"Aufs Ranking brauche ich nicht schauen"

Sonntag, 12.02.2017

Von Manuel Wachta aus Budapest

Es war zwar "nur" ein ATP-Challenger-Titel - und für Jürgen Melzer dennoch "auf alle Fälle" ein ganz besonderer. Österreichs vieljähriges Tennis-Aushängeschild nach dem Triumph beim 64.000-Euro-Hartplatz-Hallenevent in Budapest im tennisnet.com-Videointerview über diesen bemerkenswerten Erfolg beim schwersten Comeback seiner Laufbahn, die sogar vorhandenen Vorteile dessen, durch den jetzt geringeren Druck ("Es wird weniger erwartet"), aber auch die Gewissheit, dass der Weg zurück in alte Sphären immer noch ein recht langer ist. Und Melzer über den nächsten Davis-Cup-Länderkampf in Weißrussland (7. bis 9. April). Ob der 35 Jahre alte Ex-Weltranglisten-Achte in Weißrussland wieder dabei ist? Das erfahrt ihr hier.

Jürgen Melzer im Steckbrief