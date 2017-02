Österreichischer Festtag in Ungarn

Sonntag, 12.02.2017

Dreieinhalb Jahre lang hatte er das Gefühl eines Turniersiegs nicht mehr verspürt, geschweige denn jenes eines Finaleinzugs. Doch beim schwersten Comeback seiner Laufbahn, nach seiner Schulteroperation im November 2015, ist ihm solch ein Coup wieder geglückt: Jürgen Melzer hat in Budapest am späten Sonntagnachmittag den vierten ATP-Challenger-Pokal der Karriere erobert. Der 35-jährige Niederösterreicher (ATP 257) setzte sich beim 64.000-Euro-Hartplatz-Hallenturnier im Syma Event and Congress Centre im Finale gegen den ungarischen Hausherr Marton Fucsovics (ATP 163) nach 1:41 Stunden Spielzeit mit 7:6 (6), 6:2 durch. Und auch im Doppel gab's aus österreichischer Sicht ein Happy End: Tristan-Samuel Weissborn durfte sich ebenfalls über seinen vierten Challenger-Triumph freuen. Der Niederösterreicher besiegte, mit seinem kroatischen Partner Dino Marcan, zuvor Blaz Kavcic (Slowenien) und Franko Skugor (Kroatien) nach einem wahren Tennis-Krimi im Finish mit 6:3, 3:6 und 16:14.

