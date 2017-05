WM: USA problemlos gegen Italien

Mittwoch, 10.05.2017

Die NHL-Stürmer Brock Nelson (6./26.) und Anders Lee (28.) von den New York Islanders schossen vor 7168 Zuschauern in der Lanxess Arena die Tore gegen Tabellenschlusslicht Italien, das nach vier Niederlagen weiter bei einem Punkt steht. Die Italiener sind am Samstag vorletzter Gruppengegner der deutschen Mannschaft.

In Paris setzte sich der zweimalige Vizeweltmeister Schweiz hinter Titelverteidiger Kanada auf Platz zwei der Gruppe B. Nicht einmal 24 Stunden nach der 3:4-Niederlage im Penaltyschießen gegen Co-Ausrichter Frankreich schlugen die Eidgenossen Weißrussland mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0).

Reto Schäppi (18.), Andres Ambühl (36.) und Cody Almond (48.) erzielten die Treffer für den Weltranglistensiebten. Die Weißrussen sind somit weiter punktlos und müssen um den Klassenerhalt fürchten. Am Abend trifft Vizeweltmeister Finnland in der französischen Hauptstadt auf den ebenfalls noch sieglosen Aufsteiger Slowenien (20.15 Uhr).

