Herren-Weltcup 2018/2019: Alle Infos zu TV-Übertragung, Live-Stream, Rennen, Kalender, Ergebnissen

Die Ski-Weltcup-Saison 2018/2019 der Herren startete mit einer Enttäuschung: Der traditionelle Auftakt in Sölden fiel nämlich dem Wetter zum Opfer. Marcel Hirscher und Co. starteten deshalb am 18. November in Levi in die neue Saison. SPOX hat alle Infos zu TV-Übertragung, Live-Stream, Rennen, Kalender und Ergebnissen des FIS Ski-Weltcups der Herren.

Die 53. Weltcup-Saison wird nach der Absage des Sölden-Riesentorlaufs von 18. November bis 17. März 2019 über die Bühne. Neben der Weltmeisterschaft im Februar in Aare sind für die Herren die Rennen in Wengen, Kitzbühel und Schladming die großen Saison-Highlights.

Bei den Männern werden (vorbehaltlich möglicher Absagen) 41 Weltcup-Rennen an 22 verschiedenen Weltcup-Orten ausgetragen. Großer Gejagter ist logischerweise Neo-Papa Marcel Hirscher, der die große Kristallkugel im Vorjahr bereits zum siebten Mal in Folge gewinnen konnte und zusätzlich auch noch Olympia-Gold im Riesentorlauf und der Kombination holte.

Ski-Weltcup: Wo kann ich die Rennen im TV und im Livestream verfolgen?

Der ORF überträgt alle Rennen der Ski-Weltcup-Saison der Herren live. Zusätzlich bietet der ORF in seiner TVthek einen Livestream an.

Wer die Rennen weder im TV noch per Stream verfolgen kann, ist mit dem LIVETICKER von SPOX immer auf dem neuesten Stand.

Herren-Weltcup: Was ändert sich in der Saison 2018/2019?

Die alpine Kombination wird nach der Saison im Weltcup ausgedient haben, neue Formate sollen in den Kalender aufgenommen werden, verstärkt werden dies Parallel-Rennen sein.

Edelprodukt der Parallelbewerbe sind die City Events, wo man den Skisport zu den Leuten in die Städte bringen will. Für den Neujahrstag auf dem Osloer Holmenkollen und am 19. Februar in Stockholm unmittelbar nach der Ski-WM in Aare sind City-Rennen angesetzt.

Herren-Ski-Weltcup-Kalender 2018/2019

Datum Ort Bewerb Sieger 28.10.2018 Sölden Riesentorlauf abgesagt 18.11.2018 Levi Slalom Marcel Hirscher (AUT) 24.11.2018 Lake Louise Abfahrt 25.11.2018 Lake Louise Super-G 30.11.2018 Beaver Creek Super-G 01.12.2018 Beaver Creek Abfahrt 02.12.2018 Beaver Creek Riesentorlauf 08.12.2018 Val d'Isere Riesentorlauf 09.12.2018 Val d'Isere Slalom 14.12.2018 Gröden Super-G 15.12.2018 Gröden Abfahrt 16.12.2018 Alta Badia Riesentorlauf 17.12.2018 Alta Badia Parallel-RTL 20.12. 2018 Saalbach-Hinterglemm* Riesentorlauf 22.12. 2018 Madonna di Campiglio Slalom 28.12.2018 Bormio Abfahrt 29.12.2018 Bormio Super-G 01.01.2019 Oslo City-Event 06.01.2019 Zagreb Slalom 12.01.2019 Adelboden Riesentorlauf 13.01.2019 Adelboden Slalom 18.01.2019 Wengen Kombination 19.01.2019 Wegen Abfahrt 20.01.2019 Wengen Slalom 25.01.2019 Kitzbühel Super-G 26.01.2019 Kitzbühel Abfahrt 27.01.2019 Kitzbühel Slalom 29.01.2019 Schladming Slalom 02.02.2019 Garmisch-Partenkirchen Abfahrt 03.0.2.2019 Garmisch-Partenkirchen Riesentorlauf 06.02.2019 Aare (WM) Super-G 09.02.2019 Aare (WM) Abfahrt 11.02.2019 Aare (WM) Kombination 12.02.2019 Aare (WM) Teambewerb 15.02.2019 Aare (WM) Riesentorlauf 17.02.2019 Aare (WM) Slalom 19.02.2019 Stockholm City-Event 22.02.2019 Bansko Kombination 23.02.2019 Bansko Super-G 24.02.2019 Bansko Riesentorlauf 02.03.2019 Kvitfjell Abfahrt 03.03.2019 Kvitfjell Super-G 09.03.2019 Kranjska Gora Riesentorlauf 10.03.2019 Kranjska Gora Slalom 13.03.2019 Soldeu Abfahrt 14.03.2019 Soldeu Super-G 15.03.2019 Soldeu Teambewerb 16.03.2019 Soldeu Riesentorlauf 17.03.2019 Soldeu Slalom

* Ersatz für Sölden

Ski Alpin: Wann und wo findet das Weltcup-Finale statt?

Das Weltcupfinale der Herren geht in dieser Saison von 13. bis 17. März 2019 in Soldeu in Andorra über die Bühne. Der Wintersportort in den Pyrenäen stand bisher nur zweimal - nämlich 2012 und 2016 - im Weltcup-Kalender, allerdings nur bei den Damen, für die Herren wird es eine Premiere.

Holt sich Marcel Hirscher Kristallkugel Nummer 8?

Alpiner Ski-Weltcup der Herren: Wer sind die Titelverteidiger?