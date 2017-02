Augsburg setzt weiter auf Center Trupp

Dienstag, 21.02.2017

"Evan glänzt nicht nur als Ideengeber, der seine Nebenleute immer wieder gut in Szene setzt, sondern er kann auch selber den Abschluss suchen und strahlt so immer wieder Torgefahr aus", sagte Trainer Mike Stewart. Trupp hat in 42 DEL-Einsätzen sieben Tore und 26 Assists verbucht.

Alle Mehrsport-News