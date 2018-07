ATP Challenger: Sebastian Ofner in Astana schon im Halbfinale

Österreichs Davis-Cup-Spieler Sebastian Ofner hat beim ATP-Challenger-Turnier in Astana das Halbfinale erreicht: Der Steirer besiegte Lokalmatador Aleksandr Nedovyedsov in drei Sätzen.

35 Punkte für die ATP-Weltrangliste hat Sebastian Ofner schon einmal auf seiner Habenseite: Der Österreicher besiegte beim ATP-Challenger-Turnier in Astana Aleksandr Nedovyesov in knapp zwei Stunden mit 7:5, 1:6 und 6:1 und steht damit bereits im Semifinale der mit 125.000.- US Dollar dotierten Veranstaltung.

Dort trifft Ofner nun auf Alexei Popyrin, einen jungen Australier. Tipps für dieses Match könnte sich Ofner von Dominic Thiem holen: Der hat im vergangenen Jahr während der French Open des öfteren mit Popyrin trainiert. Damals gewann der 18-Jährige Mann aus Sydney den Junioren-Wettbewerb.

Mit Jurij Rodionov ist noch ein weiterer Österreicher im Viertelfinale von Astana im Einsatz.