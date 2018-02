Österreichs Fed-Cup-Team ist in Tallinn gelandet

Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Viertelfinale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Viertelfinale Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 1 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 1 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 1 Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Halbfinale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Halbfinale Fed Cup Women National_team Weißrussland -

Deutschland: Tag 2 Fed Cup Women National_team Superfeed: Tag 2 Fed Cup Women National_team Tschechien -

Schweiz: Tag 2 Open Sud de France Men Single ATP Montpellier: Finale Ecuador Open Quito Men Single ATP Quito: Finale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 1 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 2 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 3 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Tag 4 Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Tag 4 Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Viertelfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Viertelfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Viertelfinale Qatar Total Open Women Single WTA Doha: Halbfinale Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Halbfinale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Halbfinale Qatar Total Open Women Single WTA Katar: Finals Argentina Open Men Single ATP Buenos Aires: Finale U.S. National Indoor Tennis Championships Men Single ATP New York: Finale Dubai Tennis Championships Women Single WTA Dubai: Tag 1

Von 7. bis 10. 2. ist die Hauptstadt Estlands Austragungsort des diesjährigen Fed-Cup-Turniers. Österreich spielt gegen Polen, die Türkei und Lettland. Das Ziel ist der Klassenerhalt in der Europa/Afrika-Zone, Gruppe 1.

Ab Mittwoch ist wie im Vorjahr Tallinn der Veranstaltungsort des Fed-Cup-Turniers der Europa/Afrika-Zone, Gruppe 1. Österreich wurde mit Polen, der Türkei und Lettland in die schwierige Gruppe D gelost.

In je zwei Vierer- und Dreiergruppen werden die Gruppenspiele ausgetragen. Aus den vier Gruppensiegern werden zwei Teams ermittelt, die sich für die Weltgruppen-Playoffs im April qualifizieren. Die jeweils Gruppenletzten müssen gegen den Abstieg in die Europa/Afrika-Zone, Gruppe 2, spielen. Zwei Mannschaften steigen ab. Die Drittplatzierten der Vierergruppen tragen keine Platzierungsspiele aus. Im Vorjahr beendete das ÖTV-Team, auch dank dreier Single-Punkte von Barbara Haas, das Turnier auf dem beachtlichen fünften Platz.

Fed-Cup-Kapitän Jürgen Waber nominierte diesmal neben Haas Julia Grabher, Pia König und Melanie Klaffner. Das deklarierte Ziel heißt Klassenerhalt.

Gegen Polen haben die Österreicherinnen im Vorjahr in Tallinn 1:2 verloren, der Sieg von Barbara Haas (WTA-170) gegen Magda Linette (WTA-60) macht Mut, zumal sich die beiden erneut gegenüberstehen werden. Die größten Chancen darf man sich am zweiten Spieltag gegen die Türkinnen ausrechnen, die vom Ranking her am ehesten in unserer Kragenweite liegen. Gegen Lettland - Ostapenko ist Nummer 6 der Welt, Sevastova 15., wird es nichts zu gewinnen geben.

Das Team reiste am Sonntag nach Estland, trainierte noch am selben Tag, ebenso zwei Mal am Montag.