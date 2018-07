Astana: Jurij Rodionov haut den Titelverteidiger raus

Es läuft weiterhin prächtig für den 19-jährigen Jurij Rodionov!

Nach seinem Auftakterfolg über Yannick Mertens besiegte Rodionov am Mittwoch den an fünf gesetzten Weißrussen Egor Gerasimov mit 7:5, 6:2. Gerasimov hatte das mit 125.000 US-Dollar dotierte ATP-Challenger in Astana/Kasachstan im Vorjahr gewonnen. Entsprechend groß war die Freude beim österreichischen Aufsteiger, der vor einem Monat in Almaty/Kasachstan sein erstes ATP-Challenger gewonnen hatte.

Posted by SPOX.com

Rodionov, aktuell die Nummer 284 im ATP-Ranking, trifft im Viertelfinale am Freitag auf Maxima Janvier aus Frankreich (Nr. 320). Sollte er gewinnen, könnte gar noch mehr drin sein, denn der topgesetzte Mikhail Youzhny, der mit Rodionov in der oberen Tableau-Hälfte stand, verlor überraschend gegen den indischen Qualifikanten Saketh Myneni.

Am Donnerstag spielt außerdem Sebastian Ofner um den Einzug ins Viertelfinale - er trifft auf Khumoyun Sultanov aus Usbekistan.

