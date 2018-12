Klemen Kosi nach heftigem Sturz in Bormio: Nasenbruch, Jochbeinbruch

Klemen Kosi hat bei seinem Sturz in der Abfahrt von Bormio (Italien) schwere Verletzungen im Gesicht davongetragen. Der Slowene zog sich auf der Stelvio einen Bruch des Nasenbeins sowie des Jochbeins zu, als er im Zielhang heftig in die Fangzäune crashte.

Zudem soll sich der 27-Jährige mehrere Zähne ausgeschlagen haben. Er befindet sich nach wie vor unter genauer Beobachtung im Krankenhaus von Sondrio, wo er nach seinem Sturz mit dem Helikopter transferiert wurde.

Für den Samstag werden weitere Untersuchungen durchgeführt, eine nähere Diagnose wird am Nachmittag erwartet. Sollte es keine groben Auffälligkeiten geben, dürfte der Slowene am Abend in seine Heimat überstellt werden.

© getty

Klemen Kosi zweites Sturz-Opfer nach Marc Gisin

Kosi ist seit 2012 im Weltcup im Einsatz und fuhr bislang drei Mal in die Top-10, zuletzt im Super-G von Beaver Creek Anfang Dezember. Vorerst sind kaum nähere Infos zum Gesundheitszustand bekannt, spätestens bei der Mannschaftsführer-Sitzung am Abend sollten weitere Details öffentlich werden.

Kosis Sturz war bereits der zweite schwere Zwischenfall in den letzten zwei Weltcup-Abfahrten. Bereits in Gröden verletzte sich der Schweizer Marc Gisin bei einem horrenden Crash schwer. Gisin dürfte sich aber bereits auf dem Weg der Besserung befinden.

