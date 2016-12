Der King regiert von oben

Würdiger Rahmen in der American Airlines Arena. Klar, wenn Shaqs Trikot an die Hallendecke gezogen wird

Shaq Daddy scheint einverstanden zu sein, was der gute Pat da so erzählt

Shaqs Mom? Jep. So kam die Dame in die Arena - natürlich standesgemäß in einem Diesel Truck. Darin brachte sie das Trikot

Wer dagegen fehlte, war O'Neals alter Partner Dwyane Wade. Ihr wisst schon, der Streit mit Riley und so. Immerhin ließ D-Wade via Instagram liebe Grüße ausrichten

You're up next! Shaqs Sohn Shareef zählt bereits mit seinen 16 Jahren zu den talentierteren Prospects. Auch er kratzt bereits in seinem Alter an den 2,10 Meter. Woher er das wohl hat?

