Medaillenspiegel der nordischen Ski-WM in Seefeld/Tirol 2019

Die nordische Ski-WM findet 2019 in Österreich statt. Seefeld und Innsbruck sind die Austragungsorte der wichtigsten Wettkämpfe für Langläufer, Skispringer und nordische Kombinierer. SPOX zeigt den aktuellen Stand im Medaillenspiegel.

Insgesamt werden in Tirol 22 Mal Gold-, Silber- und Bronzemedaillen vergeben. Insgesamt nehmen in Seefeld 700 Athleten aus 61 Nationen an den Wettkämpfen teil. Der ÖSV schickt 26 Athletinnen und Athleten ins Rennen.

Medaillenspiegel Seefeld 2019: Der Stand nach XXX Bewerben

Platz Nation Gold Silber Bronze Gesamtanzahl 1 2 3

Nordische Ski-WM in Seefeld: ÖSV-Team im Überblick

Skispringen (11): Daniela Iraschko-Stolz , Chiara Hölzl , Jacqueline Seifriedsberger , Eva Pinkelnig , Lisa Eder , Stefan Kraft , Daniel Huber , Michael Hayböck , Philipp Aschenwald , Manuel Fettner , Jan Hörl

, Chiara , Jacqueline , Eva , Lisa , Stefan , Daniel , Michael , Philipp , Manuel , Jan Nordische Kombination (6): Martin Fritz , Lukas Greiderer , Bernhard Gruber , Lukas Klapfer , Franz-Josef Rehrl , Mario Seidl

, Lukas , Bernhard , Lukas , Franz-Josef , Mario Langlauf (9): Teresa Stadlober, Lisa Unterweger, Dominik Baldauf, Max Hauke, Luis Stadlober, Bernhard Tritscher, Mika Vermeulen, Benjamin Moser, Tobias Habenicht

Medaillenspiegel der letzten Ski-WM 2017 in Lahti