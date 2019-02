Nordische Ski-WM 2019 in Seefeld: Programm, TV-Übertragung, Livestream, Ergebnisse

Die nordische Ski-WM findet 2019 in Seefeld und Innsbruck in Tirol statt. Insgesamt werden im Verlauf von zwei Wochen 22 Mal Medaillen in Langlauf, Skispringen und der Nordischen Kombination vergeben. SPOX zeigt das Programm und erklärt, wo die Titelkämpfe live im TV und Livestream gezeigt werden.

Zum 52. Mal richtet die FIS eine nordische Ski-WM aus, zum zweiten Mal nach 1985 findet sie im tirolerischen Seefeld statt. Zuletzt war die Ramsau im Jahr 1999 österreichischer Gastgeber, bei den Olympischen Spielen in Innsbruck 1964 und 1976 wurden neben den Olympia- gleichzeitig WM-Medaillen verliehen.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Programm bei der Ski-WM in Seefeld

Tag Disziplin Event Uhrzeit Ticker Do., 21.02. Langlauf Sprint-Quali 12:00 Uhr LIVETICKER Do., 21.02. Langlauf Sprint Damen & Herren 14:30 Uhr LIVETICKER Fr., 22.02. Nord. Komb. Einzel-Springen Großschanze 10:30 Uhr LIVETICKER Fr., 22.02. Skispringen Qualifikation Großschanze 14:30 Uhr Fr., 22.02. Nord. Komb. Langlauf Gundersen (10 km) 16:15 Uhr LIVETICKER Sa., 23.02. Langlauf Skiathlon Damen (15 km) 11:00 Uhr LIVETICKER Sa., 23.02. Langlauf Skiathlon Herren (30 km) 12:30 Uhr LIVETICKER Sa., 23.02. Skispringen Einzel Herren Großschanze 14:30 Uhr LIVETICKER So., 24.02. Nord. Komb. Team-Sprint Großschanze 10:30 Uhr LIVETICKER So., 24.02. Langlauf Team-Sprint Damen & Herren 11:30 Uhr LIVETICKER So., 24.02. Nord. Komb. Team-Sprint Langlauf (2x7,5 km) 13:30 Uhr LIVETICKER So., 24.02. Skispringen Team-Springen Großschanze 14:45 Uhr LIVETICKER Di., 26.02. Langlauf Damen, 10 km klassisch 15:00 Uhr LIVETICKER Di., 26.02. Skispringen Teamspringen Damen Normalschanze 16:15 Uhr LIVETICKER Mi., 27.02. Langlauf Herren, 15 km klassisch 14:00 Uhr LIVETICKER Mi., 27.02. Skispringen Einzel Damen Normalschanze 16:15 Uhr LIVETICKER Do., 28.02. Nord. Komb. Einzel-Springen Normalschanze 11:00 Uhr LIVETICKER Do., 28.02. Langlauf Damen-Staffel (4x5 km) 13:00 Uhr LIVETICKER Do., 28.02. Nord. Komb. Langlauf Gundersen (10 km) 15:15 Uhr LIVETICKER Do., 28.02. Skispringen Qualifikation Normalschanze 16:30 Uhr Fr., 01.03. Langlauf Herren-Staffel (4x10 km) 13:15 Uhr LIVETICKER Fr., 01.03. Skispringen Einzel-Springen Normalschanze 16:00 Uhr LIVETICKER Sa., 02.03. Nord. Komb. Team-Springen Großschanze 11:00 Uhr LIVETICKER Sa., 02.03. Langlauf Massenstart Damen 30 km Freistil 12:15 Uhr LIVETICKER Sa., 02.03. Nord. Komb. Staffel Langlauf 4x5 km 14:45 Uhr LIVETICKER Sa., 02.03. Skispringen Mixed-Team-Springen 16:00 Uhr LIVETICKER So., 03.03. Langlauf Massenstart Herren 50 km Freistil 13:00 Uhr LIVETICKER



Livestream & Tv-Übertragung: Wo kann ich die WM in Seefeld live sehen?

Der ORF überträgt auf ORF eins und ORF SPORT+ alle Rennen live. Im täglichen "WM-Studio" gibt es aktuelle Nachrichten direkt aus Seefeld. Die Kommentatoren Michael Roscher (Skisprung), Johannes Hahn und Toni Oberndorfer (Langlauf und nordische Kombination), die beiden "WM Studio"-Präsentatoren Boris Kastner-Jirka und Karoline Zobernig sowie die bewährten Experten Andreas Goldberger, Martin Koch, Alois Stadlober und als Neuzugang der nordische Kombinierer David Kreiner hat ihren Stützpunkt samt TV-Studio direkt an der Medal Plaza im Langlaufstadion.

Weiters mit von der Partie sind die Reporter Dieter Helbig, Philipp Maschl, Martin Unger, Andreas Blum, Fred Lentsch, Norbert Belina, Daniela Schmiderer und Veronika Kratochwil. Insgesamt sendet der ORF über 60 Stunden live. Auf der TvThek gibt es alle Live-Übertragungen zudem im Livestream gratis für alle User aus Österreich zu sehen. Eurosport sowie ARD/ZDF berichten ebenfalls von den Titelkämpfen aus Tirol live.

© GEPA

Seefeld 2019: Liveticker zur nordischen Ski-WM

SPOX liefert zu allen 22 Medaillen-Entscheidungen der nordischen Ski-WM 2019 einen Liveticker. So sind auch all jene bestens informiert, die die Wettkämpfe nicht live im TV sehen können. Hier geht's zur Liveticker-Übersicht.

ÖSV-Team bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld 2019

Insgesamt gehen 26 ÖSV-AthletInnen in Seefeld und Innsbruck an den Start. Die Wettkämpfe auf der Großschanze im Skispringen und in der Nordischen Kombination finden in Innsbruck statt, das restliche Programm steigt direkt in Seefeld.

Skispringen (11): Daniela Iraschko-Stolz , Chiara Hölzl , Jacqueline Seifriedsberger , Eva Pinkelnig , Lisa Eder , Stefan Kraft , Daniel Huber , Michael Hayböck , Philipp Aschenwald , Manuel Fettner , Jan Hörl

, Chiara , Jacqueline , Eva , Lisa , Stefan , Daniel , Michael , Philipp , Manuel , Jan Nordische Kombination (6): Martin Fritz , Lukas Greiderer , Bernhard Gruber , Lukas Klapfer , Franz-Josef Rehrl , Mario Seidl

, Lukas , Bernhard , Lukas , Franz-Josef , Mario Langlauf (9): Teresa Stadlober, Lisa Unterweger, Dominik Baldauf, Max Hauke, Luis Stadlober, Bernhard Tritscher, Mika Vermeulen, Benjamin Moser, Tobias Habenicht

© getty

Nordische Ski-WM: ÖSV-Medaillenträger von 2017 in Lahti

Bei der Ski-WM 2017 im finnischen Lahti konnte der ÖSV insgesamt fünf Medaillen bejubeln.