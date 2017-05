Greiss mit Oberschenkelverletzung

Mittwoch, 10.05.2017

Bundestrainer Marco Sturm sprach bei Sport1 von einer "Oberkörperverletzung" beim Goalie der New York Islanders. "Er ist verletzt, hatte schon vorher leichte Probleme. Wir können nicht sagen, was es ist", sagte Sturm: "Wir müssen das jetzt beobachten. Wir waren schon alle ein bisschen überrascht. Er kam dann an und hat gesagt, dass es nicht geht."

Greiss hatte beim 2:1-Auftaktsieg gegen die USA überragende gehalten, gegen die Slowaken schied er unmittelbar nach dem 0:1 aus.

