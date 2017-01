Doppeltes Doppel-Aus in Indien

Freitag, 06.01.2017

Sowohl für Philipp Oswald, als auch für Jürgen Melzer ist in Chennai im Kampf ums Halbfinale Schluss

Philipp Oswald hatte zuerst mit James Cerretani durch ein 6:4, 1:6, 10:8 über die topgesetzten Jonathan Erlich (Israel) und Scott Lipsky (USA) ebenso begeistert wie Jürgen Melzer mit dem Südamerikaner Renzo Olivo beim 4:6, 7:6 (3), 11:9 über Andre Begemann (Deutschland) und Yen-Hsun Lu (Taiwan). Im Doppel-Viertelfinale bei den Aircel Chennai Open ist dann jedoch sowohl für den Vorarlberger mit dem US-Amerikaner, als auch für den Niederösterreicher mit dem Argentinier gegen einheimische Paarungen knapp das Aus gekommen. Cerretani/Oswald mussten sich beim ATP-World-Tour-250-Hartplatzturnier in Indien dem Duo Rohan Bopanna und Jeevan Nedunchezhiyan mit 2:6, 6:3, 10:12 geschlagen geben, Melzer/Olivo zogen gegen Purav Raja und Divij Sharan mit 4:6, 5:7 den Kürzeren.

Vor allem für Cerretani/Oswald wäre mehr drinnen gewesen. Die beiden mussten bei 2:3 nach 40:30 ihr Service bei der ersten Chance beim Entscheidungspunkt hergeben, noch ein weiteres Mal zum Satzverlust. Im zweiten Durchgang retteten sie sich jedoch ab 2:3 mit vier Spielen in Folge ins Match Tiebreak. Dort führten Cerretani/Oswald gleich mehrmalig mit zwei Punkten (2:0, 7:5, 8:6), vergaben schließlich bei 9:7, 9:8 und 10:9 in Summe gar drei Matchbälle, zwei davon bei eigenem Aufschlag. Bloß einmal lagen die beiden zurück (3:4), ehe ihre Gegner bei 10:11 deren ersten Matchball sofort nützten. Bei Melzer/Olivo lief es in beiden Sätzen jeweils nach demselben Schema ab: Die beiden machten die Aufschlagverluste zum 1:2 gleich wieder wett, weitere zum 3:4 im ersten und zum 5:6 im zweiten Abschnitt allerdings nicht mehr.

