Jürgen Melzer nützt sein Protected Ranking

Mittwoch, 11.01.2017

Jürgen Melzer ist dem Hauptbewerb beim Grand-Slam-Turnier in Down Under einen Schritt näher

Zum 14. Mal in seiner langen, erfolgreichen Profilaufbahn geht Jürgen Melzer dieser Tage bei den Australian Open in Melbourne an den Start. Zum dritten Mal nach 2002 und 2015 muss er dabei, nachdem er nach seiner Schulteroperation im Herbst 2015 erst im Sommer 2016 auf die Tour zurückgekehrt war, den Weg über die Qualifikation antreten, an der er zudem nur wegen seines Protected Rankings teilnehmen kann. Dieses hat der 35-Jährige gleich vollauf genützt - der Ex-Weltranglisten-Achte ist beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison am Mittwoch am Morgen (nach MEZ) in Runde zwei der Vorausscheidung eingezogen. Der Niederösterreicher (ATP 296), der bei der Generalprobe in Chennai in Indien ins Einzel-Qualifikationsfinale und Doppel-Viertelfinale gekommen war, bezwang zum Auftakt den Belgier Joris De Loore (ATP 184) nach rund 100 Minuten Spielzeit mit 6:2, 3:6, 6:3.

Melzer erspielte sich rasch eine 4:1-Führung mit Doppelbreak, kassierte ein Rebreak zum 4:2, nahm seinem 23-jährigen Herausforderer jedoch sofort wieder den Aufschlag ab und servierte aus. Im zweiten Satz vergab der Deutsch-Wagramer bei 1:1 allerdings zwei Breakchancen zur möglichen Vorentscheidung und musste im nächsten Game selbst das vorentscheidende Break hinnehmen. Doch im dritten Durchgang sorgte der Schützling von Jan Velthuis wieder schnell für klare Verhältnisse, zog nach Abwehr von zwei Rebreakbällen auf 4:1 davon und ließ, nach einem 40:30 für De Loore, gar das Doppelbreak zum 5:1 folgen. Nach einem Rebreak machte Melzer im zweiten Versuch bei eigenem Aufschlag den Sack zu. Im Kampf um einen Platz im Qualifikationsfinale trifft der fünfmalige ATP-Titelträger am Freitag auf den auf 13 gelisteten Japaner Taro Daniel (ATP 125), den er beim bisher einzigen Vergleich bei den Generali Open Kitzbühel 2016 mit 6:4, 7:6 (4) bezwungen hatte.

