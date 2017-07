Österreicher lehnt NBA-Angebote ab

Erlebe

deinen Sport

live MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Royals MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Dodgers -

Royals MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 04:10 Mariners -

Athletics MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB So 22:10 Mariners -

Athletics MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies

So oft hat man als Österreicher nicht die Chance, einen Job in der NBA zu ergattern. Stefan Weissenböck hat Angebote der Oklahoma City Thunder und der Brooklyn Nets laut Informationen der Süddeutschen Zeitung dennoch abgelehnt. Die beiden Teams hätten den 44-Jährigen gerne als Individual-Trainer verpflichtet.

Als solcher hat sich Weissenböck in Europa einen guten Namen gemacht. Momentan übt er diese Funktion beim deutschen Meister Brose Bamberg aus. Zudem kümmert er sich in der Saisonpause um europäische NBA-Spieler. Zuletzt trainierte der Mistelbacher mit seinem Landsmann Jakob Pöltl und dem Tschechen Tomas Satoransky, der bei den Washington Wizards unter Vertrag steht.

"Ich habe mit Stefan viel an meinem Wurf gearbeitet, an der Technik einiges geändert. Wir haben auch an anderen Skills für das Spiel mit dem Gesicht zum Korb trainiert, um darauf vorbereitet zu sein, künftig mehr von außen spielen zu können", erzählt Pöltl vom Training.

Die Qualitäten von Weissenböck haben sich bis in die USA herumgesprochen. Trotzdem lehnte er die Angebote der NBA-Teams ab. "Mir taugt's hier. Ich habe einen neuen Vertrag unterschrieben, bis 2020, aus Überzeugung. Das Timing könnte nicht schlechter sein, jetzt irgendwohin zu wechseln", sagt Weissenböck gegenüber der SZ. Vielleicht wird der Wechsel über den Teich für den Bamberg-Betreuer in den kommenden Jahren doch noch zum Thema.