hoffnung macht jedoch ein Aerodynamik-Paket, das es zum Saisonstart geben soll. © getty 8/21 Platz 7: Toro Rosso. Die kleine Red-Bull-Schwester setzt nun auf den vermeintlich schwachen Honda-Antrieb. Zur Überraschung vieler lief das Auto bei den Tests aber rund - 819 Runden sprechen eine klare Sprache, nur Ferrari spulte mehr ab. © getty 9/21 Ein Problem dürfte für Toro Rosso die Fahrerpaarung werden. Mit Carlos Sainz Junior hat man einen hochtalentierten Piloten verloren, Pierre Gasly und Brendon Hartley müssen ihr Können erst beweisen. Außerdem bereitet die Vorderachse Sorgen. © getty 10/21 Platz 6: McLaren. Nachdem man Honda los geworden ist, galt das Team aus Woking für das neue Jahr als Geheimfavorit auf Siege. Die Testfahrten zeigten dann aber ein altes Bild: technische Defekte, Ausfälle - und viel Frust. © getty 11/21 Problem könnte das sehr schmale Heck des McLaren sein, das den Motor-Einbau besonders schwierig macht. Doch es gibt auch Hoffnung: Fernando Alonso setzte am letzten Testtag die zweitbeste Zeit. © getty 12/21 Platz 5: Haas. Das US-Team ist wohl die Überraschung der Testfahrten! Während es im vergangenen Jahr mit Ach und Krach in Richtung Punkteränge ging, kämpft der neue Haas um den Platz hinter den großen Drei. © getty 13/21 Das alte Bremsproblem scheint behoben und überhaupt zeigten Romain Grosjean und Kevin Magnussen konstant gute Rundenzeiten. 2018 wird ein enger Kampf mit ... © getty 14/21 Platz 4: Renault. Die Franzosen machten in Barcelona den etwas schlechteren Eindruck als Haas, profitieren aber vom Werksteam-Status und damit größeren Entwicklungspotenzial. © getty 15/21 Während Nico Hülkenberg und Sainz anfangs mehr Problemchen haben dürften, sollte es mit der Zeit immer besser laufen. Podestplätze sind aber im Normalfall nach wie vor außer Reichweite. © getty 16/21 Platz 3: Ferrari. Sebastian Vettel und Kimi Räikkönen feuerten reihenweise schnellste Runden in den Asphalt. Titel-Anwärter Nummer eins also? Denkste! Die Longrun-Zeiten zeigen Ferrari deutlich hinter der Spitze, selbst Haas ist nur knapp dahinter. © getty 17/21 Problem: Ferrari hat seine alte Stärke, die Geschwindigkeit in den Kurven, verloren und lässt dort entsprechend viel Zeit liegen. Für Super-Seb, der 2018 endlich seinen fünften Titel will, könnte es einige frustrierende Rennen geben. © getty 18/21 Platz 2: Aston Martin Red Bull. Die Entwicklung aus dem Vorjahr setzt sich fort. RB hat nicht nur den Anschluss an Ferrari gefunden, sondern sich sogar vor die Rote Göttin gesetzt. © getty 19/21 Das Chassis sei "besser als das von Mercedes. Den Unterschied macht der Motor", ist sich Motorsportchef Marko sicher. Tatsächlich zeigt das GPS laut AMS, dass der Red Bull in den Kurven so schnell wie Mercedes ist. Jetzt braucht's nur noch Renault-Power. © getty 20/21 Platz 1: Mercedes. Der lange Radstand bleibt. Auch sonst ist der neue Silberpfeil eher Evolution statt Revolution. Der große Vorteil lauert unter der Haube: Mercedes' neuer Motor soll bis zu 1.000 PS liefern und damit deutlich vor der Konkurrenz liegen. © getty 21/21 Mercedes setzte bei den Testfahrten nicht auf schnelle Runden, sondern auf Konstanz. Im Renntrimm sind Hamilton und Bottas damit wohl nur schwer schlagbar. Einziger Hoffnungsschimmer der Konkurrenz: Mercedes plagen Blasenbildungen auf den weichen Reifen.

Nico Hülkenberg mit gutem Qualifying

Renault-Pilot Nico Hülkenberg (Emmerich) sicherte sich den guten siebten Startplatz - auch weil Lokalmatador Daniel Ricciardo (Red Bull) als Fünfter des Qualifyings eine Drei-Plätze-Strafe wegen überhöhter Geschwindigkeit unter Roter Flagge im Freitagstraining verbüßen muss. Damit sind schon vor dem Start die Chancen gering, dass in der 34. Auflage des Großen Preises von Australien erstmals ein Fahrer aus Down Under das Podium erreicht.

Im wenig aussagekräftigen Abschlusstraining am Samstagmittag hatte Vettel noch mit weitem Abstand die Bestzeit gesetzt. Viele Fahrer, darunter Weltmeister Hamilton, verzichteten im Gegensatz zum Ferrari-Star allerdings darauf, sich mit Trockenreifen ans Limit heranzutasten.

Die allgemeine Zurückhaltung hatte Gründe: Nachdem es am Vormittag in Melbourne zunächst stundenlang stark geregnet hatte, trocknete die Strecke bis zum Beginn des Qualifyings komplett ab. Damit waren die Erkenntnisse aus dem dritten freien Training bei Mischverhältnissen ziemlich überschaubar.

Auch am Sonntag soll es nach aktuellen Prognosen allenfalls am Vormittag regnen, zum Rennstart um 16.10 Uhr Ortszeit sollten die Piloten ebenfalls trockene Bedingungen vorfinden.