Sainz Sr.: Bottas geht zu Mercedes

Donnerstag, 29.12.2016

Vor kurzem veröffentliche Valtteri Bottas ein Video und kündigt darin an, den Titel in der Formel 1 noch immer auf dem Schirm zu haben. Diesem Ziel dürfte er mit einem Engagement bei Mercedes etwas näherkommen. Die Bekanntgabe steht kurz bevor, so Carlos Sainz Senior.

Der Vater des Toro Rosso Pilotens war von der AS auf eine Möglichkeit angesprochen worden, seinen Sohn bei Mercedes unterzubringen. Sainz Sr. erklärte, dass die Nachfolge von Nico Rosberg schon lange an eben jenen Bottas vergeben sei.

"Es existiert keine Option zu Mercedes zu gehen, da die Entscheidung pro Bottas schon gefallen ist. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie das öffentlich kommunizieren," so Sainz Sr. Verhandlungen wollte er weder dementieren noch bestätigen: "Es ist jetzt einfach nicht mehr wichtig, weil er nicht dorthin geht."

Der Senior hat auch einen guten Rat für den Junior parat. Von Carlos Sainz zu Carlos Sainz: "Er muss sich auf sein Team konzentrieren und ein gutes Jahr hinlegen, um zu zeigen, dass er es verdient, an einem ambitionierten Ort zu sein."

Alle Formel-1-News im Überblick