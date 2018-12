NFL im LIVESTREAM: New Orleans Saints - Pittsburgh Steelers heute gratis sehen

Die Pittsburgh Steelers müssen in Week 16 der aktuellen NFL-Saison zum Spitzenspiel bei den New Orleans Saints bestehen. Das Spiel wird am Sonntag (ab 22.20 Uhr) wie gewohnt auf PULS 4 live übertragen. HIER geht's zum Livestream der Partie!

Die Saints benötigen noch einen Sieg, um das so wichtige Heimrecht in den Playoffs zu sichern. Die Steelers wiederum müssen ihren langersehnten Erfolg über New England bestätigen. "Ich denke, unser Fokus liegt auf dem Spiel, das vor uns liegt, und darauf, an jedem Wochenende unseren besten Football zu spielen", sagte Saints-Coach Sean Payton.

Die Steelers fanden gegen die Patriots ihr Laufspiel wieder. Insgesamt liefen sie für 158 Yards, 142 davon kamen von Jaylen Samuels, der aufgrund der Verletzung von James Conner womöglich zum dritten Mal in Folge starten wird. Doch gegen die Saints wird es wohl dennoch das Passspiel richten müssen. Die Saints stellen laut Football Outsiders die drittbeste Lauf-Verteidigung der NFL, gegen den Pass sind sie dagegen "nur" auf Platz 15 anzutreffen.

New Orleans Saints - Pittsburgh Steelers: Livestream und TV-Übertragung

Das Spiel wird am Sonntagabend ab 22.20 Uhr im Fernsehen live auf PULS 4 gezeigt. Die Partie gibt es unter diesem Link HIER im Livestream zu sehen!