Ski Alpin: Mikaela Shiffrin knackt Millionen-Schallmauer im Preisgeld

Mikaela Shiffrin hat in ihrer historischen Saison auch in Sachen Prämien eine geschichtsträchtige Bestmarke gesetzt. Die 24 Jahre alte Amerikanerin sahnte Preisgelder in einer Gesamthöhe von 1.000.386 Schweizer Franken (877.860 Euro) ab und knackte damit als erste Alpine bei Frauen und Männern die Millionenmarke.

Das geht aus der am Mittwoch vom Internationalen Skiverband (FIS) veröffentlichten Geldrangliste hervor. Demnach hat Shiffrin für ihre Rekordmarke von 17 Saisonsiegen im Weltcup und weitere Platzierungen insgesamt 886.386 Franken (777.823 Euro) kassiert. Für WM-Gold in Super-G und Slalom sowie -Bronze im Riesenslalom gab es weitere 114.000 Franken (100.037 Euro).

Topverdiener bei den Herren ist Marcel Hirscher. Der Gesamtweltcupsieger kam in der abgelaufenen Weltcup-Saison auf 565.111 Franken (495.897 Euro).

"Das ist eine ziemlich coole Sache", sagte Shiffrin. Sie sei "extrem stolz darauf", in einer Sportart aktiv zu sein, in der es bei der Höhe der Preisgelder keine Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt: "Das ist großartig, weil es vielleicht nachfolgende Generationen inspiriert, den Sport zu betreiben, den ich so liebe."

Preisgeld-Rangliste im alpinen Skiweltcup: Hirscher nur von Shiffrin geschlagen - aber deutlich © getty 1/21 Marcel Hirscher hat zum 8. Mal den Gesamtweltcup gewonnen, und führt auch das Herren-Preisgeld-Ranking klar an. Doch Mikaela Shiffrin stellt ihren Marken-Kollegen deutlich in den Schatten. SPOX zeigt die Top-10-Bestverdiener der Saison (Brutto). © getty 2/21 DAMEN - Platz 10, Sofia Goggia (ITA): 93.091 Schweizer Franken (81.930 Euro) - u.a. Siegerin Abfahrt Crans Montana. © getty 3/21 Platz 9, Tessa Worley (FRA): 103.964 Schweizer Franken (91.500 Euro) - u.a. Siegerin Sölden, vier Podiums im Riesenslalom. © getty 4/21 Platz 8, Ramona Siebenhofer (AUT): 113.250 Schweizer Franken (99.670 Euro) - u.a. Abfahrts-Doppel-Siegerin in Cortina d'Ampezzo. © getty 5/21 Platz 7, Ilka Stuhec (SLO): 136.309 Schweizer Franken (119.960 Euro) - u.a. Speed-Double-Siegerin in Gröden. © getty 6/21 Platz 6, Federica Brignone (ITA): 165.325 Schweizer Franken (145.500 Euro) - u.a. Kombi-Siegerin in Crans Montana, RTL-Siegerin in Killington. © getty 7/21 Platz 5, Wendy Holdener (SUI): 166.909 Schweizer Franken (146.892 Euro) - u.a. 8 Podestplätze. © getty 8/21 Platz 4, Viktoria Rebensburg (GER): 174.750 Schweizer Franken (153.793 Euro) - u.a. Super-G-Siegerin in Soldeu, 5 weitere Podestplätze. © getty 9/21 Platz 3, Nicole Schmidhofer (AUT): 209.450 Schweizer Franken (184.330 Euro) - u.a. Abfahrts-Weltcupsiegerin, 3 Saisonsiege. © getty 10/21 Platz 2, Petra Vlhova (SVK): 428.195,50 Schweizer Franken (376.845 Euro) - u.a. 5 Saisonsiege (3 RTL, 1 Slalom, 1 City Event). © getty 11/21 Platz 1, Mikaela Shiffrin (USA): 886.386,70 Schweizer Franken (780.269,98 Euro) - u.a. Gesamtweltcupsiegerin, Slalom- und Riesenslalom-Weltcupsiegerin. © getty 12/21 HERREN - Platz 10, Max Franz (AUT): 121.270 Schweizer Franken (106.730 Euro) - u.a. Sieger Super-G von Beaver Creek & Abfahrt von Lake Louise. © getty 13/21 Platz 9, Vincent Kriechmayr (AUT): 135.595 Schweizer Franken (119.330 Euro) - u.a. Sieger Wengen-Abfahrt. © getty 14/21 Platz 8, Ramon Zenhäusern (SUI): 158.699 Schweizer Franken (139.670 Euro) - u.a. Sieger Slalom Kranjska Gora, City-Event Stockholm. © getty 15/21 Platz 7, Marco Schwarz (AUT): 165.198 Schweizer Franken (145.510 Euro) - u.a. Sieger Wengen-Kombination. © getty 16/21 Platz 6, Beat Feuz (SUI): 178.230 Schweizer Franken (156.990 Euro) - u.a. Abfahrts-Weltcupsieger. © getty 17/21 Platz 5, Clement Noel (FRA): 207.860 Schweizer Franken (183.090 Euro) - u.a. Slalom-Sieger Wengen, Kitzbühel und Soldeu. © getty 18/21 Platz 4, Henrik Kristoffersen (NOR): 234.150 Schweizer Franken (206.250 Euro) - u.a. Sieger Bansko-RTL, 8 Podestplätze. © getty 19/21 Platz 3, Alexis Pinturault (FRA): 242.631 Schweizer Franken (213.720 Euro) - u.a. 2 Saisonsiege, 8 Podestplätze. © getty 20/21 Platz 2, Dominik Paris (ITA) 382.710 Schweizer Franken (337.107 Euro) - u.a. Kitzbühel-Abfahrtssieger, Gewinner Super-G-Weltcup. © getty 21/21 Platz 1, Marcel Hirscher (AUT) 565.111 Schweizer Franken (497.775 Euro) - u.a. Gesamtweltcupsieger, Slalom- & Riesenslalom-Weltcupsieger, 9 Saisonsiege.

Ski-Weltcup: Gleiches Preisgeld für Damen und Herren

Üblicherweise werden bei einem Weltcuprennen 45.000 Schweizer Franken für einen Sieg ausgeschüttet. Gestaffelt sinkt die Prämie bis zu Platz 30, für den es immerhin noch 500 Franken gibt. Da Damen und Herren dieselbe Anzahl an Weltcup-Rennen bestreiten, besteht die Möglichkeit, dass Frauen über eine Saison gesehen mehr verdienen als ihre männlichen Kollegen.

Nicole Schmidhofer ist aus österreichischer Sicht die Topverdienerin der vergangenen Saison. Der Gewinn der Abfahrts-Weltcupkugel sowie drei Weltcup-Siege brachten ihr gesamt 209.450 Schweizer Franken (184.330 Euro) ein.

Deutsche Topverdienerin im Weltcup war Viktoria Rebensburg. Die Olympiasiegerin kam nach einem Saisonsieg, vier zweiten Plätzen und einem dritten Platz mit 174.750 Franken (153.347 Euro) auf Gesamtrang vier. Felix Neureuther kam in seiner letzten Saison auf eine "Rente" von 20.530 Franken (18.017 Euro) und Gesamtrang 43.