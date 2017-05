Sturm: "Müssen schnell die Kurve kriegen"

Mittwoch, 10.05.2017

"Der Altersschnitt in unserer Nationalmannschaft und auch in der DEL ist ziemlich hoch", stellt Sturm gegenüber der SportBild fest. Er zieht den Vergleich zu anderen Ländern: "Bei anderen Nationen kommen immer wieder junge Stars nach. Das ist bei uns leider nicht so."

Zwar würde sich "etwas bewegen", so Sturm, letztlich aber noch nicht genug. Der Bundestrainer wünscht sich mehr deutsche Talente. "Wir müssen möglichst schnell die Kurve kriegen", mahnt er. Es bestehe "noch viel Luft nach oben".

Unterstützung erhält er von Franz Reindl. Der Verbandschef setzt sich ambitionierte Ziele. "2026 möchten wir in der Lage sein, bei Olympia und WM um Medaillen mitzuspielen." Derzeit jüngster Spieler im WM-Kader ist der 21-jährige Frederik Tiffels.

