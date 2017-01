Melzer rehabilitiert sich im Doppel

Montag, 02.01.2017

Jürgen Melzer erreicht in Chennai mit einem knappen Auftaktsieg das Doppel-Viertelfinale

Im Einzel war er nach einem äußerst überzeugenden Auftaktsieg im Qualifikationsfinale nach weniger überzeugender Vorstellung ausgeschieden. Dafür hat Jürgen Melzer, zum Beginn der neuen Saison, bei den Aircel Chennai Open seine Klasse im Doppel gezeigt. Der Wimbledon-Sieger von 2010 und -Mixed-Champion von 2011 sowie US-Open-Gewinner aus 2011 hat bei der ATP-World-Tour-250-Hartplatzveranstaltung im Süden Indiens im ersten Zusammenspiel mit Renzo Olivo einen sehr erkämpften Erstrunden-Coup eingefahren. Der Niederösterreicher und der 24-jährige Argentinier besiegten Montagnachmittag nach MEZ den Deutschen Andre Begemann und den Taiwaner Yen-Hsun Lu nach etwas mehr als anderthalb Stunden Spielzeit hauchdünn mit 4:6, 7:6 (3), 11:9.

Dabei sah es zunächst ganz und gar nicht nach einem Erfolgserlebnis aus. Melzer/Olivo liefen einem Aufschlagverlust im ersten Spiel nach und vergaben bei 1:3 die einzigen zwei weiteren Breakbälle im ersten Satz. Und auch im zweiten Durchgang kassierten sie zum 1:2 zu null ein frühes Break, doch schafften im letzten Moment den Ausgleich zum 5:5 und retteten sich über das gewonnene Tiebreak ins Match Tiebreak. Hier lagen die beiden nach 2:1-Führung mit 2:6, 3:7 und 5:8 zurück und mussten darauf bei 8:9 gar einen Matchball zunichtemachen, ihrerseits verwerteten sie bei 10:9 jedoch den ersten. Melzer/Olivo stehen damit im Viertelfinale, wo sie frühestens am Donnerstag im Einsatz sein werden. Denn die Partie, in der die dortigen Gegner ermittelt werden, steht am Dienstag noch nicht auf dem Spielplan.

