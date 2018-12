NFL - Week 16 Samstagsspiele: Alles oder nichts im AFC-Playoff-Rennen

Nach einem doch sehr ernüchternden Einstand als Passer hat sich Jackson über die letzten Wochen mehr und mehr gesteigert. Gegen die Chiefs und die Buccaneers zeigte er seine bislang besten Saisonspiele durch die Luft (3 TD, 0 INT). Und auch Chargers-Head-Coach Anthony Lynn sieht Jacksons Fähigkeiten nicht ausschließlich am Boden: "Jeder spricht darüber, dass Lamar dich im Run Game schlägt und das hat er bisher auch stark gemacht, aber der Junge hat einen starken Arm. Sie benutzen ihn nicht so oft, man denkt manchmal er sei ein Running Back, aber er kann dich auch über den Pass schlagen", so Lynn vor dem Spiel.

Zwischen Philip Rivers, der in diesem Jahr zu den Top 3 im MVP-Rennen zählen dürfte, und der Baltimore-Defense, die auch in dieser Saison zu den besten defensiven Units der NFL gehört, kommt es zu einem Aufeinandertreffen der Extraklasse. Die Crunchtime könnte dabei entscheidend werden: Während die Ravens über die letzten Jahre in den entscheidenden Momenten von wichtigen Spielen immer wieder einbrachen, brilliert Rivers in diesem Jahr bislang in diesen Situationen: In Spielen, die durch einen Score entschieden wurden, steht LA bei einer Bilanz von 6-1.