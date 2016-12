Tost: Formel 1 muss raus aus Europa

Samstag, 31.12.2016

"Für mich müssen andere Destinationen her. Mir sind zu viele Grands Prix in Europa", sagte Tost der Tiroler Tageszeitung: "Ich weiß, dass ich gegen meine Kollegen spreche. Aber wir müssen nach Südafrika, brauchen mehr US-Rennen, müssen nach Argentinien, und auch Indien wäre vom Markt her ganz wichtig."

2017 finden neun von 20 Rennen in Europa statt, 2018 kommt mit dem Frankreich-Grand-Prix ein weiteres dazu. Tost forderte zudem die Senkung der Ticketpreise: "Wir brauchen die Familien und müssen die Kinder gewinnen."

Alle Formel 1 News in der Übersicht