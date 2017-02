Tripcke erfreut über Kings-Einstieg bei Eisbären

Dienstag, 21.02.2017

Sorgen, dass der DEL-Rekordmeister zu einem besseren Farmteam des zweimaligen Stanley-Cup-Siegers mutiert, müssten sich die Eisbären-Fans nicht machen, betonte Tripcke: "Das Hin- und Hergeschiebe von Spielern geht aufgrund von Transferbestimmungen nicht." Dass künftig talentierte Kings-Profis für eine oder mehrere Spielzeiten in Berlin auflaufen, das sei laut Tripcke jedoch wahrscheinlich.

Am Montag war bekannt geworden, dass die LA Kings die direkte Verantwortung für den sportlichen und wirtschaftlichen Bereich der Eisbären übernehmen. Beide Klubs sind im Besitz der Anschutz Entertainment Group. Der frühere Weltklassespieler Luc Robitaille, heute Geschäftsführer bei den Kings, übernimmt in Berlin die Position des Aufsichtsratsvorsitzenden. Kelly Cheeseman wurde als zweiter Kings-Manager in das Kontrollgremium aufgenommen. Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee wird direkt an Robitaille berichten.

