Nordische Ski-WM heute live: Skispringen, Langlauf Damen im Livestream & Liveticker

Die nordische Ski-WM 2019 in Seefeld geht in die zweite Wettkampf-Woche. Am heutigen Dienstag kommt es zur Premiere: Zum ersten Mal in der Geschichte von nordischen Weltmeisterschaften findet ein Teamspringen der Damen statt. Auch die Langläuferinnen kämpfen um Medaillen. SPOX liefert die wichtigsten Infos zu den heutigen Wettkämpfen.

Bislang konnte der ÖSV drei Medaillen sammeln (zum Medaillenspiegel). Neben der Silbermedaille im Team-Event der Skispringer holten die Österreicher in der nordischen Kombination zwei Mal Bronze. Am Dienstag soll das nächste Edelmetall für Österreich folgen.

Ski-WM Seefeld heute live: Das Programm vom Dienstag

Während die nordischen Kombinierer und die männlichen Skispringer einen Trainingstag einlegen, geht es bei den Langläuferinnen und den Skispringerinnen um Medaillen.

Tag Disziplin Event Uhrzeit Ticker Di., 26.02. Nord. Komb. Sprung-Training Normalschanze 10:00 Uhr Di., 26.02. Skispringen Training Normalschanze 12:30 Uhr Di., 26.02. Langlauf Damen, 10 km klassisch 15:00 Uhr LIVETICKER Di., 26.02. Skispringen Teamspringen Damen Normalschanze 16:15 Uhr LIVETICKER

Skispringen und Langlauf: Ski-WM im Livestream und TV sehen

Der ORF überträgt alle Wettkämpfe von Seefeld 2019 live auf ORF eins. Am Dienstag beginnt die Übertragung um 14.30 Uhr mit dem Countdown auf die 10 Kilometer der Damen, anschließend wird bis 19 Uhr durchgehend gesendet. Auf der TvThek gibt es zudem einen Livestream, der für alle User aus Österreich gratis empfangbar ist.

Zudem überträgt auch die ARD und Eurosport die Weltmeisterschaften aus Seefeld live.

LIVETICKER: Die Wettkämpfe aus Seefeld zum Mitlesen

Für all jene, die die Medaillenentscheidungen am Dienstag nicht vor dem Fernseher mitverfolgen können, bietet SPOX einen LIVETICKER zu den Rennen an.

Skispringen: Teambewerb Damen - Wer startet für Österreich?

Der ÖSV schickt folgendes Quartett an den Start:

Daniela Iraschko-Stolz

Eva Pinkelnig

Chiara Hölzl

Jacqueline Seifriedsberger

© GEPA

Langlauf, 10 Kilometer Damen klassisch: Teresa Stadlober greift an

Im vierten Langlauf-Bewerb der Damen bei diesen Weltmeisterschaften nach dem Skiathlon und den Einzel- und Team-Sprints geht der ÖSV mit zwei Starterinnen in den Bewerb. Neben Medaillenkandidatin Teresa Stadlober läuft auch Lisa Unterweger in der klassischen Technik.