Erstes Finale für Melzer seit mehr als drei Jahren

Samstag, 11.02.2017

Es läuft weiterhin für Jürgen Melzer. Nach den Siegen über den sechstgesetzten slowakischen Hallenspezialisten Norbert Gombos (ATP 134) und gegen den drittpositionierten rumänischen Vorjahressieger Marius Copil (ATP 133) ist der heimische Routinier beim ATP-Challenger in Budapest nun auch am Halbfinal-Tag als Gewinner vom Court gegangen. Der bereits 35 Jahre alte Niederösterreicher (ATP 257) zog, beim 64.000-Euro-Hartplatz-Hallenturnier in Ungarns Hauptstadt, mit einem 6:4, 7:6 (5) über den britischen Lucky Loser in sein erstes Endspiel seit Winston-Salem im August 2013, als er seinen fünften und bisher letzten Titel bei einem ATP-Turnier geholt hatte.

Der Ex-Weltranglisten-Achte spielt ergo am Sonntag um den Turniersieg - und zwar gegen einen Lokalmatador, der in bester Form sein dürfte, denn Marton Fucsovics (ATP 163) verteilte danach gegen den 18 Jahre jungen Norweger Casper Ruud (ATP 216) die Höchststrafe von 6:0, 6:0 und ist damit immer noch ohne Satzverlust.

